Asian Games: तिरंदाजीत भारताची 'गोल्डन हॅट्रिक'! महिलांपाठोपाठ पुरुष संघाचेही वर्चस्व; तर नेमबाज नीरु धंडा-कायनान चेनाईचा सुवर्णवेध

Asian Games 2026, Archery and Shooting Gold: आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेत बुधवारचा दिवस भारतासाठी सोनियाचा ठरला आहे. भारताने तब्बल चार सुवर्णपदकं पटकावली असून यातील तीन तिरंदाजीच्या कम्पाऊंड प्रकारांमध्ये मिळाली आहेत. तसेच नेमबाज नीरू धांडा आणि कायनान चेनाई यांनीही मिश्र ट्रॅप प्रकारात सुवर्णपदक जिंकून इतिहास घडवला. बुधवारच्या दिवसातील भारताचे चौथे सुवर्णपदक पुरुषांच्या तिरंदाजी संघाने मिळवले. आता भारताच्या खात्यात १० सुवर्णपदके झाली आहेत. .Asian Games, Archery: साताऱ्याच्या साहिलने चिकितासह जिंकलं गोल्ड मेडल! तिरंदाजीत भारताला दोन तासात दुसरं सुवर्णपदक.तिरंदाजीत तीन सुवर्ण पदके बुधवारचा दिवस तिरंदाजांनी अक्षरश: गाजवला आहे. आधी भारताच्या महिला तिरंदाजी संघाने कंम्पाऊंड सांघिक प्रकारात सुवर्णपदक जिंकले. या महिला संघात चिकिता तनिपार्थी, प्रितिका प्रदीप आणि ज्योती सुरेखा वेण्णम यांचा समावेश आहे. या तिघींनी अंतिम फेरीत चीनला २३८-२३४ अशा गुणांच्या फरकाने पराभूत केले आणि सुवर्णपदक जिंकले. यासोबतच विश्वविक्रम रचला.त्यानंतर साहिल जाधव आणि चिकिता तनिपार्थी यांनी कंपाऊंड मिश्र सांघिक प्रकारात सुवर्णपदक जिंकले. हे सुवर्णपदक जिंकण्यासोबतच साहिल आणि चिकिता यांनी २०२८ च्या ऑलिम्पिकसाठीही पात्रता मिळवली आहे. त्यांनी अंतिम सामन्यात दक्षिण कोरियाला शुट-ऑफमध्ये पराभूत करत सुवर्णपदक जिंकले. अंतिम सामन्यात ४ गेम्सनंतर १५७ - १५७ अशी बरोबरी झाल्याने शुट-ऑफ झाले होते..यानंतर भारताच्या पुरुष संघानेही कंम्पाऊंड सांघिक प्रकारात सुवर्णपदक मिळवले. त्यामुळे कम्पाऊंड सांघिक प्रकारात भारताचेच वर्चस्व सिद्ध झाले आहे. पुरुषांच्या अंतिम फेरीत चीनविरुद्ध भारताने थरारक विजय मिळवला. भारताच्या संघात साहिल जाधव, कुशल दलाल आणि थिरुमुरु गणेश मणिरत्नम यांचा समावेश होता. या तिघांनी मिळून चीनच्या संघाला २३८-२३७ अशा एका गुणाच्या फरकाने पराभूत केले. भारताची सुरुवात थोडी संघर्षमय झाली. पहिल्या गेममध्ये ५८ गुण मिळवले होते. मात्र नंतर तिन्ही तिरंदाजांनी १० गुणांचे अचूक वेध घेतले आणि हे सुवर्णपदक पटकावले. विशेष म्हणजे साताऱ्याचा साहिल स्टार ठरला. त्याचे सर्व तीर १० पाँइंट्सचे ठरले. त्याचे हे सलग दुसरे सुवर्णपदक ठरले. त्याने मिश्र प्रकारातही चिकितासह सुवर्ण जिंकले आहे..नेमबाज नीरू धांडा आणि कायनान चेनाई यांना सुवर्णबुधवारी भारताचे नेमबाज नीरू धांडा आणि कायनान चेनाई यांनी मिश्र ट्रॅप सांघिक प्रकारात सुवर्णपदक जिंकून इतिहास घडवला आहे. अंतिम फेरीत या दोघांनी मिळून ३४ पाँइंट्स मिळवले आणि आशियाई विक्रमही रचलाय. यापूर्वी कतारने याच स्पर्धेत यापूर्वी ३० पाँइंट्स मिळवले होते. दरम्यान, अंतिम फेरीत भारताने कतारलाच मागे टाकत सुवर्णपदक पटकावले आहे. अंतिम फेरीत कतारने ३२ पाँइंट्स मिळवले, तर चीनने २३ गुणांसह कांस्य पदक मिळवले.दरम्यान मिश्र ट्रॅप सांघिक प्रकारात भारताला आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पहिल्यांदाच सुवर्रणपदक मिळाले आहे. तसेच हे भारताचे यंदाच्या आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेतील हे एकूण ९ वे सुवर्णपदक ठरले..नीरु धांडाचे तिसरे पदकलक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की नीरु धंडाचे हे दुसरे सुवर्ण, तर एकूण तिसरे पदक आहे. मंगळवारी २६ वर्षीय हरियानाची नेमबाज नीरू धांडा हिने नेमबाजीतील महिलांच्या ट्रॅप प्रकारात भारताला ऐतिहासिक सुवर्णपदक मिळवून दिले होते. आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील ट्रॅपमधील वैयक्तिक प्रकारात भारताने तब्बल ४८ वर्षांनंतर सुवर्णपदक पटकावले. त्यामुळे नीरू धांडाच्या सुवर्णपदकाला वेगळे व विशेष महत्त्व प्राप्त झाले होते. तिने अंतिम फेरीत ३० पैकी २८ वेळा अचूक लक्ष्यवेध करत आशियाई विक्रमही रचला. महिला विभागातील ट्रॅप प्रकारात सुवर्णपदक पटकावणारी ती पहिलीच नेमबाज ठरली होती.इतकेच नाही, तर तिने महिलांच्या सांघिक प्रकारातही आशिमा अहलावत आणि मनीषा कीर यांच्या समवेत मंगळवारी रौप्य पदक जिंकले. त्यांनी ३२८ गुण मिळवले होते. या प्रकारात चीनच्या नेमबाजांनी ३४६ गुणांसह सुवर्णपदक पटकावले. कुवेतच्या नेमबाजांनी ३२५ गुणांसह ब्राँझपदक जिंकले.विशेष म्हणजे आशियाई स्पर्धेपूर्वी १० दिवस आधी नीरू गंभीर आजारी होती. ती तापाने फणफणली होती. ‘एच१एन१’चा (स्वाइन फ्ल्यू) तीव्र संसर्ग झाला होता. त्यामुळे तिला भोपाळमध्ये रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. सलग पाच दिवस तिला काहीही खाता आले नाही. यामुळे आशियाई स्पर्धेतील तिच्या सहभागावरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले होते. याप्रसंगी तिचे वैयक्तिक प्रशिक्षक व राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्णपदक विजेते मनशेर सिंग यांनी तिला आजारपणातून बाहेर येत शूटिंग रेंजवर सर्वस्व पणाला लावण्याचा सल्ला दिला. मनशेर सिंग यांच्याकडून तिला प्रेरणा मिळाली. अखेर तिने सुवर्णपदकावर नाव कोरले..Asian Games, Archery: भारताच्या लेकींचा सुवर्णवेध! चीनचा धुव्वा अन् थेट वर्ल्ड रेकॉर्ड करत जिंकलं भारतासाठी सातवं गोल्ड मेडल.स्क्वॅश अन् बॉक्सिंगमध्येही पदकेभारताच्या स्क्वॅश महिला आणि पुरुष संघांनीही बुधवारी पदक पक्के केले आहे. भारताच्या महिला स्क्वॅश संघाने उपांत्यपूर्व फेरीत सिंगापूरला २-० अशा फरकाने पराभूत केले. त्यामुळे उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. तसेच भारताच्या पुरुष संघाने उपांत्यपूर्व फेरीत कुवैतला २-० असे नमवले आणि उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. उपांत्य फेरीतील प्रवेशासह भारताची दोन पदकही पक्की झाली आहेत.बॉक्सिंगमध्ये लवलिना बोर्गोहेन हिने महिलांच्या ७५ किलो वजनी गटात सुवर्णपदकाच्या सामन्यात प्रवेश केला आहे. तिने उपांत्य फेरीत नताल्याला पराभूत केले. त्यामुळे तिला आता सुवर्णपदक जिंकण्याची संधी आहे. महिलांच्या ६० किलो वजनी गटात प्रिया घंगासला उपांत्य फेरीत यांग चेंग्यूकडून पराभूत व्हावं लागलं. त्यामुळे तिला कांस्य पदकावर समाधान मानावे लागले आहे. याशिवाय पुरुषांच्या ९० किलो वजनी गटात भारताच्या कपिल पोखरिया याला तुराबेक खबीबुल्लायेवकडून पराभूत व्हावं लागल्याने कांस्य पदकावर समाधान मानावं लागलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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