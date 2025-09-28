क्रीडा

Asia Cup 2025 Final Prize Money : आशिया कप जिंकला तर किती पैसे मिळणार? खेळाडू होणार मालामाल, उपविजेत्या संघालाही कोटी रुपये

India vs Pakistan Winner & Runner-Up Rewards : यंदा आशिया कपच्या बक्षिसाच्या रक्कमेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे या स्पर्धेचे महत्त्व आणखी वाढले आहे. अशातच विजेत्या संघाला नेमकं काय मिळणार आहे? ही बक्षिसाची रक्कम नेमकी किती असणार? उत्सुकता चाहत्यांना आहे. याविषयी जाणून घ्या..
आशिया कप स्पर्धेचा अंतिम सामना आज भारत-पाकिस्तान यांच्यात होणार आहे. तब्बल ४१ वर्षांच्या आशिया कपच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दोन्ही संघ अंतिम सामन्यात आमने-सामने येत आहेत. त्यामुळे चाहत्यांना या सामान्याची उत्सुकता आहे. गेल्या दोन सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आहे. तसेच पूर्वीच्या सामन्यांची आकडेवारी बघता भारताचं पारडं जड आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यासाठी भारत प्रबळ दावेदार मानला जातो आहे.

