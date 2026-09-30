Asian Games, Archery: साताऱ्याच्या साहिलने चिकितासह जिंकलं गोल्ड मेडल! तिरंदाजीत भारताला दोन तासात दुसरं सुवर्णपदक

India Mix Team Archery Asian Games Gold and Secure LA 2028 Olympic Quota: जपानमध्ये सुरू असलेल्या आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेत बुधवारचा दिवस भारतीय तिरंदाजांनी गाजवला आहे. सुरुवातीलाच भारताच्या महिला तिरंदाजी संघाने सुवर्णपदक जिंकले. त्यानंतर दोन तासातच भारताच्या साहिल जाधव आणि चिकिता तनिपार्थी यांनी कंपाऊंड मिश्र सांघिक प्रकारात सुवर्णपदकाची कमाई केली आहे. त्यामुळे आता भारताच्या खात्यात ८ सुवर्णपदकांची भर पडली आहे. दरम्यान, या सुवर्णपदकासह साहिल जाधव आणि चिकिता तनिपार्थी (Sahil Jadhav & Chikitha Taniparthi) यांनी २०२८ च्या ऑलिम्पिकसाठीही पात्रता मिळवली आहे. .Asian Games, Archery: भारताच्या लेकींचा सुवर्णवेध! चीनचा धुव्वा अन् थेट वर्ल्ड रेकॉर्ड करत जिंकलं भारतासाठी सातवं गोल्ड मेडल.बुधवारी तिरंदाजीच्या कंपाऊंड मिश्र सांघिक प्रकारातील सुवर्णपदकासाठीचा अंतिम सामना अत्यंत अटीतटीचा झाला. यात शुट-ऑफमध्ये भारताच्या साहिल आणि चिकिता या दोघांनीही अचुक वेध घेतला आणि दक्षिण कोरियाला पराभूत करत सुवर्णपदक पटकावले. अंतिम फेरीच्या शुटऑफमध्ये चोय यॉन्घी हिने पहिलाच शॉट ९ गुणांचा मारला. त्यामुळे भारताचे सुवर्णपदक पक्के झाले. दक्षिण कोरियाला रौप्य पदक मिळाले..या अंतिम सामन्यात ४ गेम्सनंतर १५७ - १५७ अशी बरोबरी झाली होती. त्यामुळे निकाल शुटऑफमध्ये लागला. साहित आणि चिकिता यांनी पहिल्या आणि दुसऱ्या गेम्समध्ये अचुक निशाणा साधले होते. त्यामुळे भारताचे ८० गुण झालेले, तर दक्षिण कोरियाच्या चोय आणि पार्क जंगयून यांना पहिल्या दोन गेम्सनंतर ७८ गुण मिळवता आले होते. तिसऱ्या गेममध्ये मात्र भारताला ३८ गुण मिळाले, तर दक्षिण कोरियाने ३९ गुण घेतल्याने भारताची आघाडी कमी झाली. त्यानंतरही चौथ्या गेममध्ये ३९ गुण भारताने मिळवले, पण दक्षिण कोरियाने अचूक वेध घेत ४० गुण मिळवले. त्यामुळे गुणांची बरोबरी झाली आणि नंतर शुट-ऑफ झाले.लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की २०२३ च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतही या प्रकारात सुवर्णपदक जिंकले होते. त्यावेळी ज्योती सुरेखा वेण्णम आणि ओजस प्रवीण देवतळे यांनी ही कमाल केली होती..चिकिताचे दुसरे सुवर्णपदकदरम्यान, चिकिता तनिपार्थी हिचे हे दुसरे सुवर्णपदक ठरले. तिने हे सुवर्णपदक जिंकण्यापूर्वी भारताच्या महिला तिरंदाजी संघाकडूनही कंम्पाऊंड सांघिक प्रकारात सुवर्णपदक जिंकले. महिला तिरंदाजी संघात चिकितासह प्रितिका प्रदीप आणि ज्योती सुरेखा वेण्णम यांचा समावेश होता. या तिघींनी अंतिम फेरीत चीनला २३८-२३४ अशा गुणांच्या फरकाने हरवून सुवर्पदक जिंकले. याशिवाय त्यांनी महिला कम्पाऊंड सांघिक प्रकारातील विश्वविक्रमाची बरोबरीही केली..साताऱ्याच्या साहिलसाठी मोठं यशमहाराष्ट्रातील साताऱ्यात लहानाचा मोठा झालेल्या साहिलसाठी हे सुवर्णपदक कारकिर्दीतील मोठे यश आहे. २५ वर्षीय साहिलसाठी त्याच्या आई-वडिलांनी मोठा संघर्ष केला आहे. त्याच्या तिरंदाजीसाठी त्याच्या आईने दागिने विकले होते. पण तिच्या त्यागाचे त्याने चीज केले आहे. अनेकदा जवळ येऊनही त्याला यश हुलकावणी देत होतं. पण गेल्या दोन वर्षात त्याने त्याची वेगळी ओळख निर्माण केली. २०२४ च्या राष्ट्रीय स्पर्धेत त्याने सुवर्णपदक जिंकत पहिले मोठे यश मिळवले होते. त्यानंतर त्याने वर्ल्ड युनिवर्सिटी गेम्समध्ये वैयक्तिक प्रकारात सुवर्ण आणि सांघिक प्रकारात रौप्य पदक जिंकले. इतकंच नाही, तर त्याने यावर्षीच्या सुरुवातीला झालेल्या शांघाय वर्ल्ड कपमध्येही कांस्य पदक जिंकले होते. यानंतर आता त्याने आशियाई स्पर्धेतही सुवर्णपदक जिंकले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.