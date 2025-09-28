Asia Cup 2025 Final Ind vs Pak : आशिया कप जिंकण्यासाठी भारतीय संघ सज्ज; पाकिस्तानला निर्णायक ठोसा देण्याची वेळ...

Asia Cup final 2025 India and Pakistan clash : गेल्या दोन रविवारी पाकिस्तान संघाला पाणी पाजल्यानंतर आता आज रविवारी अंतिम सामन्यातही तिसरा आणि निर्णायक ठोसा देण्यासाठी सूर्यकुमार आणि त्याचा संघ सज्ज झालाय; मात्र आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेचे यंदाही विजेतेपद मिळवण्यासाठी भारतीय संघाला परिपूर्ण खेळ करावा लागणार आहे. आशिया कप २०२५ची कहाणीच वेगळी झाली आहे. भारतीय संघाने अजून १००% परिपूर्ण सर्वांगीण खेळ केला नाहीये तरीही साखळी फेरीतील तीन आणि सुपर फोर फेरीतील तीनही सामने जिंकून विजयी मालिका कायम ठेवली आहे. .बाकी संघ काहीसे दुबळे आहेत हे मान्य केले तरी भारतीय संघाची ताकद आणि तयारी जास्त आहे हे नाकारून चालणार नाही. साखळीतील एक आणि सुपर फोरमधील एका सामन्यात भारतीय संघाने पाकिस्तानला सहजी पराभवाचा धक्का दिला आहे. आता शेवटचा दणका रविवारच्या सामन्यात देण्याची वेळ आली आहे. आणि हो आशिया कप स्पर्धेत भारत वि. पाकिस्तान अंतिम सामना पहिल्यांदा होतो आहे, हासुद्धा कमाल योगायोग आहे..Asia Cup 2025 Final: भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल होणार, पाकिस्तानविरुद्ध मॅच विनर खेळाडू मैदानात उतरवणार.सहा सामन्यांत मिळून ३००पेक्षा जास्त धावा करणाऱ्या अभिषेक शर्माची सातत्यपूर्ण आक्रमक फलंदाजी आणि फिरकी गोलंदाजांनी विणलेले जाळे या दोन सकारात्मक गोष्टींच्या जोरावर भारतीय संघाने सहा सामन्यांत विजय मिळवून दाखवले. हे सत्य असले तरी भारतीय संघाने एकाही सामन्यात क्रिकेटच्या तीनही अंगांनी परिपूर्ण वाटणारा खेळ केलेला दिसला नाही. श्रीलंकेसमोरच्या सामन्यात मधल्या फळीतील फलंदाजांनी थोडी अपेक्षित सुधारणा करून दाखवली..तसे बघायला गेले तर अभिषेक शर्माच्या धडाक्यानंतर तिलक वर्माने फलंदाजी करताना चांगले सातत्य दाखवले आहे. कप्तान सूर्यकुमार यादव अजून रंगात येऊन फलंदाजी करताना दिसलेला नाही. गोलंदाजीत बुमरावर संघ विश्वास ठेवून आहे. त्याला नवीन चेंडू टाकताना साथ देणाऱ्या हार्दिक पंड्याने चांगली दम लावून गोलंदाजी करताना पहिल्या काही षटकात फलंदाजांना बाद करायचे कौशल्य दाखवले आहे. वरुण चक्रवर्ती आणि कुलदीप यादव चांगला मारा करत असताना थोडा कमी पडतोय तो अक्षर पटेल..Asia Cup: भारत वि. पाकिस्तान, कोणाचं पारडं राहिलंय जड? पाहा हेड-टू-हेड रेकॉर्ड.अंतिम सामन्यात भारतीय संघाला शिवम दुबेला संघात घ्यायचे का चांगला मारा मोक्याच्या क्षणी करून छाप पाडणाऱ्या अर्शदीप सिंगला संघात घ्यायचे, हा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. क्षेत्ररक्षणात सुधारणा आवश्यकच सर्वात कळीचा मुद्दा क्षेत्ररक्षणाचा आहे. अंतिम सामन्यात कसेही करून उडालेले झेल पकडावेच लागतील. क्षेत्ररक्षणात सुधारणा होणे नितांत गरजेचे आहे..अनुभवी फखर झमानचा अपवाद वगळता पाकिस्तानची फलंदाजी नवख्या खेळाडूंवर विसंबून आहे. हे खेळाडू फटकेबाजीचा प्रयत्न करताना गोलंदाजांना संधी देत आहेत जी पकडता यायला पाहिजे. फलंदाजीपेक्षा पाकिस्तानची गोलंदाजी जास्त आश्वासक दिसते. रविवारच्या सामन्यात शाहीन शाह आफ्रिदी आणि हारीस राऊफ कसेही करून अभिषेक शर्माला बाद करायचा निकराचा प्रयत्न करतील. हेच क्रिकेटयुद्ध बघायला लोक दुबई स्टेडियमवर गर्दी करतील. गेल्या दोन सामन्यांत भारतीय संघाने पाकिस्तानला नमवले आणि विजय मिळवला हे सत्य असले तरी आता त्या पराक्रमाचा अंतिम सामन्यात फरक पडणार नाही..Ind vs Pak Asia Cup 2025 : 'सोनी लिव्ह'चं सबस्क्रीप्शन नाही? तरीही मोफत बघता येणार भारत-पाकिस्तान सामना...पण कसं? वाचा....आता रविवारी नव्या जोमाने खेळातील चुका टाळून एक मोठा दणका पाकिस्तानी संघाला द्यावा लागणार आहे. दोन दिवस विश्रांती मिळालेल्या पाकिस्तानी संघाने शनिवारी सराव करून रविवारच्या सामन्याची तयारी केली. भारतीय संघाने शुक्रवारचा रंगलेला सामना खेळल्याने विश्रांती घेऊन आणि संघाची बैठक करून अंतिम सामन्याची तयारी केली आहे.खेळपट्टी फलंदाजीस पोषक?अंतिम सामन्यासाठी काहीशी फलंदाजीला पोषक खेळपट्टी तयार केली गेली आहे. अर्थातच पहिली गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला थोडा फायदा ताजेपणाचा मिळणार आहे. बाकी सामन्यांपेक्षा अंतिम सामन्याला मैदान प्रेक्षकांनी गजबजून जाणार, याची खात्री संयोजक बाळगून आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.