US Open 2026: पहाटे ३.३३ वाजेपर्यंत रंगला थरार; ४ तास २८ मिनिटांच्या लढतीनंतर शेल्टनने गतविजेत्या अल्काराझला दिला धक्का

न्यूयॉर्क : गतविजेता कार्लोस अल्काराझचे अमेरिकन ओेपन या टेनिस ग्रँडस्लॅम स्पर्धेतील आव्हान गुरुवारी पहाटे संपुष्टात आले. अमेरिकेच्या २३ वर्षीय बेन शेल्टन याने स्पेनच्या स्टार खेळाडूवर पाच सेटमध्ये रोमहर्षक विजय साकारला. बेन शेल्टन याने ६-७, ६-१, ६-३, १-६, ७-६ असा पाच सेटमध्ये चार तास आणि २८ मिनिटांमध्ये विजय मिळवला..बेन शेल्टनला विजयासाठी पहाटे ३.३३ वाजेपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागली. कार्लोस अल्काराझ आणि बेन शेल्टन यांच्यामधील पहिल्या सेटमध्ये संघर्ष पाहायला मिळाला; मात्र टायब्रेकमध्ये स्पेनच्या खेळाडूने ७-६ असे यश मिळवले. बेन शेल्टन याने पुढील दोन सेटमध्ये झोकात पुनरागमन करताना ६-१, ६-३ अशी बाजी मारली. .France vs England: एम्बापेच्या गोल्डन बूटचं गणित! ब्राँझ पदकासाठी फ्रान्स-इंग्लंडमध्ये रंगणार हायव्होल्टेज सामना.चौथ्या सेटमध्ये कार्लोस अल्काराझच्या झंझावातासमोर बेन शेल्टनचा निभाव लागला नाही. कार्लोस अल्काराझने हा सेट ६-१ असा आपल्या नावावर केला. अखेरच्या सेटमध्ये दोन खेळाडूंमध्ये विजयासाठी संघर्ष पाहायला मिळाला. बेन शेल्टन याने दबावाखाली खेळ उंचावला आणि ७-६ असा हा सेट जिंकून उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. मी थकलो... लढत नव्हे युद्ध... बेन शेल्टन याने विजयानंतर आपली प्रतिक्रिया देताना म्हटले, की कार्लोस अल्काराझ हा टेनिस या खेळातील चॅम्पियन खेळाडू आहे. माझ्या.अभिमानास्पद कामगिरी कार्लोस अल्काराझ याने पराभव झाल्यानंतर मत व्यक्त केले. तो म्हणाला, की बेन शेल्टनविरुद्धचा सामना अटीतटीचा झाला. मला या सामन्यात यश मिळवता आले नाही. यामुळे निराशा आहे; मात्र स्वत:च्या कामगिरीबाबत अभिमान आहे. .England vs Argentina: ७ मिनिटांत मॅच फिरवली! अर्जेंटिनाची फायनलमध्ये धडक; इंग्लंडचे ६० वर्षांनंतर वर्ल्ड कप जिंकण्याचे स्वप्न भंगले.शारीरिकदृष्ट्या हा सामना कस पाहणारा ठरला. आता फ्रान्सेसशी लढत बेन शेल्टन याचा उपांत्य फेरीत सामना अमेरिकेच्याच फ्रान्सेस टायफो याच्याशी होणार आहे. फ्रान्सेस टायफो याने उपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्यात ॲलेक्स मायकेलसेन याचा कडवा संघर्ष पाच सेटमध्ये मोडून काढला. फ्रान्सेस टायफो याने पहिले दोन सेट ५-७, ३-६ असे गमावल्यानंतर हा सामना जिंकला हे विशेष..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.