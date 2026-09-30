क्रीडा

Asian Games, Archery: साताऱ्याच्या साहिलने चिकितासह जिंकलं गोल्ड मेडल! तिरंदाजीत भारताला दोन तासात दुसरं सुवर्णपदक

Sahil Jadhav and Chikitha Taniparthi Win Asian Games Gold Medal: बुधवारचा दिवस भारतीय तिरंदाजांनी गाजवला आहे. साहिल जाधव आणि चिकिता तनिपार्थी यांनी मिश्र कम्पाऊंड प्रकारात सुवर्णपदक जिंकलं. त्यामुळे दोन तासात दोन सुवर्णपदके भारताला मिळाली आहेत.
Sahil Jadhav and Chikitha Taniparthi Gold Medal | Asian Games

Sahil Jadhav and Chikitha Taniparthi Gold Medal | Asian Games

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India Mix Team Archery Asian Games Gold and Secure LA 2028 Olympic Quota: जपानमध्ये सुरू असलेल्या आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेत बुधवारचा दिवस भारतीय तिरंदाजांनी गाजवला आहे. सुरुवातीलाच भारताच्या महिला तिरंदाजी संघाने सुवर्णपदक जिंकले. त्यानंतर दोन तासातच भारताच्या साहिल जाधव आणि चिकिता तनिपार्थी यांनी कंपाऊंड मिश्र सांघिक प्रकारात सुवर्णपदकाची कमाई केली आहे.

त्यामुळे आता भारताच्या खात्यात ८ सुवर्णपदकांची भर पडली आहे. दरम्यान, या सुवर्णपदकासह साहिल जाधव आणि चिकिता तनिपार्थी (Sahil Jadhav & Chikitha Taniparthi) यांनी २०२८ च्या ऑलिम्पिकसाठीही पात्रता मिळवली आहे.

Sahil Jadhav and Chikitha Taniparthi Gold Medal | Asian Games
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