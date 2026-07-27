Anahat Singh Creates History: अठरावर्षीय अनाहतने इतिहास रचला; जागतिक ज्युनियर स्क्वॉश स्पर्धेत जेतेपद पटकावणारी पहिलीच भारतीय खेळाडू

ओटांरिओ (कॅनडा): भारताची अठरावर्षीय कन्या अनाहत सिंह हिने ऐतिहासिक कामगिरी केली. तिने इजिप्तच्या रुकाया सालेम हिच्यावर मात करीत जागतिक ज्युनियर स्क्वॉश स्पर्धेत विजेता होण्याचा मान संपादन केला. या स्पर्धेच्या अजिंक्यपदावर मोहर उमटवणारी ती पहिलीच भारतीय खेळाडू ठरली..जागतिक क्रमवारीत २०व्या स्थानावर असलेली व अव्वल मानांकित अनाहत सिंह हिने मुलींच्या एकेरीतील अंतिम फेरीत रुकाया सालेम हिच्यावर ११-३, ११-७, ११-९ असा विजय संपादन केला. अनाहत सिंह हिने मागील वर्षी उपांत्य फेरीत मजल मारली होती. तिला ब्राँझपदकावर समाधान मानावे लागले होते..कर्जमाफीसाठी आधार प्रमाणीकरण बंधनकारक! आपले सरकार सेवा केंद्रात घेऊन जावा आधारकार्ड, ॲग्रीस्टॅक क्रमांक, मगच पैसे जमा होतील; याद्यांमध्ये आडनावे, गावांची नावे चुकली.अनाहत सिंह हिने विश्वविजेतेपदाला गवसणी घातल्यानंतर आपल्या मनातील भावना व्यक्त केल्या. ती म्हणाली की, मागील चार वर्षांमध्ये मला उपांत्यपूर्व, उपांत्य फेरीमध्ये हार पत्करावी लागली होती. जेतेपदापासून दूर राहत होते. ज्युनियर गटातील हे माझे शेवटचे वर्ष होते. त्यामुळे जेतेपद पटकावण्याची ही अखेरची संधी होती. या विश्वविजेतेपदामुळे माझे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. माझ्यासाठी हे जगज्जेतेपद सर्वात मोठे आहे..कोर्टवरील आनंदअनाहत सिंह हिने जागतिक ज्युनियर स्क्वॉश स्पर्धेतील कोर्टवर खेळण्याचा अनुभव सांगितला. ती म्हणाली की, मी चिंताग्रस्त मनाने कोर्टवर उतरल्यास माझ्याकडून चुका होतात. त्यामुळे आनंदाने कोर्टवर उतरली. जागतिक ज्युनियर स्पर्धेतील प्रत्येक क्षण आनंदाने घालवला. याचा फायदा मला विश्वविजेतेपद पटकावताना झाला..पंतप्रधानांकडून कौतुकपंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भारतीय स्क्वॉश संघटनेचे सरचिटणीस सायरस पोंचा यांच्याकडून अनाहत सिंह हिच्या कामगिरीचे कौतुक करण्यात आले आहे. तसेच आगामी काळात तिच्याकडून मोठ्या अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आल्या..Rahul Gandhi: विद्यार्थ्यांवरील लाठीमाराचा आदेश कोणी दिला? गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्राद्वारे राहुल गांधी यांची विचारणा.जोश्ना चिनाप्पाला मागे टाकलेभारताच्या जोश्ना चिनाप्पा हिने २००५ मध्ये झालेल्या जागतिक ज्युनियर स्क्वॉश स्पर्धेतील मुलींच्या एकेरीत अंतिम फेरीत मजल मारली होती, पण तिला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. अनाहत सिंह हिने तिच्या कामगिरीला लीलया मागे टाकले. अनाहत सिंह हिने २१ वर्षांनंतर या स्पर्धेचे जेतेपद पटकावत इतिहास रचला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.