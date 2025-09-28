Asia Cup 2025 Final Prize Money : आशिया कप जिंकला तर किती पैसे मिळणार? खेळाडू होणार मालामाल, उपविजेत्या संघालाही कोटी रुपये

आशिया कप स्पर्धेचा अंतिम सामना आज भारत-पाकिस्तान यांच्यात होणार आहे. तब्बल ४१ वर्षांच्या आशिया कपच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दोन्ही संघ अंतिम सामन्यात आमने-सामने येत आहेत. त्यामुळे चाहत्यांना या सामान्याची उत्सुकता आहे. गेल्या दोन सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आहे. तसेच पूर्वीच्या सामन्यांची आकडेवारी बघता भारताचं पारडं जड आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यासाठी भारत प्रबळ दावेदार मानला जातो आहे. .महत्वाचे म्हणजे जो संघ हा सामना जिंकेल त्यांना मोठी रक्कम बक्षीस म्हणून दिली जाणार आहे. तसेच उपविजेत्या संघालाही बक्षीस मिळणार आहे. यंदा बक्षिसाच्या रक्कमेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे या स्पर्धेचे महत्त्व आणखी वाढले आहे. अशातच विजेत्या संघाला नेमकं काय मिळणार आहे? ही बक्षिसाची रक्कम नेमकी किती असणार? उत्सुकता चाहत्यांना आहे..Asia Cup final ला राखीव दिवस आहे का? मॅच रद्द झाल्यास विजेता कसा ठरणार? जाणून घ्या नियम.मीडिया रिपोर्टनुसार, आशिया कप स्पर्धेत विजेत्या संघाला 2.6 कोटी रुपये म्हणजेच जवळपास 3 लाख अमेरिकन डॉलर बक्षीस म्हणून दिलं जाणार आहे. ही रक्कम 2022 च्या तुलनेत 50 टक्क्यांनी वाढवण्यात आली आहे. याशिवाय विजेत्या संघाबरोबरच उपविजेत्या संघालाही 1.3 कोटी रुपये म्हणजेच सुमारे 1.5 लाख अमेरिकन डॉलर बक्षीस म्हणून दिले जाणार आहेत..विजेत्या उपविजेत्या संघासह वैयक्तिक कामगिरीसाठीही बक्षीसं दिली जाणार आहेत. स्पर्धेतील उत्कृष्ट खेळाडूला 50 लाख रुपये, उत्कृष्ट फलंदाज आणि गोलंदाजाला प्रत्येकी २५ लाख रुपये. सामनावीर पुरस्कार म्हणून 20 लाख रुपयांचं बक्षीस दिलं जाणार आहे. असं असलं तरी बक्षिसांच्या रकमेबाबत आशियाई क्रिकेट परिषदेने अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही..Asia Cup 2025 Final Ind vs Pak : मोफत बघा भारत-पाकिस्तान सामना; सबस्क्रीप्शनची गरज नाही, पण कसं? वाचा....दरम्यान, गेल्या वेळी झालेल्या आशिया कप स्पर्धेत भारताने श्रीलंकेला पराभूत केलं होतं. या सामन्यात भारतीय संघाने जेतेपदाची ट्रॉफी उंचावली होती. या स्पर्धेत विजेत्या भारतीय संघाला बक्षीस म्हणून १.२५ कोटी रुपये मिळाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.