Ashes 2025 : नाद करती काय! स्टार्कने मोडलं इंग्लंडचं कंबरडं, 14 वर्षांच्या कारकिर्दीत पहिल्यांदाच केला 'असा' पराक्रम

इंग्लंड विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील अशेस मालिकेचा पहिला कसोटी सामना आज पासून सुरु झाला आहे. आज पहिल्यांच दिवशी ऑट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्क इंग्लंडच्या फलंदाजांचं कंबरडं मोडलं. त्याने एक नव्हे, दोन नव्हे तर तब्बल ७ विकेट्स घेत इंग्लंडच्या फलंदाजांना पाणी पाजलं. विशेष म्हणजे आपल्या १४ वर्षांच्या कारकीर्दीत त्याने पहिल्यांच अशी कामगिरी केली. .स्टार्कने सामन्याच्या पहिल्या षटकापासूनच भेदक गोलंदाजी केली. पहिल्या स्पेलमध्ये त्याने 6 षटकांत 17 धावा देत 3 विकेट घेतल्या. सुरुवातीला त्याने सलामीवीर झॅक क्रॉली आणि बेन डकेट यांच्या आऊट केलं. त्यांतर जो रूटलाही तंबूचा रस्ता दाखवला. स्टार्कच्या माऱ्यापुढे क्रॉली आणि रूट तर खातेही उघडू शकले नाहीत..Ashes 2025 England vs Australia : खरोखरची राख असलेली 'अॅशेस ट्रॉफी' आता कुठं आहे? त्यात नेमकी कशाची राख आहे? जाणून घ्या....दुसऱ्या सेशनमध्ये स्टार्कने गुन्हा गोलंदाजीसाठी येत इंग्लडच्या फलंदाजांची अक्षरश: दाणादान उडवली. त्याने पहिल्यांदा बेन स्टोक्सला माघारी धाडलं. त्यांतर अॅटकिंसनला बाद केलं तसेच लागोपाठ जेमी स्मिथनाही आणि मार्क वुडला पॅव्हेलियनचा रस्ता दाखवला. त्यामुळे इंग्लंडचा पहिला डाव १७२ धावांतच आटोपला..Ashes 2025-26 Details: सुरू होतोय ऍशेस मालिकेचा रोमांचक थरार! भारतात कुठे आणि कसे पाहाणार सामने? जाणून घ्या सविस्तर.पर्थ कसोटीच्या पहिल्या डावात स्टार्कने 12.5 षटकांत 58 धावा देत 7 विकेट घेतल्या. 2011 मध्ये कसोटी पदार्पण केलेल्या मिशेल स्टार्कने त्यांच्या 14 वर्षांच्या कसोटी करिअरमध्ये पहिल्यांदाच एका डावात 7 विकेट घेण्याची किमया केली. यापूर्वी त्याने एका डावातील 6 विकेट घेण्याची कामगिरी केली होती. मिशेल स्टार्कने त्याच्या कसोटी कारकीर्दीत 17व्यांदा एका डावात 5 किंवा त्याहून अधिक विकेट घेण्याचा पराक्रम केला. तर इंग्लंडविरुद्ध एका डावात पाच विकेट घेण्याची त्याची ही पाचवी वेळ होती.