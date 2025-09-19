क्रीडा

Asia Cup 2025 : भारताचा आज ओमानविरुद्ध अखेरचा साखळी सामना; संजू सॅमसन, जसप्रीत बुमराहला विश्रांती? कशी असेल प्लेईंग XI?

India vs Oman Asia Cup 2025 : रविवारी पाकिस्तानविरुद्ध होणाऱ्या सामन्यापूर्वी आपले इतरही पर्याय तपासून घेण्याची संधी भारतीय संघाला आहे. दोन सामन्यांत भारतीय संघाचा खेळ चढ्या क्रमाने सुधारला आहे.
India vs Oman Asia Cup 2025

India vs Oman Asia Cup 2025

esakal

सुनंदन लेले
Updated on

आशिया करंडक स्पर्धेत सुपर-४ मधील प्रवेश निश्चित केलेल्या भारताचा आज ओमानविरुद्ध अखेरचा साखळी सामना होत आहे. त्यानंतर भारतीय संघ लगेचच पाकविरुद्ध रविवारी सुपर-४ मधील लढत खेळणार आहे. त्यामुळे या सामन्यापूर्वी आपले इतरही पर्याय तपासून घेण्याची संधी भारतीय संघाला आहे. दोन सामन्यांत भारतीय संघाचा खेळ चढ्या क्रमाने सुधारला आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Asia Cup
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com