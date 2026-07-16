England vs Argentina: ७ मिनिटांत मॅच फिरवली! अर्जेंटिनाची फायनलमध्ये धडक; इंग्लंडचे ६० वर्षांनंतर वर्ल्ड कप जिंकण्याचे स्वप्न भंगले

England vs Argentina FIFA World Cup 2026 semifinal : गतविजेत्या अर्जेंटिनाचा फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील उपांत्य फेरीचा प्रवास लिंबू टिंबू संघांविरुद्धच्या लढतींचा राहिला. त्यातही काबो व्हर्दे, इजिप्त या दुबळ्या संघांनी त्यांचा घाम काढलाच, परंतु आज त्यांच्यासमोर इंग्लंडसारख्या संघाचे कडवे आव्हान होते. पण, आम्ही इथे जेतेपदाचा बचाव करण्यासाठी मैदानावर उतरलो आहोत आणि सहज हार मानणार नाही, हेच अर्जेंटिनाने ठणकावून सांगितले. अँथोनी गॉर्डनच्या ( ५५ मि.) गोलला अर्जेंटिनाकडून एंझो फर्नांडेझने ( ८५ मि.) जोरदार प्रत्युत्तर दिले. ९०+२ मिनिटाला लॉटारो मार्टिनेझच्या हेडरद्वारे केलेल्या गोलने अर्जेंटिनाचा अविश्वसनीय विजय पक्का केला. .आतापर्यंत स्पर्धेत बलाढ्य संघाविरुद्ध खेळण्याची संधी न मिळालेल्या गतविजेत्यांसमोर इंग्लंडने उपांत्य फेरीत चांगले आव्हान उभे केले. इंग्लंडच्या बचावफळीने लिओनेल मेस्सीला पहिल्या हाफमध्ये रोखण्यात यश मिळवले. दोन्ही संघांनी बचावात्मक खेळावर अधिक भर दिला आणि इंग्लंडकडून १,तर अर्जेंटिनाकडून २ गोलसाठी प्रयत्न झाले. त्यापैकी एकही ऑन टार्गेट नव्हता. यालढतीपूर्वी वर्ल्ड कप स्पर्धेत युरोपीय संघांविरुद्धच्या आपल्या शेवटच्या नऊ बाद फेरीच्या सामन्यांपैकी सात सामन्यांमध्ये अर्जेंटिनाने विजय मिळवला आहे..इंग्लंडने दक्षिण अमेरिकन संघांविरुद्ध या स्पर्धेत १८ सामने खेळले असून, त्यात आठ विजय, चार बरोबरी आणि सहा पराभव पत्करले आहेत. हायड्रेशन ब्रेकमध्ये दोन्ही संघांच्या खेळाडूंमध्ये शाब्दिक बाचाबाची आणि थोडीशी धक्काबुक्की झालेली पाहायला मिळाली. शांत स्वभावासाठी ओळखळा जाणारा मेस्सीही संतापलेला दिसला. इंग्लंडने दुसऱ्या हाफमध्ये पहिला गोल करण्याचा मान पटकावला. मॉर्गन रॉजर्सने उजवीकडून दिलेल्या क्रॉसवर अँथोनी गॉर्डनने सुरेख गोल केला. .इंग्लंडचा हा खेळ पाहून महान फुटबॉलपटू डेव्हिड बेखमही जल्लोष करताना दिसला. वर्ल्ड कप स्पर्धा इतिहासात उपांत्य फेरीत इंग्लंडकडून झालेला हा पाचवा गोल ठरला. यापूर्वी बॉबी चार्ल्टन ( २ गोल वि. पोर्तुगाल, १९६६), गॅरी लिनकेर ( १ वि. जर्मनी, १९९०), काएरॅन ट्रायपाएर ( १ गोल वि. क्रोएशिया, २०१८) यांनी गोल केले होते. ५७ व्या मिनिटाला अर्जेंटिनाचा बरोबरीचा प्रयत्न इंग्लंडच्या बचावपटूने अप्रतिमरित्या रोखला. पण, सुडाच्या भावनेने पेटलेल्या अर्जेंटिनाकडून वारंवार हल्ले होत राहिले..गोलरक्षक जॉर्डन पिकफोर्डच्या अप्रतिम बचावाने अर्जेटिनाचा अगदी पेनल्टी क्षेत्राच्या आतून निको गोंझालेजचा हेडरद्वारे होणारा गोल रोखला. अर्जेटिनाने गमावलेली ही आतापर्यंतची या सामन्यातील सर्वात नजिकची संधी होती. ७५व्या मिनिटाला इंग्लंडच्या बचावफळीने आणखी एक सुरेख बचाव केला. अर्जेंटिनाचे सर्व प्रयत्न अपयशी ठरताना दिसत होते आणि घड्याळाचे काटे वेगाने पळत होते. ८५व्या मिनिटाला एंझो फर्नांडेसने अखेर बरोबरीचा गोल मिळवला, मेस्सीच्या पासवर त्याने ३० यार्ड वरून भन्नाट गोल केला. .या गोलने स्टेडियममधील वातावरण बदलून टाकलेले आणि टेंशनमध्ये असलेल्या अर्जेंटियन चाहत्यांमध्ये एकच उत्साह दिसला. त्यामुळेच ९०+२ मिनिटाला मेस्सीच्या पासवर लॉटारो मार्टिनेझच्या गोलने २-१ अशी विजयी आघाडी मिळवून दिली. अर्जेंटिनाने अविश्वसनीय विजय मिळवून अंतिम फेरीत धडक मारली आणि आता त्यांना जेतेपद कायम राखण्यासाठी स्पेनचे आव्हान पेलावे लागेल. स्पेनने उपांत्य फेरीत फ्रान्सचा पराभव केला होता. २०१० नंतर ते त्यांच्या दुसऱ्या जेतेपदाच्या प्रयत्नांत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.