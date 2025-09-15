भारताचा विजय सैन्यदलाला समर्पित! आशियाई करंडकात पाकिस्तानचा उडविला धुव्वा, नेमकं काय म्हणाला सूर्यकुमार यादव?

कर्णधार सूर्यकुमार यादवसह भारतीय संघातील इतर खेळाडूंनी पाकिस्तानी संघाला आशियाई करंडकातील लढतीत बेदखल केले. सूर्यकुमारने नाणेफेकीच्या वेळी आणि त्यानंतर सामना संपल्यानंतरही पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन केले नाही. तसेच डगआउटमध्ये बसलेल्या खेळाडूंनीही सामना संपल्यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन न करता 'ड्रेसिंग रूम'मध्ये जाणे पसंत केले. भारतीय खेळाडूंनी या लढतीत सात विकेट राखून पाकिस्तानचा धुव्वा उडवत आपली मान ताठ राखली. आपला हा विजय सैन्यदलांना समर्पित असल्याचे भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याने सामन्यानंतर जाहीरपणे सांगितले..पहलगाम हल्ल्यातील कुटुंबीयांप्रती सहवेदनासामना संपल्यानंतर बक्षीस वितरणाच्या वेळी बोलताना कर्णधार सूर्यकुमार यादव म्हणाला, "पहलगाम हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांच्या बरोबर आम्ही कायम आहोत, आमच्या सहवेदना त्यांच्यासोबत आहेत. आम्हाला जेव्हा जेव्हा संधी मिळेल, तेव्हा तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलविण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. तसेच आमचा विजय हा भारतीय सैन्यदलांना समर्पित आहे.".IND vs PAK, Asia Cup: अरर! पाकिस्तानच्या राष्ट्रगीतापूर्वी अचानक मैदानात वाजलं 'जलेबी बेबी'; Video तुफान व्हायरल.सामना संपल्यानंतर पाकिस्तानी कर्णधार सलमान आगा बक्षीस वितरणाच्या वेळी मैदानात आला नाही. पहलगामवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच एकमेकांसमोर आलेल्या भारत पाकिस्तान या पारंपरिक प्रतिस्पर्ध्यामधील लढतीचे पडसाद भारतामध्ये उमटताना दिसले, पाकिस्तानविरुद्ध खेळू नका, असा सूर उमटू लागला असतानाच आशियाई करंडकातील दोन देशांमधील ही लढत पार पडली..दोन्ही देशांनी क्रिकेट खेळावे की नाही यावर विविध वृत्तवाहिन्यांमध्ये चर्चाही झडल्या. भारतीय खेळाडूंनी मात्र पाकिस्तानी खेळाडूंना बेदखल करीत पहलगाम हल्ल्याचा रोष व्यक्त केला. विजयी षटकार मारल्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार शिवम दुबेला घेऊन 'डगआऊट'च्या दिशेने गेला. भारत पाकिस्तान यांच्यामधील लढत म्हणजे क्रिकेटप्रेमींसाठी पर्वणीच. मात्र या लढतीला सुरुवात झाल्यानंतरही दुबईतील स्टेडियममध्ये प्रेक्षकांची पावले वळलेली दिसली नाहीत. भारतातील पाकिस्तानविरुद्धचा रोष यामुळे असेल कदाचित. अर्थात काही अवधीनंतर स्टेडियममध्ये क्रिकेटप्रेमी दिसू लागले..भारतीय क्रिकेटपटूंनी मात्र पाकिस्तानविरुद्ध आपला व्यावसायिक खेळ करताना दिमाखदार यश मिळवले. कुलदीप यादव (तीन विकेट) व अक्षर पटेल (दोन विकेट) या फिरकीपटूंनी अचूक टप्प्यात प्रभावी कामगिरी केल्यामुळे पाकिस्तानला २० षटकांत नऊ बाद १२७ धावांवर रोखण्यात भारताला यश लाभले. त्यानंतर अभिषेक शर्मा (३१ धावा), तिलक वर्मा (३१ धावा), सूर्यकुमार यादव (नाबाद ४७ धावा) यांनी फलंदाजीत ठसा उमटवला व भारताच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले. कुलदीप यादव हाच 'सामन्याचा मानकरी' ठरला..IND vs PAK, Asia Cup: भारतच ठरला 'बॉस', पाकिस्तानच्या ठेचल्या नांग्या; कर्णधार सूर्यकुमारचं वाढदिवशी भारतीयांना स्पेशल गिफ्ट.आशियाई करंडकातील ११वा विजयभारतीय क्रिकेट संघाने आशियाई करंडकातील साखळी फेरीच्या लढतीत रविवारी पाकिस्तानला धूळ चारली. भारतीय संघाचा आशियाई करंडकाच्या इतिहासातील पाकिस्तानवरील हा ११वा विजय ठरला. भारतीय संघाने आशियाई करंडक एकदिवसीय प्रकारात आठ सामन्यांत विजय मिळवले असून टी-२० प्रकारात तीन विजय संपादन करण्यात भारताला यश लाभले आहे. पाकिस्तानने आशियाई करंडकात भारतावर सहाच लढतींमध्ये विजय साकारले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.