Asia Cup 2025 : आशिया कपमध्ये आज श्रीलंका-पाकिस्तान आमने-सामने; आव्हान कायम ठेवण्यासाठी दोघांनाही विजय आवश्यक...

Sri Lanka and Pakistan players ready for a must-win Asia Cup Super 4 clash at Abu Dhabi : सुपर-४ मधील आपापले सलामीचे सामने गमावणाऱ्या श्रीलंका आणि पाकिस्तान यांच्यात आज सामना होत आहे. आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेतील आव्हान कायम ठेवायचे असेल, तर या लढतीत विजय आवश्यक आहे. श्रीलंकेने गटातील तिन्ही सामने जिंकत अपराजित राहून सुपर-४ मध्ये प्रवेश केला होता, परंतु सुपर-४ मध्ये सलामीला त्यांना बांगलादेशकडून पराभवाचा सामना करावा लागला. परिणामी, त्यांची लयही हरपली. .आशिया करंडकाच्या टी-२० प्रकारातील त्यांची आठ सामन्यांची विजयी मालिकाही खंडित झाली होती. दुसरीकडे भारताला प्रत्युत्तर देण्याच्या प्रयत्नात पाकिस्ताचा संघ कामगिरीच्या पार्श्वभूमीवर भरकटला आहे. स्पर्धेत भारताकडून त्यांचे सलग दोन पराभव झाले आहेत. आजच्या विश्रांतीच्या दिवसानंतर पाकिस्तान संघाला आज लगेच मैदानात उतरायचे आहे, तर बांगलादेकडून झालेल्या पराभवानंतर सावरायला आणि चुकांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी श्रीलंकेला पुरेसा वेळ मिळालेला आहे..IND vs PAK: एक, दोन, तीन! टीम इंडिया पुन्हा एकदा पाकिस्तानचे वस्त्रहरण करणार! Asia Cup 2025 मध्ये बघा परत केव्हा भिडणार?.अनुभवी बाबर आझम आणि मोहम्मद रिझवान यांना संघात स्थान नसल्यामुळे पाकिस्तान फलंदाजीच्या उणिवा स्पष्ट होत आहेत. अखेर भारताविरुद्ध त्यांनी सलामीच्या क्रमवारीत बदल केला आणि सलग तीन सामन्यांत शून्यावर बाद होणाऱ्या सईम अयुबला तिसऱ्या क्रमांकावर खेळवले या बदलानंतर पाकला एक बाद ९० अशी सुरुवात करता आली होती. त्यामुळे आजच्या सामन्यातही फलंदाजीतील हा बदल कायम असेल..Asia Cup 2025 Ind vs Pak : पाकड्यांनी निरपराध भारतीय पर्यटकांना कसं मारलं हेच तो दाखव होता; BCCI, मोदींसाठी ही लज्जास्पद बाब; संजय राऊत संतापले... .भारतीयांनी पाकिस्तान गोलंदाजीची दैना केल्यामुळे त्यांचे दोष उघड झाले आहेत. हुकमी वेगवान गोलंदाज शाहिन आफ्रिदीपासून लेगस्पिन अबरार अहमदपर्यंत सर्वांची धुलाई भारतीय फलंदाजांनी केलेली आहे. पाकच्या या गोलंदाजीचा समाचार घेण्यासाठी श्रीलंकेकडेही चांगले आक्रमक फलंदाज आहेत. हा सामना अबु धाबीमध्ये होत आहे. तेथील खेळपट्टी फिरकीस साथ देणारी आहे. त्यामुळे श्रीलंकेची मदार वानिंदू हसरंगा, दुशमंत चमीरा, चरिथ असलंका आणि शनाका यांच्यावर असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.