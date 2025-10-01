क्रीडा

Asia Cup Trophy Controversy : ट्रॉफीचा ड्रामा संपेना! नक्वींनी पुन्हा टीम इंडियाला डिवचलं, BCCIनेही सुनावले खडेबोल; ACCच्या बैठकीत नेमकं काय घडलं?

ACC Meeting Drama BCCI Slams Mohsin Naqvi : आशिया कपच्या फायनलनंतर मोहसीन नक्वी यांनी इतर मान्यवरांच्या हस्ते भारतीय संघाला करंडक देऊ केला नाही. आता ACC च्या बैठकीतही त्यांनी भारताला डिवचण्याचा प्रयत्न केला. या बैठकीत नेमकं काय घडलं? जाणून घ्या..
Asia Cup Trophy Controversy

Asia Cup Trophy Controversy

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Asia Cup 2025 trophy controversy erupts as Mohsin Naqvi refuses to hand trophy to Team India : भारतीय क्रिकेट संघाने रविवारी पाकिस्तानला धूळ चारत आशियाई करंडकाच्या जेतेपदावर नाव कोरले; मात्र आशियाई क्रिकेट काउन्सिलचे चेअरमन मोहसिन नक्वी यांच्या हस्ते भारतीय संघाने करंडक स्वीकारण्यास नकार दिला. नक्वी यांनी मात्र इतर मान्यवरांच्या हस्ते भारतीय संघाला करंडक देऊ केला नाही. आता दोन दिवसांनंतरही भारताकडे विजेतेपदाचा करंडक देण्यात आलेला नाही.

Loading content, please wait...
Cricket
BCCI
Cricket News in Marathi
cricket news today
Asia Cup
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com