आशिया चषकापूर्वी 'या' क्रिकेटपटूवर लागू शकते ५ वर्षांची बंदी...मॅच फिक्सिंगचा आहे आरोप...

बांगलादेशचा क्रिकेटपटू मिन्हाजुल आबेदीन सब्बीरवर मॅच फिक्सिंगचा आरोप करण्यात आला आहे. ढाका प्रीमियर लीगच्या सामन्यात स्टंपिंग करताना त्याने मॅच फिक्सिंग केल्याचा संशय आहे. याप्रकरणी बांगलादेशच्या अँटी करप्शन युनिटनेही त्याच्यावर ५ वर्षांच्या बंदीची शिफारस केली आहे. त्यामुळे क्रिकेट वर्तुळात विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत. .क्रिकबझने दिलेल्या वृत्तानुसार, बांगलादेश प्रिमियर लिगच्या शाइनपुकुर क्रिकेट क्लब विरुद्ध गुलशन क्रिकेट क्लब यांच्यातील सामन्यादरम्यान हा प्रकार घडला. या सामन्याच्या ३६व्या षटकात सलामीवीर रहीम अहमदने फिरकी गोलंदाज निहादुझ्झमानच्या चेंडूवर क्रीझ बाहेर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, परतण्याचा प्रयत्न न करता तो स्टंप आउट झाला. यानंतर, ४४व्या षटकात हाच कित्ता मिन्हाजुल आबेदीन सब्बीरनेही गिरवला. त्यामुळे अनेकांना संशय आला..Online Gaming Bill 2025: Asia Cup पूर्वीच ड्रीम 11ची माघार; बीसीसीआयला किती कोटींचे नुकसान होणार?.४४व्या षटकातील पहिल्या चेंडूवर शाइनपुकुरला विजयासाठी ७ धावांची गरज होती. त्यांच्याकडे फक्त एक विकेट शिल्लक होती. सब्बीर ८ धावांवर खेळत होता. यावेळी सब्बीरने क्रिझ बाहेर जात खेळण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा विकेटकिपर अलिफ हसनला पहिल्या प्रयत्नात स्टंपिंग करता आले नाही. अशावेळी सब्बीरकडे क्रिझच्या आत परतण्याची पूर्ण संधी होती. पण त्याने बॅट क्रिझपर्यंत आणली परंतु ती मागे घेतली. तेवढ्यात विकेटकिपरने स्टंपिंग करत त्याला आऊट केलं. यामुळे समालोचकही अवाक् झाले..Asia Cup 2025: सूर्यकुमार यादव सज्ज! दुखापतीतून सावरला अन् आता पाकिस्तानला भिडण्यासाठी तयार, पाहा Fitness Video.या सामन्यात मॅच फिक्सिंगचा संशय आल्याने अँटी करप्शन युनिटने तपास सुरु केला. यात तो दोषी आढळला. त्यामुळे त्याच्यावर ५ वर्षांची बंदी लागू करावी, अशी शिफारस त्यांनी बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाकडे केली. सब्बीरने आतापर्यंत १ प्रथम श्रेणी सामना, २५ लिस्ट ए सामने आणि २ टी-२० सामने खेळले असून त्याने एकूण ६६७ धावा केल्या आहेत.