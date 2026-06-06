क्रीडा

Asian Games 2026 : श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वातील भारतीय संघाची घोषणा, सलग दुसरं गोल्ड मेडल मिळवण्याच्या हेतूने उतरणार मैदानात

Shreyas Iyer to Lead India In Asian Games 2026 : टी-२० क्रिकेटमधील आक्रमक फलंदाज सूर्यकुमार यादवला संघातून वगळण्यात आले आहे.
Asian Games 2026

Asian Games 2026

esakal

Shubham Banubakode
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आगामी एशियन गेम्ससाठी भारतीय क्रिकेट संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर यांनी पत्रकार परिषदेत यासंदर्भात माहिती दिली आहे. यंदाच्या संघात काही धक्कादायक निर्णय घेण्यात आले आहेत. टी-२० क्रिकेटमधील आक्रमक फलंदाज सूर्यकुमार यादवला संघातून वगळण्यात आले असून त्याच्या जागी श्रेयस अय्यरकडे कर्णधारपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

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