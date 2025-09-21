क्रीडा

Asia Cup 2025 : पाकचा उलटवार उधळण्याची तयारी; सलग दुसऱ्यांदा पराभव करण्यास भारतीय संघ सज्ज...

India vs Pakistan Super Four 2025 Clash : लग दुसऱ्या लढतीत पाकिस्तानी संघाला त्यांची जागा दाखवून द्यायला सूर्यकुमार यादवचा संघ सज्ज झाला आहे. भारत-पाकिस्तान लढतीमधील क्रिकेटची धार गेल्या २० वर्षांत झपाट्याने कमी झाली आहे.
India vs Pakistan Super Four 2025 Clash

India vs Pakistan Super Four 2025 Clash

esakal

सुनंदन लेले
Updated on

India vs Pakistan Asia Cup Super Four 2025 match : खेळाच्या मैदानावर बॅट-बॉलने केलेला आघात आणि एकही अपशब्द न उच्चारता केलेला घोर अपमान याच्यामुळे पाकिस्तान संघच नव्हे तर पाकिस्तान क्रिकेट मंडळ, आजी-माजी खेळाडू आणि पाकिस्तानी क्रिकेट चाहते हादरून गेले आहेत. साहजिकच त्याचा परिणाम रविवारच्या भारत वि. पाकिस्तान सुपर फोर लढतीवर होणार आहे. पाकिस्तान संघ उलटवार करायच्या तयारीत आहे तर भारतीय संघ तो उधळून लावायच्या विचारात आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News in Marathi
Surya kumar Yadav
India vs Pakistan
Cricket Match
Asia Cup
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com