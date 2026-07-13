क्रीडा

Argentina vs England Semi final: मेस्सीच्या संघाची आता खरी परीक्षा; लिंबू टिंबू संघांना हरवून इथवर आले, आता थ्री लायन्ससमोर कस लागणार

Argentina vs England FIFA World Cup 2026 semi-final: फिफा विश्वचषक 2026 च्या उपांत्य फेरीत अर्जेंटिना आणि इंग्लंड आमनेसामने. लिओनेल मेस्सी विरुद्ध हॅरी केन आणि जुड बेलिंगहॅम यांच्यातील हायव्होल्टेज लढतीपूर्वी जाणून घ्या दोन्ही संघांचा प्रवास.
Argentina vs England Semi final

Argentina vs England Semi final

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Argentina vs England FIFA World Cup 2026 semi-final: फिफा विश्वचषक( FIFA World Cup)२०२६ आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून, उपांत्य फेरीत फुटबॉल चाहत्यांना मेस्सीच्या अर्जेंटिना आणि इंग्लंड यांच्यातील हायव्होल्टेज लढत पाहायला मिळणार आहे.

अंतिम फेरीचं तिकीट मिळवण्यासाठी दोन्ही संघ मैदानात उतरतील. मात्र, या सामन्यापूर्वी अर्जेंटिनाचा आतापर्यंतचा प्रवास अजिबात सोपा नव्हता.

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