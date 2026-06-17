Argentina vs Algeria : १९६६ नंतर कोणालाच नाही जमले, ते लिओनेल मेस्सीने केले... १ गोल अन् ५ भन्नाट विक्रम, पेले यांचाही पराक्रम मोडला

Argentina vs Algeria Fifa World Cup 2026 Marathi Football News : ३८ वर्षीय लिओनेल मेस्सीही ( Lionel Messi) आजही फुटबॉल विश्वावर जादू कायम आहे... बरोबर आजच्याच दिवशी २० वर्षांपूर्वी फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेत पदार्पण करणाऱ्या मेस्सीने २०२६ मध्ये याच दिवशी ऐतिहासिक भरारी घेतली. २०२२ मध्ये वर्ल्ड कप विजयाचे स्वप्न पूर्ण करणारा मेस्सी, तेच जेतेपद कायम राखण्याच्या निर्धाराने मैदानावर उतरला अन् संपूर्ण जग मेस्सीमय झाल्याचे पाहायला मिळाले. मेस्सीचा हा कदाचित शेवटचा वर्ल्ड कप असेल, ही भीती चाहत्यांच्या डोळ्यांतून मार्ग काढताना दिसली. पण, मेस्सीने आपल्या चाहत्यांना निराश केले नाही आणि एक गोल करून पाच विक्रमांना गवसणी घातली. .ऑफसाईडचा खेळ, दोघांना फटका...विक्रमी सहावा वर्ल्ड कप खेळायला मैदानावर उतरलेल्या लिओनेल मेस्सीने पाचव्या मिनिटाला अर्जेंटिनासाठी गोल केला, परंतु ऑफ साईडमुळे तो नाकारला गेला. तेच पुढच्याच मिनिटाला अल्जेरियाकडून फॅरेस चैबीने केलेला गोलही ऑफ साईड ठरल्याने सामन्यातील उत्सुकता वाढली. माजी विजेत्यांना कडवी टक्कर मिळत असताना १७ व्या मिनिटाला मेस्सीची जादू पाहायला मिळाली. त्याने मिडफिल्डमध्ये डी पॉलच्या एका जलद फ्री-किकवर चेंडू ताब्यात घेतला, मैदानाच्या मध्यभागातून पुढे कूच केली आणि लांबूनच जोरदार फटका मारला. तो प्रचंड मोठा शॉट लुका झिदानच्या बोटांना स्पर्श करून थेट गोलजाळीच्या वरच्या कोपऱ्यात जाऊन आदळला आणि संपूर्ण स्टेडियम जल्लोषाने दुमदुमले..Argentina vs Algeria : लिओनेल मेस्सीने इतिहास रचला! Fifa World Cup मध्ये असा पराक्रम करणारा जगातील पहिलाच; किलियन एमबापेला काही तासांत धक्का.मेस्सीचा एक गोल अन् चार विक्रम...मेस्सी आता वर्ल्ड कप स्पर्धेत गोल करणारा अर्जेंटिनाचा सर्वात तरुण आणि सर्वात वयस्कर खेळाडू ठरला आहे. मेस्सी या गोलसह ख्रिस्तियानो रोनाल्डोनंतर ५ फिफा वर्ल्ड कपमध्ये गोल करणारा दुसरा खेळाडू ठरला आहे. मेस्सी (३८ वर्षे व ३५७ दिवस) या स्पर्धेत गोल करणारा आतापर्यंतचा तिसरा सर्वात वयस्कर खेळाडू ठरला मेस्सीने वर्ल्ड कपध्ये सर्वाधिक गोल (१४) करण्याच्या बाबतीत किलियन एमबापे आणि गेर्ड म्युलर यांच्याशी बरोबरी साधली आहे. मेस्सीने अल्जेरियन बचावपटूंची डोकेदुखी वाढवली होती आणि अर्जेटिना सातत्याने त्यांच्या पेनल्टी क्षेत्रावर आक्रमण करत राहिले..France vs Senegal : किलियन एमबापेने मोडला मेस्सीचा विक्रम अन् नोंदवले २ वर्ल्ड रेकॉर्ड; मुंबईपेक्षा लहान देशाची फ्रान्सला कडवी टक्कर.पहिल्या हाफमध्ये मेस्सीच्या गोलने अर्जेंटिनाला आघाडी मिळवून दिली असली तरी अल्जेरियाकडूनही तुल्यबळ खेळ पाहायला मिळाला. त्यांचे दोन-तीन प्रयत्न थोडक्यात हुकले नसते, तर स्कोअरबोर्ड काही वेगळा दिसला असता. मेस्सीने बॉक्सच्या बाहेरून हा गोल केला आणि १९६६ नंतर ( रिव्हेल्लिनो) वर्ल्ड कप स्पर्धेत बॉक्स बाहेरून पाच गोल करणारा तो दुसरा खेळाडू ठऱला. शिवाय वर्ल्ड कपमध्ये २२ गोलांमध्ये ( १४ गोल व ८ सहाय्य) योगदान देत त्याने पेले यांना मागे टाकले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.