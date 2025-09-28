क्रीडा

Asia Cup 2025 Final Ind vs Pak : आशिया कप जिंकण्यासाठी भारतीय संघ सज्ज; पाकिस्तानला निर्णायक ठोसा देण्याची वेळ...

India and Pakistan clash for in Asia Cup final 2025 : भारताने साखळी फेरीतील तीन आणि सुपर फोर फेरीतील तीनही सामने जिंकून विजयी मालिका कायम ठेवली आहे. आज अंतिम सामन्यात आज भारत पाकिस्तान पुन्हा आमने सामने येणार आहेत.
सुनंदन लेले
Asia Cup final 2025 India and Pakistan clash : गेल्या दोन रविवारी पाकिस्तान संघाला पाणी पाजल्यानंतर आता आज रविवारी अंतिम सामन्यातही तिसरा आणि निर्णायक ठोसा देण्यासाठी सूर्यकुमार आणि त्याचा संघ सज्ज झालाय; मात्र आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेचे यंदाही विजेतेपद मिळवण्यासाठी भारतीय संघाला परिपूर्ण खेळ करावा लागणार आहे. आशिया कप २०२५ची कहाणीच वेगळी झाली आहे. भारतीय संघाने अजून १००% परिपूर्ण सर्वांगीण खेळ केला नाहीये तरीही साखळी फेरीतील तीन आणि सुपर फोर फेरीतील तीनही सामने जिंकून विजयी मालिका कायम ठेवली आहे.

