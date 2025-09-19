Asia Cup 2025 : भारताचा आज ओमानविरुद्ध अखेरचा साखळी सामना; संजू सॅमसन, जसप्रीत बुमराहला विश्रांती? कशी असेल प्लेईंग XI?

आशिया करंडक स्पर्धेत सुपर-४ मधील प्रवेश निश्चित केलेल्या भारताचा आज ओमानविरुद्ध अखेरचा साखळी सामना होत आहे. त्यानंतर भारतीय संघ लगेचच पाकविरुद्ध रविवारी सुपर-४ मधील लढत खेळणार आहे. त्यामुळे या सामन्यापूर्वी आपले इतरही पर्याय तपासून घेण्याची संधी भारतीय संघाला आहे. दोन सामन्यांत भारतीय संघाचा खेळ चढ्या क्रमाने सुधारला आहे..संघाची सरावातील तयारी मोठे काम करून जात आहे. शुक्रवारच्या सामन्यातही भारतीय संघ सामना लांबवण्याचा विचार अजिबात करणार नाही. नाणेफेक जिंकली, तर पहिली गोलंदाजी करून समोरच्या संघाला लवकर बाद करून गरजेच्या धावा झटपट काढून सामना जिंकणे सूर्यकुमार यादव पसंत करेल. त्याला अजून एक कारण असेही आहे की भारताला आता १० दिवसांत पाच सामने खेळायला लागण्याची शक्यता आहे. त्याचा विचार करता खेळाडूंना जास्त थकवण्यात काहीच मतलब उरत नाही..Asia Cup 2025 Super 4 Schedule: भारतीय संघ कोणत्या तारखांना कोणाला भिडणार? जाणून घ्या सुपर ४ चं संपूर्ण वेळापत्रक .रविवारी भारतीय संघ पाकिस्तानविरुद्ध पहिला सुपर-४ फेरीचा सामना खेळेल आणि त्यानंतर समोरच्या ‘ब’ गटातून पात्र ठरणाऱ्या दोन संघांसमोरही सामना खेळून मग २८ सप्टेंबरच्या रविवारी अंतिम सामन्यात खेळेल, अशीच अपेक्षा सर्वांना आहे. भारतीय संघ कदाचित, संजू सॅमसन आणि जसप्रीत बुमराला विश्रांती देताना अर्शदीप सिंगला संधी देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अबु धाबीमध्ये भारतीय संघ एकमेव सामना खेळणार असल्याने माफक उत्सुकता शहरात आहे..लढतीत फार दम वाटत नसला तरी स्थानिक क्रिकेटप्रेमी संध्याकाळी कामानंतर सामना बघायला शेख झायेद स्टेडियमवर थोडी तरी गर्दी करतील, असा संयोजकांना विश्वास आहे. आशिया कपसारख्या स्पर्धा कष्ट करून वर येणाऱ्या नवख्या संघांसाठी खूप मोलाच्या असतात. भारतासमोर खेळायची संधी त्यांना फक्त अशाच स्पर्धेतून मिळते. अर्थातच लढतीत जास्त दम नसतो, कारण दोन संघांच्या कौशल्यात मोठी दरी दिसते. म्हणूनच शुक्रवारी अबु धाबीला होणाऱ्या सामन्याचे भारतीय संघाला फार कौतुक नसले तरी ओमान संघाला भरपूर आहे..आशिया कप २०२५ स्पर्धेत सहभागी झालेल्या तीन नवख्या संघांपैकी संयुक्त अरब अमिराती आणि हाँगकाँग संघाने जरा तरी लढत देण्याची तयारी दाखवली. त्याच्या तुलनेत ओमान संघ फारच कमजोर वाटला. त्याला कारणे अनेक आहेत, पण सर्वात दोन मोठी कारणे म्हणजे ओमानमध्ये त्यामानाने अजून क्रिकेट फुलले नाही. संघातील सर्व खेळाडू हौशी प्रकारातील आहेत आणि दुसरे कारण म्हणजे संघात ३३ वय पार केलेले ७-८ खेळाडू आहेत. काही खेळाडू तर चाळिशी पार केलेले आहेत. मोठ्या स्पर्धेत बलाढ्य संघांसमोर खेळताना मग त्याचा अपेक्षित दुष्परिणाम लगेच दिसून येतो..Asia Cup 2024 Super 4 Scenario : भारत, पाकिस्तान यांची जागा पक्की; अफगाणिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश यांना काय करावं लागणार? .संभाव्या प्लेईंग XI :सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सॅमसन, तिलक वर्मा/रिंकू सिंग, हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.