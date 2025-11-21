क्रीडा

Ashes 2025 : नाद करती काय! स्टार्कने मोडलं इंग्लंडचं कंबरडं, 14 वर्षांच्या कारकिर्दीत पहिल्यांदाच केला 'असा' पराक्रम

Mitchell Starc 7-Wicket Haul : मिचेल स्टार्कने एक नव्हे, दोन नव्हे तर तब्बल ७ विकेट्स घेत इंग्लंडच्या फलंदाजांना पाणी पाजलं. विशेष म्हणजे आपल्या १४ वर्षांच्या कारकीर्दीत त्याने पहिल्यांच अशी कामगिरी केली.
