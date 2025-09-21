Asia Cup 2025 : पाकचा उलटवार उधळण्याची तयारी; सलग दुसऱ्यांदा पराभव करण्यास भारतीय संघ सज्ज...

India vs Pakistan Asia Cup Super Four 2025 match : खेळाच्या मैदानावर बॅट-बॉलने केलेला आघात आणि एकही अपशब्द न उच्चारता केलेला घोर अपमान याच्यामुळे पाकिस्तान संघच नव्हे तर पाकिस्तान क्रिकेट मंडळ, आजी-माजी खेळाडू आणि पाकिस्तानी क्रिकेट चाहते हादरून गेले आहेत. साहजिकच त्याचा परिणाम रविवारच्या भारत वि. पाकिस्तान सुपर फोर लढतीवर होणार आहे. पाकिस्तान संघ उलटवार करायच्या तयारीत आहे तर भारतीय संघ तो उधळून लावायच्या विचारात आहे..सलग दुसऱ्या लढतीत पाकिस्तानी संघाला त्यांची जागा दाखवून द्यायला सूर्यकुमार यादवचा संघ सज्ज झाला आहे. भारत-पाकिस्तान लढतीमधील क्रिकेटची धार गेल्या २० वर्षांत झपाट्याने कमी झाली आहे. अभावानेच पाकिस्तानी संघाने भारतीय संघाला टक्कर देणारा खेळ केला आहे; अन्यथा त्यांचे खेळाडू अवसानघातकी खेळ करून पराभवाची चादर आपल्याच अंगावर ओढत आले आहेत. भारतीय संघातून बरेच महान खेळाडू टप्प्याटप्प्याने निवृत्त झाले तरीही भारतीय संघाची ताकद कमी झालेली दिसली नाहीये..Asia Cup 2025: वन हँड कॅच घेण्यापूर्वी हार्दिक पांड्या मस्त गप्पांमध्ये रंगला होता... तिथून सूर्या ओरडला अन्... Video Viral .पाकिस्तान संघात अपरिपक्व खेळाडूंचा भरणा झालेला दिसतो. तर उलटपक्षी भारतीय संघात स्थानिक क्रिकेटमधून तावून सुलाखून तयार झालेले खेळाडू दाखल झालेले दिसतात. म्हणून रविवारच्या लढतीअगोदर कागदावर भारतीय संघाचे पारडे जड वाटते आहे. भारतीय टी-२० संघाच्या फलंदाजीच्या मनोवृत्तीत एक महत्त्वाचा बदल झाला आहे तो म्हणजे आता कोणी सामना खेळताना अर्धशतक किंवा शतक करायच्या विचारात दिसत नाही. प्रत्येक फलंदाजाने आपापल्या जागी परिणाम साधणारी खेळी केली आणि तो बाद झाला तरी आम्हाला चालणार आहे..प्रत्येकाने आपले योगदान देऊन धावफलक अपेक्षित वेगाने पुढे न्यावा इतकाच विचार आम्हा सगळ्यांच्या मनात आहे आणि सलामीची जोडी वगळता माझ्यासकट सर्व फलंदाज नंतर संघाच्या गरजेप्रमाणे क्रमात बदल स्वीकारायच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे आमची फलंदाजी जास्त धोकादायक ठरणार आहे. समोरच्या संघासाठी सूर्यकुमार यादव म्हणत होता. भारतीय गोलंदाजी स्थिरावलेली आहे. तीन दर्जेदार फिरकी गोलंदाजांना बुमराची साथ आहे. त्यातून हार्दिक पंड्याची तंदुरुस्ती वाढल्याने तोसुद्धा दम लावून गोलंदाजी करतो आहे..Asia Cup 2025: जसप्रीत बुमराहला IND vs PAK सामन्यात खेळवलं नाही तरी चालेल! सुनील गावस्कर यांना नेमकं म्हणायचंय तरी काय?.पाकिस्तानकडे गोलंदाजीचे पर्याय आहेत. शाहीन शाह आफ्रिदी अष्टपैलू खेळ करून दाखवत आहे. देशात आणि पाकिस्तान क्रिकेटमधली अस्थिरता त्यांच्या फलंदाजी डोकावत आहे. तीन वेळा शून्यावर बाद होऊनही प्रशिक्षक माईक हॅसन सईम आयुबची पाठराखण करतो आहे, याचा राग पाकिस्तानी चाहत्यांना येतो आहे. थोडक्यात क्रिकेटपेक्षा भावनेच्या भरात पाकिस्तानी संघ काही तरी कमाल कामगिरी करायच्या विचारात असणार. जागरूक आणि चाणाक्ष सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानचा नामनिर्देश करणेही शिताफीने टाळले. ओमान सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेतसुद्धा सूर्यकुमारने पाकिस्तानचा उल्लेख अजिबात केला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.