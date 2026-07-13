Argentina vs England Semi final: मेस्सीच्या संघाची आता खरी परीक्षा; लिंबू टिंबू संघांना हरवून इथवर आले, आता थ्री लायन्ससमोर कस लागणार

Argentina vs England FIFA World Cup 2026 semi-final: फिफा विश्वचषक( FIFA World Cup)२०२६ आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून, उपांत्य फेरीत फुटबॉल चाहत्यांना मेस्सीच्या अर्जेंटिना आणि इंग्लंड यांच्यातील हायव्होल्टेज लढत पाहायला मिळणार आहे. अंतिम फेरीचं तिकीट मिळवण्यासाठी दोन्ही संघ मैदानात उतरतील. मात्र, या सामन्यापूर्वी अर्जेंटिनाचा आतापर्यंतचा प्रवास अजिबात सोपा नव्हता..स्पर्धेत काबो व्हर्दे, इजिप्त आणि स्वित्झर्लंड या तुलनेने कमी ताकदीच्या संघांनीही अर्जेंटिनाला चांगलंच झुंजवलं. अनेक क्षणी मेस्सीच्या संघावर दबाव निर्माण झाला होता. विशेषत स्वित्झर्लंडविरुद्धचा सामना अतिरिक्त वेळेत गेला. काही ठिकाणी नशिबाची साथ आणि काही ठिकाणी मेस्सीच्या अनुभवाच्या जोरावर अर्जेंटिनाने संकटातून बाहेर काढत उपांत्य फेरी गाठली..FIFA World Cup 2026: मेस्सीला रोखायचंय? संदेश झिंगनने सांगितली इजिप्तला 'जिंकण्याची' गुरुकिल्ली.आता मात्र समोर आहे बलाढ्य इंग्लंड. हॅरी केन आणि जुड बेलिंगहॅम यांच्या नेतृत्वाखाली इंग्लंडनेही दमदार खेळ करत उपांत्य फेरी गाठली आहे. त्यामुळे मेस्सीच्या संघाची खरी कसोटी आता लागणार आहे. इंग्लंडचा स्टार मिडफिल्डर ज्युड बॅलिंगहॅम सध्या जबरदस्त फॉर्ममध्ये असून, त्याने क्वार्टर फायनलमध्ये नॉर्वेविरुद्ध दोन गोल करून संघाला विजय मिळवून दिला आहे. कॅप्टन हॅरी केनचा अनुभव देखील अर्जेंटिनासाठी डोकेदुखी ठरू शकतो..या सामन्याचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे मेस्सीच्या २१ वर्षांच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत अर्जेंटिना आणि इंग्लंड प्रथमच विश्वचषकात आमनेसामने येणार आहेत. त्यामुळे या लढतीकडे संपूर्ण फुटबॉलविश्वाचं लक्ष लागलं आहे..३९ वर्षीय मेस्सी अजूनही अर्जेंटिनाच्या खेळत मुख्य खेळाडू आहे. मोठ्या सामन्यांमध्ये त्याचा अनुभव संघासाठी महत्त्वाचा ठरतो. दुसरीकडे इंग्लंडचा युवा आणि आक्रमक संघ कोणत्याही प्रतिस्पर्ध्याला धक्का देण्याची क्षमता ठेवतो..Lionel Messi: दुखापतीनंतर मेस्सी मैदानावर उतरण्यास सज्ज, पण चाहत्यांची धाकधूक वाढली! उद्या सकाळी ६.३० वाजता काय घडणार?.फुटबॉल तज्ज्ञांमध्येही या सामन्याबाबत मतभेद आहेत. काहींना मेस्सीचा अनुभव अर्जेंटिनाला अंतिम फेरीत नेईल, असा विश्वास आहे. तर काहींच्या मते इंग्लंडचा वेगवान खेळ आणि आक्रमकता अर्जेंटिनासाठी मोठी डोकेदुखी ठरू शकते. त्यामुळे उपांत्य फेरीतील हा सामना विश्वचषकातील सर्वात रोमांचक लढतींपैकी एक ठरणार, यात शंका नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.