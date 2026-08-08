शाब्बास ! दुसरा नीरज चोप्रा; आशिष यादवने U20 World Championships मध्ये जिंकलं ऐतिहासिक पदक; शेतकऱ्याच्या लेकाची भरारी

Ashish Yadav wins silver medal in javelin at U20 World Championships: उत्तर प्रदेशातील एका छोट्या गावातून आलेल्या आशिष यादवने २० वर्षांखालील जागतिक स्पर्धेत रौप्यपदक जिंकले. त्याचे वडील शेती किंवा छोट्या व्यवसायातून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवतात आणि आजचा दिवस त्यांच्यासाठी अभिमानास्पद राहिला... आर्थिक परिस्थिती बेताची असूनही आशिषच्या पालकांनी त्याच्या क्रीडा क्षेत्रातील आवडीला पूर्ण पाठिंबा दिला आणि त्याला खेळापासून कधीही मागे खेचले नाही..१९ वर्षांचा उदयोन्मुख भारतीय भालाफेकपटू (Javelin Thrower) आशिषने अमेरिकेतील युजीन येथे सुरू असलेल्या २०२६ वर्ल्ड ॲथलेटिक्स अंडर-२० चॅम्पियनशिपमध्ये रौप्यपदक जिंकले. नीरज चोप्रा याच्यानंतर या स्पर्धेत पदक जिंकणारा तो दुसरा भारतीय भालाफेकपटू ठरला आहे. नीरजने २०१६ मध्ये या स्पर्धेत वर्ल्ड रेकॉर्डसह सुवर्णपदक जिंकले होते. हा पराक्रम करणारा तो पहिला भारतीय ठरला होता आणि त्यानंतर त्याने ऑलिम्पिक, आशियाई स्पर्धा, राष्ट्रकुल, डायमंड लीग अशा अनेक स्पर्धा गाजवल्या..आशिषने पात्रता फेरीत ग्रुप 'ए' मध्ये ६९.८७ मीटर भालाफेक करत अव्वल स्थान पटकावले आणि अंतिम फेरीसाठी आपले स्थान निश्चित केले होते. आशिषने ७४.०९ मीटर लांब भालाफेक करून रौप्यपदक नावावर केला. दक्षिण आफ्रिकेच्या जॅन-हेंड्रीक हेयमन्सने ८०.५० मीटर या २० वर्षांखालील जागतिक स्पर्धेच्या विक्रमासह सुवर्णपदक जिंकले, तर डोमिनिकाच्या एडिसन जेम्सने ७३.८९ या राष्ट्रीय विक्रमासह कांस्यपदकावर नाव कोरले..या २०२६ च्या हंगामात त्याने ७४.४९ मीटर भालाफेक करून आपली आजवरची सर्वोत्तम वैयक्तिक कामगिरी नोंदवली आहे तो 'इन्स्पायर इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स' (IIS) येथे प्रशिक्षण घेतो. त्याने २०२६ च्या कनिष्ठ फेडरेशन कपमध्ये ७३.१२ मीटर फेकीसह रौप्य पदक जिंकले होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.