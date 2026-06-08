Alexander Zverev: फ्रेंच ओपनमध्ये नवा इतिहास! कोण आहे हा जर्मनीचा ॲलेक्झांडर झ्वेरेव, ज्याने इटलीच्या फ्लॅवियो कोबोलीवर पाच सेटमध्ये मात

पॅरिस : जर्मनीचा ॲलेक्झांडर झ्वेरेव हा लाल मातीच्या कोर्टवरील नवा किंग ठरला. या पठ्ठ्याने रविवारी इटलीच्या २४ वर्षीय फ्लॅवियो कोबोली याची कडवी झुंज ६-१, ४-६, ६-४, ६-७, ६-१ अशी पाच सेटमध्ये मोडून काढत फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रँडस्लॅम अजिंक्यपदाची माळ गळ्यात घातली. हे त्याचे पहिलेवहिले ग्रँडस्लॅम विजेतेपद होय. .दहाव्या मानांकित फ्लॅवियो कोबोली याला उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले. दोन खेळाडूंमधील ही झुंज चार तास १६ मिनिटे रंगली. कार्लोस अल्कराझ याने यंदाच्या स्पर्धेमधून माघार घेतली. यानिक सिनर दुसऱ्या फेरीतच पराभूत झाला. यामुळे नवा चेहरा विजेतेपदाचा करंडक उंचावणार हे निश्चित होते. .French Open 2026: २५ व्या ग्रँडस्लॅमसाठी नोवाक जोकोविचचा महासंघर्ष! २ तास ५१ मिनिटांच्या थरारात कसाबसा मिळवला विजय!.२९ वर्षीय ॲलेक्झँडर झ्वेरेव याचा अनुभव व २४ वर्षीय फ्लॅवियो कोबोली याचा जोश अशी ही लढत होती. जर्मनीच्या पठ्ठ्याने पहिला सेट ६-१ असा आरामात जिंकला. या वेळी वाटू लागले ही ॲलेक्झँडर झ्वेरेव याचेच वर्चस्व दिसून येईल. मात्र, पुढील सेटमध्ये इटलीच्या खेळाडूने ६-४ अशी बाजी मारत १-१ अशी बरोबरी साधली..ॲलेक्झँडर झ्वेरेव याने तिसरा सेट ६-४ असा आपल्या नावावर केला. चौथ्या सेटमध्ये फ्लॅवियो कोबोली याच्यासमोर आव्हान उभे ठाकले. मात्र दबावाखाली त्याने आपला खेळ उंचावला व टायब्रेकमध्ये ७-६ असा सेट आपल्या नावावर केला. अखेरच्या सेटमध्ये ॲलेक्झँडर झ्वेरेवच्या झंझावातासमोर फ्लॅवियो कोबोली याचा निभाव लागला नाही. त्याच्यावर १-६ अशी नामुष्की ओढवली..चौथ्या प्रयत्नात यशॲलेक्झँडर झ्वेरेव याला चौथ्या प्रयत्नात यश लाभले. याआधी त्याला २०२० मध्ये अमेरिकन ओपन स्पर्धेच्या अंतिम फेरीमध्ये, २०२४ मध्ये फ्रेंच ओपनच्या अंतिम फेरीमध्ये आणि २०२५ मध्ये ऑस्ट्रेलियन ओपनच्या अंतिम फेरीत हार पत्करावी लागली होती. यंदा फ्रेंच ओपनमध्ये त्याने ग्रँडस्लॅम विजेेतपदाचे स्वप्न साकार केले..Sports: सिनरच्या सहकाऱ्यांमध्ये उपांत्य लढत; फ्रेंच ओपन ;इटलीचे कोबोली-अर्नाल्डी लढणार.ऑलिंपिकमध्ये सुवर्णपदकॲलेक्झँडर झ्वेरेव याला ग्रँडस्लॅम विजेतेपद पटकावण्यासाठी बराच अवधी लागला. मात्र, त्याने ऑलिंपिकमध्ये सुवर्णपदक पटकावले आहे, हे विशेष. ॲलेक्झँडर झ्वेरेव याने टोकियो ऑलिंपिकमध्येही सुवर्णपदक पटकावण्याची किमया करून दाखवली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.