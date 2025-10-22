क्रीडा

Asia Cup Trophy Controversy : अफगाण, श्रीलंकेचा पाठिंबा, तरीही नक्वींचा अडेलतट्टूपणा; आशिया कप देण्यास नकार कायम, BCCI मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत

Mohsin Naqvi Refuses to Hand Over Trophy : दुबई येथील आशिया क्रिकेट परिषदेच्या कार्यालयातून आपल्या हस्तेच आशिया करंडक स्वीकारावा, अशी भूमिका नक्वी यांनी घेतलेली आहे. त्यामुळे बीसीसीआय आता मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे.
अफगाणिस्तान आणि श्रीलंका यांनी बीसीसाआयला पाठिंबा दिला, तरी आशिया क्रिकेट परिषदेचे पाकिस्तानी अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांचा अडेलतट्टूपणा कायम राहिला आहे. त्यामुळे आशिया करंडक विजेत्या भारतीय संघाला देण्यावरून निर्माण झालेला पेच सुटलेला नाही. दुबई येथील आशिया क्रिकेट परिषदेच्या कार्यालयातून आपल्या हस्तेच आशिया करंडक स्वीकारावा, अशी भूमिका नक्वी यांनी घेतलेली आहे.

