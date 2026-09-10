क्रीडा

US Open 2026: पहाटे ३.३३ वाजेपर्यंत रंगला थरार; ४ तास २८ मिनिटांच्या लढतीनंतर शेल्टनने गतविजेत्या अल्काराझला दिला धक्का

CARLOS ALCARAZ VS BEN SHELTON US OPEN 2026: गतविजेता कार्लोस अल्काराझचे अमेरिकन ओपनमधील आव्हान संपुष्टात आले आहे. अमेरिकेच्या बेन शेल्टनने अल्काराझचा पाच सेटमध्ये पराभव करत उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. तब्बल ४ तास २८ मिनिटे रंगलेल्या सामन्यात शेल्टनने ६-७, ६-१, ६-३, १-६, ७-६ असा विजय मिळवला.
US Open 2026

US Open 2026

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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न्यूयॉर्क : गतविजेता कार्लोस अल्काराझचे अमेरिकन ओेपन या टेनिस ग्रँडस्लॅम स्पर्धेतील आव्हान गुरुवारी पहाटे संपुष्टात आले. अमेरिकेच्या २३ वर्षीय बेन शेल्टन याने स्पेनच्या स्टार खेळाडूवर पाच सेटमध्ये रोमहर्षक विजय साकारला. बेन शेल्टन याने ६-७, ६-१, ६-३, १-६, ७-६ असा पाच सेटमध्ये चार तास आणि २८ मिनिटांमध्ये विजय मिळवला.

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