US Open जिंकल्यानंतर सबलेंका पत्रकार परिषदेत थेट शॅम्पेनची बॉटलच घेऊन आली, काय म्हणाली पाहा Video

अरिना सबलेंकाने अमेरिकन ओपन २०२५ महिला एकेरी अंतिम सामना जिंकून सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावले. न्यूयॉर्कच्या आर्थर ऍशले स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात तिने अमेरिकेच्या एमंडा अनिसिमोवाला पराभूत केले. ती विजयानंतर पत्रकार परिषदेत शॅम्पेनसह हजर झाली..अमेरिकन ओपन २०२५ स्पर्धेतील महिला एकेरीचा अंतिम सामना न्यूयॉर्कच्या आर्थर ऍशले स्टेडियमवर शनिवारी (६ सप्टेंबर) रोजी पार पडला. या अंतिम सामन्यात २७ वर्षीय अरिना सबलेंकाने विजेकेपदाचा मान पटकावला. तिने सलग दुसर्यांदा ही स्पर्धा जिंकली आहे, तर तिचे हे एकूण चौथे ग्रँडस्लॅम विजेतेपद आहे. सबलेंका ही तिच्या दमदार खेळासोबतच तिच्या मिश्किल स्वभावासाठीही ओळखली जाते. तिचा हाच स्वभाव विजेतेपद जिंकल्यानंतरही दिसून आला..US Open: लेकीला दिलेलं प्रॉमिस नोव्हाक जोकोव्हिचने केलं पूर्ण, सामना जिंकताच 'Soda Pop' डान्स Video Viral.सबलेंकाने शनिवारी झालेल्या अंतिम सामन्यात अमेरिकेच्या एमंडा अनिसिमोवा हिला पराभवाचा धक्का दिला. त्यामुळे एमंडाला उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले. अरिना आणि एमंडा यांच्यातील अंतिम सामना एक तास ३४ मिनिटे रंगला, ज्यात अरिनाने ६-३, ७-६ (७-३) असा सरळ दोन सेटमध्ये विजय मिळवला..या विजयानंतर अरिना अत्यंत खूश झाली होती. ती विजयानंतर जेव्हा पत्रकार परिषदेसाठी उपस्थित राहिली, तेव्हा चक्क मोठी शॅम्पेनची बॉटल हातात घेऊन आली. तिने आल्यानंतर सुरुवातीलाच काही जोकही केले. त्यावेळी तिच्या चेहऱ्यावरील भाव तिचा विजेतेपदाचा आनंद स्पष्ट तिच्या या कृतीचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..दरम्यान यावर्षी ऑस्ट्रेलियन ओपन आणि फ्रेंच ओपन अंतिम सामन्यांमधील अपयशानंतर मनोबल खचल्याचं तिने स्पष्ट केले. ती म्हणाली, 'मी माझ्या मनात शंकेला जगा करून दिली होती. पण तिने मला आव्हान दिलं, पण मग मी म्हटलं की ठीक आहे, पुन्हा सुरू करू.' ती म्हणाली, 'फ्रेंच ओपननंतर मी ठरवलं की ही वेळ आहे की त्या अंतिम सामन्यांबद्दल विचार करून त्यातून शिकण्याचा. कारण मला ते पुन्हा होऊ द्यायचं नव्हतं.'.US Open 2025: पाय, कंबर अन् मानेच्या दुखापतीनंतरही जोकोविच उपांत्यपूर्व फेरीत; भारताच्या मायाचीही घोडदौड.अरिना अमेरिकन ओपन सलग दोन वर्षे जिंकणारी गेल्या ११ वर्षीतील पहिली महिला खेळाडू ठरली आहे. यापूर्वी २०१४ मध्ये सेरेना विल्यम्सने तिचे अमेरिकन ओपन विजेतेपद राखले होते. त्यानंतर गेल्या ११ वर्षात कोणत्याच महिला खेळाडूला आपले अमेरिकन विजेतेपद राखता आले नव्हते. दरम्यान, अरिनाने यापूर्वी २०२३ आणि २०२४ साली ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धा जिंकली आहे, तर २०२४ मध्ये अमेरिकन ओपन जिंकली आहे..FAQsप्र.१: अरिना सबलेंकाने अमेरिकन ओपन २०२५ मध्ये कोणाला पराभूत केले?उ.१: सबलेंकाने अमेरिकेच्या एमंडा अनिसिमोवाचा पराभव केला.(Who did Aryna Sabalenka defeat in the US Open 2025 final?)प्र.२: अंतिम सामना किती वेळ चालला?उ.२: हा सामना १ तास ३४ मिनिटे चालला.(How long did the US Open 2025 women’s final last?)प्र.३: सबलेंकाने किती ग्रँडस्लॅम किताब जिंकले आहेत?उ.३: सबलेंकाने एकूण चार ग्रँडस्लॅम किताब जिंकले आहेत.(How many Grand Slam titles has Sabalenka won so far?)प्र.४: सबलेंका सलग दोनदा अमेरिकन ओपन जिंकणारी कोणत्या खेळाडू नंतरची पहिली महिला ठरली?उ.४: सेरेना विल्यम्सनंतर सलग दोनदा अमेरिकन ओपन जिंकणारी सबलेंका ही पहिली महिला ठरली.(Which player did Sabalenka follow in defending back-to-back US Open titles?)प्र.५: विजयानंतर सबलेंकाने पत्रकार परिषदेत काय केलं?उ.५: तिने शॅम्पेनची बॉटल हातात घेतली आणि जोक केले.(What did Sabalenka do at the press conference after her win?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.