Lionel Messi Create History: लिओनेल मेस्सीचे ३ वर्ल्ड रेकॉर्ड; अर्जेंटिनाच्या कर्णधाराने एका गोलसह फुटबॉलविश्वाला अचंबित केले...

Argentina vs Cape Verde Lionel Messi goal Marathi Football News : लिओनेल मेस्सी मैदानावर उतरतो, तो नवीन विक्रम नोंदवण्यासाठीच... फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत अर्जेंटिनाच्या सुपरस्टारने काबो व्हर्देविरुद्ध गोल करून तीन वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केले. डावाच्या पहिल्याच हाफमध्ये मेस्सीने गोल करून हे विक्रम नावावर केले. त्याने २९ व्या मिनिटाला काबो व्हर्देची बचावभींत भेदली अन् विक्रमाला गवसणी घातली. .३९ वर्षीय मेस्सीचा हा या वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सातवा गोल ठरला आणि वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या सलग दोन हंगामात ७ गोल करणारा तो जगातील पहिला खेळाडू ठरला. आतापर्यंत सहा खेळाडूंनी दोन वेगवेगळ्या वर्ल्ड कप स्पर्धांमध्ये प्रत्येकी पाच गोल करता आले आहेत, परंतु ७ गोल करणारा मेस्सी हा एकमेव खेळाडू ठरला आहे. याशिवाय मेस्सीचा हा वर्ल्ड कप स्पर्धा इतिहासातील २० वा गोल ठरला आणि हा टप्पा गाठणाराही तो पहिलाच खेळाडू आहे..एकापेक्षा जास्त वर्ल्ड कप स्पर्धांमध्ये सर्वाधिक गोल करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत मेस्सीनंतर फ्रान्सच्या किलियन एम्बाप्पेचा क्रमांक लागतो. एम्बाप्पेने दोन वर्ल्ड कपमध्ये किमान सहा गोल केले आहेत, ज्यात त्याने २०२२ च्या स्पर्धेत आठ आणि २०२६ च्या स्पर्धेतील पहिल्या चार सामन्यांमध्ये सहा गोल केले आहेत. सलग ८ वर्ल्ड कप स्पर्धांमध्ये गोल करणारा आणि सहा बाद फेरीत गोल करणारा मेस्सी हा जगातील पहिला खेळाडू बनला आहे. वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सर्वाधिक ३० सामन्यांचा विक्रमही मेस्सीच्या नावावर आहे..मेस्सीचा वर्ल्ड कप २०२६ मधील सातवा गोल अप्रतिम होता. तो अगदी योग्य वेळी झाला होता, कारण तोपर्यंत काबो व्हर्देने खंबीरपणे बचाव करून अर्जेंटिनाच्या संधींचा ओघ रोखून धरला होता. गोल झाल्यानंतरही काबो व्हर्देने हार मानली नाही आणि पहिल्या हाफमध्ये कडवी टक्कर दिली. काबो व्हेर्देने या सामन्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात मेस्सीचा प्रभाव रोखण्यात चांगली कामगिरी केली होती. .१९७० मध्ये ब्राझीलमधील Botafogo क्लबकडून खेळणाऱ्या जैरझिनो (Jairzinho) याने वर्ल्ड कपच्या एका हंगामात सात गोल केले होते; त्यानंतर, एकाच आवृत्तीत सात किंवा त्यापेक्षा जास्त गोल करणारा 'इंटर मियामी'चा लिओनेल मेस्सी हा युरोपबाहेरील क्लबसाठी खेळणारा पहिलाच खेळाडू ठरला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.