Ind vs Pak Asia Cup 2025 : भारत पाकिस्तान आज पुन्हा आमने-सामने; पायक्रॉफ्ट सामनाधिकारी म्हणून कायम राहणार?

आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेत आज पुन्हा एकदा भारत-पाक आमने-सामने येत आहे. ही लढत सुपर-४मधील असली तरी साखळी सामन्यात घडलेल्या घटनांचा दुसरा अंक आजही पाहायला मिळणार आहे. मागील पानावरून पुढे सुरू...अशीच उत्सुकता आजच्या लढतीसाठी आहे. सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांना हटवण्यासाठी स्पर्धेतून माघार घेण्याची दिलेली धमकी, त्यानंतर आयसीसीने उगारलेले दंड करण्याचे अस्त्र त्यामुळे पाक संघावर नाक मुठीत धरून स्पर्धेत कायम राहण्याची वेळ आली. आयसीसीनेही आपली भूमिका ठाम ठेवली आणि आजच्या सामन्यासाठीही पायक्रॉफ्ट यांना सामनाधिकारी म्हणून कायम ठेवल्याचे समजते. .रविवारी होणाऱ्या सामन्याच्या अधिकृत अधिकाऱ्यांची यादी अद्याप जाहीर झालेली नाही. या स्पर्धेतील दुसरे सामनाधिकारी वेस्ट इंडीजचे माजी कर्णधार रिची रिचर्डसन आहेत. गेल्या रविवारी झालेल्या सामन्यातही पायक्रॉफ्ट सामनाधिकारी होते. त्या वेळी भारताने धोरणात्मक निर्णय घेत पाकिस्तानच्या खेळाडूंशी हस्तांदोलन केले नव्हते. सामन्यातील नाणेफेकीच्या वेळी कर्णधार सूर्यकुमार यादवने परंपरा न पाळल्याचा आरोप करीत पायक्रॉफ्ट यांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता..Asia Cup 2025 : पाकचा उलटवार उधळण्याची तयारी; सलग दुसऱ्यांदा पराभव करण्यास भारतीय संघ सज्ज....पाकिस्तान संघाने आयसीसीला दोन मेल पाठवले होते, पहिल्या मेलमध्ये पायक्रॉफ्ट यांना स्पर्धेतून काढून टाकण्याची विनंती केली आणि त्यानंतर त्यांना त्यांच्या सामन्यांतून दूर ठेवण्याची मागणी केली होती. आयसीसीने त्यांच्या दोन्ही मागण्या धुडकावून लावल्या आणि आपल्या सामनाधिकाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले. पायक्रॉफ यांनी ‘स्पिरिट ऑफ द गेम’ संहितेचे उल्लंघन केल्याचा पीसीबीचा आरोप आयसीसीने नाकारला..पायक्रॉफ्ट हे केवळ संदेशवाहक होते, त्यांनी फक्त आशियाई क्रिकेट परिषदेच्या नियुक्त स्थानिक व्यवस्थाकडून आलेला संदेश संघांपर्यंत पोहोचवला. सामना सुरू होण्यास काही मिनिटेच शिल्लक असल्याने त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता. यानंतर आयसीसीने पायकॉफ्ट आणि पाकिस्तान संघ व्यवस्थापन (कर्णधार सलमान, मुख्य प्रशिक्षक माइक हेसन आणि व्यवस्थापक नविद अकबर चीमा) यांच्यात बैठक आयोजित केली..Asia Cup 2025: वन हँड कॅच घेण्यापूर्वी हार्दिक पांड्या मस्त गप्पांमध्ये रंगला होता... तिथून सूर्या ओरडला अन्... Video Viral .त्या वेळी पायक्रॉफ्ट यांनी सत्य परिस्थिती सांगितली होती; मात्र पायक्रॉफ्ट यांनी आमची माफी मागितली, असा कांगावा पाक क्रिकेट मंडळाने केला होता. तथापि, आयसीसीने नंतरच्या मेलमध्ये स्पष्ट केले, की पायक्रॉफ्ट यांनी कधीही माफी मागितली नव्हती, तर फक्त गैरसमजाबद्दल माहिती दिली होती. या पार्श्वभूमीवर भारत-पाकिस्तान सामन्यासाठी पुन्हा पायक्रॉफ्ट यांची नियुक्ती करणे म्हणजे आयसीसी आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. त्यांना दूर केल्यास चुकीचा आदर्श निर्माण झाला असता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.