India vs Pakistan Asia Cup 2025 : आज भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना; दुबईतील भारतीय प्रेक्षकांचाही निरुत्साह, कारण काय?

Pahalgam Attack Overshadows Cricket : भारत-पाक सामना म्हटला, की टिपेचा उत्साह दिसून येतो; परंतु पहलगाम हल्ला आणि सिंदूर ऑपरेशननंतर पाकिस्तानबद्दल असलेला राग दुबईमध्येही दिसून येत आहे. आज होणाऱ्या या लढतीकडे दुबईतील भारतीयांनी पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे.
Shubham Banubakode
सुनंदन लेले

India vs Pakistan Asia Cup 2025 clash in Dubai sees low ticket sales after Pahalgam attack : पहलगाम हल्ल्यात निष्पाप २९ पर्यटकांचे जीव घेणाऱ्या पाकिस्तानसह क्रिकेट खेळायचेच कशाला, असे वातावरण भारतात तयार झालेले आहेच; पण ही स्पर्धा बहुराष्ट्रीय असल्यामुळे त्यात खेळावे लागेल, अशी भूमिका सरकारची आहे; परंतु क्रिकेटप्रेमींमध्ये संताप कायम आहे. त्याचेच प्रत्यंत्तर दिसून येत आहे.

