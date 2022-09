IND vs SL : 'रवी'ला रवी रिप्लेस! ऋषभवर रोहितची कृपादृष्टी, कार्तिक बेंचवरच

Asia Cup 2022 India Vs Sri Lanka : आशिया कपमधील करो या मरो सामन्यात श्रीलंकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम भारताला फलंदाजीला पाचारण केले आहे. भारताने श्रीलंकेविरूद्धच्या महत्वाच्या सामन्यात आपल्या संघात एक बदल केला आहे. पाकिस्तानविरूद्धच्या सामन्यात लेग स्पिनर रवी बिश्नोईला संधी देण्यात आली होती. मात्र लंकेविरूद्धच्या सामन्यात अनुभवी रविचंद्रन अश्विनला संधी देण्यात आली आहे. पाकिस्तानविरूद्धच्या सामन्यातील संघात हा एकमेव बदल करण्यात आला आहे. दुसरीकडे पाकिस्तानविरूद्ध बेजबाबदार फटका मारून बाद झालेल्या ऋषभ पंतला डच्चू मिळेल असे वाटत होते. मात्र रोहित शर्माची कृपादृष्टी पंतवर कायम आहे.

श्रीलंकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लंकेने गेले सलग दोन सामने 183 आणि 175 धावा चेस केल्या आहेत. आजच्या सामन्यात देखील श्रीलंकेने नाणेफेक जिंकून चेस करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताने आपल्या संघात एक बदल केला असून रविचंद्रन अश्विन रवी बिश्नोईच्या जागी संघात आला आहे. लंकेच्या डावखुऱ्या फलंदाजांविरूद्ध अश्विन उपयुक्त ठरू शकतो. याचबरोबर बॅटिंग ऑर्डरमध्ये तो आणखी डेप्थ देखील निर्माण करू शकतो. (Asia Cup 2022 India Vs Sri Lanka Team India One Change Ravi Ashwin Come In Ravi Bishnoi Dropped Rishabh Pant Remain in Playing Eleven)

मात्र गेल्या सामन्यात खराब फटका मारून बाद होणाऱ्या ऋषभ पंतवर कर्णधार रोहितची कृपादृष्टी कायम आहे. पाकिस्तानविरूद्धच्या सामन्यात विराट कोहलीबरोबर भागीदारी रचण्याची गरज असताना तो शादाब खानला रिव्हर्स स्विप मारण्याच्या नादात बाद झाला होता. बाद होण्यापूर्वी आधीच्याच चेंडूवर पंतला एक चौकार मिळाला होता. तरी देखील त्याने बेजबाबदार शॉट खेळल्याने त्याच्यावर टीका होत होती. पंतऐवजी दिनेश कार्तिकचा पर्याय असताना पंतवर एवढी मेहरबानी का असा प्रश्न क्रिकेट चाहते विचारत आहेत.