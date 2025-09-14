India vs Pakistan Asia Cup 2025 : आज भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना; दुबईतील भारतीय प्रेक्षकांचाही निरुत्साह, कारण काय?

सुनंदन लेले India vs Pakistan Asia Cup 2025 clash in Dubai sees low ticket sales after Pahalgam attack : पहलगाम हल्ल्यात निष्पाप २९ पर्यटकांचे जीव घेणाऱ्या पाकिस्तानसह क्रिकेट खेळायचेच कशाला, असे वातावरण भारतात तयार झालेले आहेच; पण ही स्पर्धा बहुराष्ट्रीय असल्यामुळे त्यात खेळावे लागेल, अशी भूमिका सरकारची आहे; परंतु क्रिकेटप्रेमींमध्ये संताप कायम आहे. त्याचेच प्रत्यंत्तर दिसून येत आहे..भारत आणि पाक संघात गेल्या अनेक वर्षांपासून दर्जेदार खेळाडूंचा भरणा असायचा आणि प्रत्येक लढतीला एक धार असायची. साहजिकच आपापल्या क्रिकेटप्रेमींच्या प्रचंड उत्साहाने आणि अपेक्षांनी दोनही संघांतील खेळाडू सीमारेषा ओलांडली की एकमेकांवर तुटून पडायचे. सर्वोत्तम क्रिकेट बघायला मिळायचे. ती मजा, रया गेली. आता ना दोनही संघात ज्यांना हीरो मानता येईल, असे खेळाडू आहेत. ना पाकिस्तान संघात पूर्वीचा दर्जा आहे..India vs Pakistan Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान आशिया कप लढत! रेकॉर्ड्स, स्टॅट्स आणि संभाव्य विजेता कोण?.एकच नक्की आहे ते म्हणजे तुलना करता भारताचा संघ बराच समतोल आणि अनुभवी आहे. भारतीय वि. पाकिस्तान सामना म्हटले, की पत्रकार म्हणून तोंडाला पाणी सुटायचे. अगदी २००३ साली भारतीय संघाने पाकिस्तानला विश्वचषकातील थरारक सामन्यात पराभूत केले. त्यानंतर अभावाने पाकिस्तान संघाने आयसीसी किंवा आशिया कप स्पर्धेत भारताला टक्कर दिली आहे..इंझमाम उल हक कप्तान होता तोपर्यंत संघ बांधला गेलेला वाटायचा. आता गेल्या १० वर्षांत कप्तान तर बदलले गेलेच; पण स्थानिक आणि परदेशी मिळून कित्येक प्रशिक्षक पाकिस्तानने बदलले. कागदावर जरी पाकिस्तान संघ नेहमीचा ओळखीचा दिसत नसला तरी फखर झमान, मोहंमद हारीस आणि सलीम आयुब आक्रमक फलंदाज आहेत..संघात चांगले अष्टपैलू खेळाडू आहेतच आणि गोलंदाजीत अनुभवी खेळाडूंचा भरणा आहे. आमचा संघ परिपूर्ण आहे आणि सामने खेळून योग्य तयारी करून स्पर्धेत उतरतो आहे, या शब्दात पाकिस्तानचे प्रशिक्षक माईक हँसन यांनी विश्वास व्यक्त केला. दुबई स्टेडियमवर झालेले दोन सामने बघता थोडासा फायदा पहिली गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला मिळेल, असे वाटते. स्थानिक हवामान ४० डिग्रीच्या आसपासच राहणार असल्याने खेळाडूंबरोबर प्रेक्षकांनाही क्रिकेटचा आनंद प्रचंड गरम हवेचा मुकाबला करून घ्यावा लागणार आहे..Asia Cup 2025: बीसीसीआय भारत-पाकिस्तान सामना रद्द करू शकतं का? नेमका नियम काय आहे? वाचा... .अजूनही तिकिटे उपलब्धभारत वि. पाकिस्तान सामना जगात कुठेही होत असला तरी तिकिटे हातोहात खपतात. या वेळी तसा अनुभव आलेला नाही. आजच्या लढतीची ३५० दिरहॅमपासून ३००० दिरहॅमपर्यंतची तिकिटे अजूनही उपलब्ध आहेत, असेच दिसते आहे. पहलगाम घटनेनंतर बऱ्याच भारतीय नागरिकांना पाकिस्तानचा प्रचंड राग आला आहे. त्याचा परिणाम तिकीटविक्रीवर दिसतो आहे. दुबईची प्रचंड गरम हवा हासुद्धा एक मोठा मुद्दा आहे. तसेच रोहित शर्मा-विराट कोहलीची जोडी खेळत नसल्याचा परिणामही तिकीट विक्रीवर होतो आहे, असे संयोजकांनी नाराजी लपवताना सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.