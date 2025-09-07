क्रीडा

US Open जिंकल्यानंतर सबलेंका पत्रकार परिषदेत थेट शॅम्पेनची बॉटलच घेऊन आली, काय म्हणाली पाहा Video

Aryna Sabalenka Defends US Open 2025 Title: अरिना सबलेंकाने अमेरिकन ओपन २०२५ महिला एकेरी अंतिम सामना जिंकून चौथे ग्रँडस्लॅम विजेतेपद मिळवले. विजयानंतर अरिना अत्यंत आनंदी होती आणि पत्रकार परिषदेत शॅम्पेनसह हजर झाली.
Summary

  • अरिना सबलेंकाने अमेरिकन ओपन २०२५ महिला एकेरी अंतिम सामना जिंकून सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावले.

  • न्यूयॉर्कच्या आर्थर ऍशले स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात तिने अमेरिकेच्या एमंडा अनिसिमोवाला पराभूत केले.

  • ती विजयानंतर पत्रकार परिषदेत शॅम्पेनसह हजर झाली.

