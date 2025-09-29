Asia Cup Final Drama : भारताच्या विजयानंतर नाट्यमय घडामोडी; मध्यरात्री झालेला ९० मिनिटांचा राडा; जसाच्या तसा वाचा...

India beats Pakistan by 5 wickets in Asia Cup 2025 final but 90-minute drama : आशिया कप स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा ५ विकेट्सने पराभव केला. या विजयासह भारताने नवव्यांदा आशिया चषकावर नाव कोरलं. मात्र, या सामन्यानंतर बऱ्याच नाट्यमय घडामोडी घडल्या. यावेळी भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी मंत्र्यांच्या हस्ते ट्रॉफी घेण्यास नकार दिला, तर त्यानंतर एसीसीचे अध्यक्ष मोहसीन नक्वी यांनी ट्रॉफीसह हॉटेलची वाट पडकडली. त्यामुळे गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं. मध्यरात्री चाललेला हा राडा जवळपास ९० मिनिटं चालला..या सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा ५ विकेट्सने पराभव केला. अखेरच्या षटकात भारताला १० धावांची गरज होती. यावेळी तिलक वर्मा आणि रिंकू सिंग मैदानावर होते. तर हॅरिस रौफने गोलंदाजी करत होता. रौफच्या दुसऱ्या बॉलवर तिलक वर्माने षटकार ठोकला. त्यामुळे भारताचा विजय सुखकर झाला..India Denied Asia Cup 2025 Trophy : टीम इंडियाला अखेर ट्रॉफी मिळाली? सुर्यकुमार यादवसह भारतीय खेळाडूंनी शेअर केले फोटो.या विजयानंतर लगेच प्रेझेंटेशन सेरेमनी पार पडणं अपेक्षित होतं. पण हा कार्यक्रम जवळपास ४५ मिनिटं उशीर सुरू झाला. यावेळी पाकिस्तानी खेळाडू मैदानावरच आले नाही. व्यासपीठावर असलेल्या पाहुण्यांना वाट बघावी लागली. यावेळी एसीसीचे अध्यक्ष या नात्याने मोहसीन नक्वी व्यासपीठावर होते. दुसरीकडे पाकिस्तानचे मंत्री व्यासपीठावर असल्याने भारतीय खेळाडूंनी त्यांच्या हस्ते पुरस्कार घेण्यास स्पष्ट नकार दिला..अ-खेर प्रेझेंटेशनला सुरुवात झाली. यावेळी सर्वप्रथम उपविजेत्या पाकिस्तानी खेळाडूंना पारितोषिक आणि मेडल्स देण्यात आले. त्यानंतर भारतीय खेळाडूंना व्यासपीठावर बोलवण्यात आलं. मात्र, खेळाडूंनी स्पष्ट नकार दिला. अशावेळी इतर मान्यवरांच्या हस्ते ट्रॉफी देणं सहज शक्य होतं. मात्र, नक्वी यांनी आडमुठी भूमिका घेतली..Asia Cup 2025 Final : भारताच्या विजयानंतर काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी? 'ऑपरेशन सिंदूर'चा उल्लेख....अशातच सामनावीर आणि मालिकावीर पुरस्कार दिल्यानंतर प्रेझेंटेटर सायमन डौल भारतीय संघ आज पुरस्कार स्वीकारणार नाही, असं स्पष्ट केलं. तसेच प्रेझेंटेशन संपल्याचं जाहीर केलं. नंतर नक्वी चक्क भारतीय संघाने जिंकलेली ट्रॉफी आणि मेडल्स त्यांच्यासोबतच घेऊन हॉटेलच्या दिशेने निघाले. त्यामुळे अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं. तर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने नाराजीही व्यक्त केली. हा संपूर्ण राडा जवळपास ९० मिनिटं चालला..दरम्यान, खरी ट्रॉफी मिळाली नसली तरी भारतीय खेळाडूंचा उत्साह मात्र कमी झाला नाही. त्यांनी जोरदार सेलिब्रेशन केलं. तसेच फोटोही काढले. विशेष म्हणजे कर्णधार सूर्यकुमार यादवने या सेलिब्रेशनचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले. यावेळी त्यांनी ट्रॉफीचा इमोजीही जोडला. याद्वारे एकप्रकारे पाकिस्तानच्या मंत्र्याला प्रत्युत्तर देण्यात आलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.