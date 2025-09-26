Jasprit Bumrah : रोहितनंतर बुमराहच्या गोलंदाजीत मोठा बदल, कैफची टीका; संतापलेल्या बुमरहानंही दिलं चोख प्रत्युत्तर...नेमकं काय घडलं?

Jasprit Bumrah slammed Mohammad Kaif for questioning his bowling : जसप्रीत बुमराह हा जगातील सर्वोत्तम गोलंदाजांपैकी एक आहे. त्याने आपल्या गोलंदाजीने क्रिकेट विश्वात एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. क्रिकेटचा कोणताही फॉरमॅट असो, जसप्रीत बुमराहचा दबदबा कायम असतो, त्याच्या यॉर्कर्ससमोर मोठमोठे फलंदाज गोंधळून जातात. विशेष म्हणजे जसप्रीत बुमराहची गोलंदाजी विरोधी संघासाठी जितकी अडचणीची ठरते, तितकाच त्याचा रागही भयंकर असतो. .आपल्या टिकाकारांना कसं उत्तर द्यायचं हे बुमराहला चांगलंच माहिती आहे. अशातच आता त्याने भारताच्या एका माजी क्रिकेटपटूला चोख प्रत्युत्तर दिलं आहे. त्याच्या या ट्वीटची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरु आहे. जसप्रीत बुमराह सध्या आशिया कपमध्ये खेळतो आहे. मात्र यादरम्यानच मोहम्मद कैफने त्याच्या गोलंदाजीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यावर बुमराहने कैफला त्याच्या खास शैलीत उत्तर दिलं..Asia Cup 2025 Final: भारत - पाकिस्तान तिसऱ्यांदा आमने-सामने येणार, फायनलमध्ये महामुकाबला रंगणार! बांगलादेशचे आव्हान संपले.मोहम्मद कैफ बुमराहबद्दल काय म्हणाला?मोहम्मद कैफने बुमराहच्या गोलंदाजीवर प्रश्न उपस्थित करताना म्हटलं की, रोहित शर्मा कर्णधार असताना बुमराह पहिला, 13वा, 17वा आणि 19वा षटक टाकायचा. पण आता आशिया कपमध्ये बुमराह सुरुवातीलाच त्याचे 3 षटक टाकतो आहे. हा एकप्रकारे स्वतःला दुखापतीतून वाचवण्याचा प्रयत्न आहे. सुरुवातीला 3 षटक टाकल्याने उर्वरित 14 षटकांसाठी त्याच्याकडे फक्त 1 षटक शिल्लक राहते. त्याचा फायदा विरोधी संघांना होतो आहे. विश्वचषकासारख्या मोठ्या स्पर्धांमध्ये याचा भारतीय संघाला फटका बसू शकतो, असेही कैफने म्हटलं..बुमराहने मोहम्मद कैफला कसं प्रत्युत्तर दिलं?यावरच जसप्रीत बुमराहने कैफला प्रत्युतर दिलं. त्याने मोहम्मद कैफचा हा दावा खोडून काढला. कैफच्या ट्वीटला रिपोस्ट करताना तो म्हणाला, की "तुम्ही यापूर्वीही चुकीचे होता आणि आता देखील चुकीचे आहात". बुमराहच्या या उत्तरानंतर आता सोशल मीडियावर अनेकांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. काहींनी कैफला ट्रोल केलं, तर काहींनी कैफचं म्हणणं योग्य असल्याचं म्हटलं आहे..Asia Cup 2025 मध्ये सर्वाधिक झेल सोडणारे संघ; टीम इंडिया 'या' क्रमांकावर.जसप्रीत बुमराह पुन्हा चर्चेत का?दरम्यान, आशिया कपमध्ये बुमराहने आतापर्यंत 4 सामने खेळले असून त्यात त्याने 5 विकेट्स घेतल्या आहेत. ओमानविरुद्धच्या सामन्यात त्याला विश्रांती देण्यात आली होती. महत्त्वाचे म्हणजे आशिया कपनंतर बुमराह वेस्ट इंडीजविरुद्धच्या 2 सामन्यांची कसोटी मालिकाही खेळणार आहे. मात्र, जसप्रीत बुमराहच्या या उत्तराने तो पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. वेस्ट इंडीजविरुद्धच्या मालिकेतही त्याच्याकडून आता मोठ्या अपेक्षा आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.