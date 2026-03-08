अर्शदीप सिंगने मुद्दाम चेंडू फेकला, डॅरील मिचेल तापला! मैदानावर जोरदार राडा; सूर्या, अम्पायर समजवायला धावले

अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर टी-२० वर्ल्डकपचा अंतिम सामना सुरू आहे. या सामन्यात भारताने आपली पकड मजबूत केली आहे. मात्र, याच वेळी मैदानावर थोडा तणाव निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळाले. या सामन्यात डेरिल मिचेल आणि अर्शदीप सिंग यांच्यात शाब्दिक चकमक झाल्याची घटना घडली. अखेर कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि पंचांनी मध्यस्थी करत परिस्थिती शांत करण्याचा प्रयत्न केला..नेमकं काय घडलं?११वे षटक सुरू असताना पाचव्या चेंडूवर अर्शदीपने मिचेलला लो फुलटॉस चेंडू टाकला. त्यावर मिचेलने तो सरळ खेळण्याचा प्रयत्न केला, मात्र चेंडू अर्शदीपच्या हातात गेला. त्या वेळी मिचेल क्रीजच्या थोडा बाहेर आला होता. त्याच क्षणी अर्शदीपने चेंडू मिचेलच्या दिशेने फेकला, पण तो थेट मिचेलच्या पायाला जाऊन लागला. त्यामुळे मिचेल चांगलाच संतापलेला दिसला..Rohit Sharma: इतिहास बदलण्याची वेळ आलीय! T20 वर्ल्ड कपपूर्वी 'हिटमॅन' टीम इंडियाबद्दल काय म्हणाला? वाचा.कर्णधार सूर्याने मागितली माफीमहत्त्वाचे म्हणजे चेंडू मिचेलला लागल्यानंतर अर्शदीपने लगेच माफी मागितली नाही. त्यामुळे मिचेल अर्शदीपच्या दिशेने चालत गेला आणि मैदानावर तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. त्यावेळी पंचांनी तात्काळ मध्यस्थी करत मिचेलला शांत केले. तसेच अर्शदीपलाही समज देण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव स्वतः मिचेलकडे गेले आणि त्याची माफी मागत परिस्थिती शांत करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे मैदानावरील वातावरण पुन्हा शांत झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.