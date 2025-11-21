इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील अॅशेस कसोटी मालिकेला आजपासून सुरूवात झाली आहे. या मालिकेतील पहिला कसोटी सामना पर्थ येथे खेळवला जातो आहे. खरं तर आपल्याकडे जसं भारत पाकिस्तान कट्टर प्रतिस्पर्धी आहे. तसेच इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया हे देश सुद्धा क्रिकेट जगतात कट्टर प्रतिस्पर्धी मानले जातात. या दोन कट्टर देशांमध्ये अत्यंत चुरशीने खेळली जाणारी मालिका म्हणजे अॅशेस होय. पण या मालिकेला अशेस हे नाव कसं पडलं? तुम्हाला माहिती आहे का? यात खरंच राख असते का? एक वृत्तपत्र ही मालिका सुरु करण्यासाठी कारणीभूत कसं ठरलं? आणि महत्त्वाचे म्हणजे ही अॅशेस ट्रॉफी आता कुठं आहे? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊया... .इंग्लंड व ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील हे द्वंद्व फार पूर्वीपासून चालत आहे. पूर्वी ही मालिका केवळ इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियातील क्रिकेट चाहत्यांपर्यंत मर्यादित होती. पण आता जगभरात ही क्रिकेट चाहते आवडीने ही मालिका बघतात. ही मालिका जितकी रंजक आहे. तिकताच त्याचा इतिहासदेखील रंजक आहे..Ashes Series: आजपासून ॲशेसचा थरार: पर्थमध्ये रंगणार पहिली कसोटी; इंग्लंडचा संघ जेतेपदाचा दुष्काळ संपवणार? कधी अन् कुठं बघायचा सामना?.१८८२ मध्ये इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात कसोटी मालिका सुरु झाली होती. या कसोटी मालिकेत ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडचा दारुण पराभव केला होता. हा पराभव ब्रिटिशांच्या चांगलाच जिव्हारी लागला. तिथल्या माध्यमांनी यावर बरंच लिखाण केलं. यापैकी एक असलेल्या द स्पोर्टिंग टाईम्स या वृत्तपत्राने इंग्लंडच्या पराभवावर उपहासात्मक टीका केली. ''इंग्लंडचं क्रिकेट जळून राख झालं आहे. ही आता राख ऑस्ट्रेलियाला पाठवायची आहे'', असं त्यांनी त्याच्या लेखात म्हटलं होतं..या एका लाईनमुळे अॅशेस मालिकेचा जन्म झाला. या मालिकेनंतर इंग्लंडने ऑस्ट्रेलियाचा दौरा केला. त्यावेळी स्टम्पवरील दोन बेल्स जाळण्यात आल्या आणि त्याची राख प्रसिद्ध कलशात ठेवण्यात आली. आता जो संघ ही कसोटी मालिका जिंकेल त्याला या कलशाची प्रतिकृती देण्यात येते. कारण खरी ट्रॉफी म्हणजे कलश हा खूप जीर्ण आहे. त्यामुळे ती लॉर्ड्सवरील मेरिलोबोन क्रिकेट क्लबच्या संग्रहालयात ठेवण्यात आली आहे..Ashes 2025-26 Details: सुरू होतोय ऍशेस मालिकेचा रोमांचक थरार! भारतात कुठे आणि कसे पाहाणार सामने? जाणून घ्या सविस्तर.या कसोटी मालिकेचा इतिहास बघायचा झाल्यास, यंदा ७७ वी अॅशेस मालिका खेळवली जाते आहे. आजपर्यंत या दोन्ही देशांमध्ये ३४६ कसोटी सामने खेळण्यात आले आहेत. यापैकी ऑस्ट्रेलियाने १४४, तर इंग्लंडने १०८ सामने जिंकले आहेत. तसेच ९४ सामने अनिर्णित राहिले आहेत. यंदा ऑस्ट्रेलियाच्या संघाचं नेतृत्व स्टीव्ह स्मिथकडे आहे, तर इंग्लंड संघाची संघाची धुरा बेन स्टोक्सच्या खांद्यावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.