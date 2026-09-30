Sports News : बंधने झुगारत अफगाणच्या फरिबा हाशिमीला रौप्य; तालिबानच्या राजवटीनंतर देश सोडला तरीही जिद्द कायम

नागोया, : अफगाणिस्तानमध्ये महिलांसाठी सर्व प्रकारच्या बंधनांचे दोरखंड असताना आणि अनेक आव्हानांचा सामना करत फरिबा हाशिमीने क्रांती घडवली. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत २००२ नंतर पदक जिंकणारी ती अफगाणिस्तानची पहिली महिला ठरली. फरिबाने या आशियाई स्पर्धेत सायकलिंग रोड रेसचे रौप्यपदक जिंकले.हे पदक हाशिमीसाठी केवळ क्रीडा यश नाही. अफगाणिस्तानातील सामाजिक बंधने, प्रशिक्षणादरम्यान सहन केलेला त्रास आणि तालिबानच्या पुनरागमनानंतर देश सोडण्याची वेळ या संघर्षाचे ते प्रतीक आहे..लहानपणी हाशिमीने कधी सायकल चालवली नव्हती. बहिणीला सोशल मीडियावर महिलांच्या सायकलिंग शर्यतीची माहिती मिळाल्यानंतर दोघींनी सायकलिंग सुरू केले, मात्र समाजाच्या विरोधामुळे फरिबाला ओळख लपवण्यासाठी पुरुषांचे कपडे घालून, अनेकदा रात्री प्रशिक्षण घ्यावे लागले. तिच्यावर दगड आणि बाटल्या फेकण्यात आल्या, तर काहींनी गाडीने धडक देण्याचाही प्रयत्न केला.सुरुवातीला मुलीच्या सुरक्षिततेची चिंता असलेल्या तिच्या वडिलांनी अखेर तिच्या स्वप्नांना पाठिंबा दिला. “पुरुष करू शकतात, तर महिलाही करू शकतात,” असे त्यांनी तिला सांगितले..२०२१ मध्ये तालिबान सत्तेवर आल्यानंतर हाशिमीला अफगाणिस्तान सोडावे लागले. माजी विश्वविजेती अलेस्सांद्रा कॅपेलोटो यांच्या मदतीने ती इटलीत पोहोचली आणि तिथे व्यावसायिक सायकलिंग कारकीर्द सुरू केली. हाशिमी आणि तिच्या बहिणीने नंतर पॅरिस ऑलिंपिकमध्येही सहभाग घेतला होता.मायदेशापासून दूर राहण्याचे दुःख मात्र कायम आहे. “मी माझ्या देशात राहू शकत नाही, याचे दुःख आहे,” ती म्हणते. तरीही अफगाणिस्तानचा ध्वज सोडण्याची तिची इच्छा नाही. “मी अभिमानी अफगाण आहे. मला जगात माझ्या देशाचे प्रतिनिधित्व करायचे आहे,” असे ती सांगते..आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पदकानंतर तिच्या वडिलांनी तिला ४०० पेक्षा अधिक वेळा फोन करण्याचा प्रयत्न केला. अखेर संपर्क झाल्यावर ते भावुक झाले. “तू केवळ तुझ्यासाठी नाही, तर तुझ्यासारखी स्वप्ने पाहणाऱ्या लाखो महिलांसाठी इतिहास घडवला आहेस,” असे त्यांनी तिला सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.