Asia Games 2026: भारताच्या पोरींनी पाकिस्तानला ठेचले; इंडोनेशियाविरुद्ध १७-१ अशा विजयाने हॉकीचे मैदान गाजवले

India vs Indonesia women hockey Asian Games 2026 result: भारतीय महिला हॉकी संघाने आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मधील आपली मक्तेदारी कायम राखली. ब गटातील दुसऱ्या सामन्यात भारतीय संघाने १७-१ अशा फरकाने इंडोनेशियाचा फडशा पाडला. ऋतुजा पिसाळ, दीपिका सेहरावत, नवनीत कौर, इशिका चौधरी, साक्षी राणा आणि सुनेलिता टोप्पो यांनी गोल केले. भारताने सलग दुसऱ्या सामन्यात असा दणदणीत विजय मिळवला आहे. .भारतीय महिला संघाने उझवेकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात १९-० असा विजय मिळवला होता. आजच्या लढतीत दीपिकाने ८व्या मिनिटाला पेनल्टी कॉर्नरवर पहिला गोल केला. त्यानंतर पुढील १२ मिनिटांत आणखी चार गोल झाले. सुनेलिता ( ११ मि.), लालरेमसियामी ( १३ पेनल्टी कॉर्नर व १६ मि.) , ऋतुजा ( १५ व २० मि.) यांनी अप्रतिम खेळ केला..Ajit Agarkar याला भारताच्या T20I कर्णधारपदी ऋतुराज गायकवाडला बसवायचे होते, पण...! इथूनच सुरू झाला BCCI सोबत राडा?.भारत-इंडोनेशिया सामना हा सविता पुनियाचा ३२१ वा सामना ठरला आणि ती भारतीय महिला हॉकीच्या इतिहासातील सर्वाधिक सामने खेळणारी खेळाडू बनली. तिने भारताची माजी फॉरवर्ड वंदना कटारियाचा विक्रम मोडला. सामन्यानंतर सविता म्हणाली, “मी सर्वात आधी माझ्या कुटुंबाचे, माझ्या प्रशिक्षकांचे, माझ्या संघसहकाऱ्यांचे आणि त्या प्रत्येक व्यक्तीचे आभार मानू इच्छिते.”.दुसरे सत्र संपेपर्यंत भारताने ९-० अशी आघाडी घेतली. साक्षी ( २५), दीपिका ( २८ पेनल्टी कॉर्नर), सुनेलिता ( ३० पेनल्टी कॉर्नर) यांनी गोल केला. इंडोनेशियाकडून ३२ व्या मिनिटाला अदितिया इन्नेसने एकमेव गोल केला. पण, भारतीय संघाचे गोलसत्र ते रोखू शकले नाही. तिसऱ्या आणि चौथ्या सत्रात सलिमा टेटे ( ३४), नवनीत कौर ( ३५ व ५६ मि. पेनल्टी कॉर्नर व ५७ मि.), इशिका ( ३६ ), ऋतुजा ( ३९ ), दीपिका ( ४० पेनल्टी कॉर्नर ) आणि साक्षी ( ५७) यांनी गोल करून संघाचा १७-१ असा विजय पक्का केला..Viral Video : "श्रेयस मला तू आवडतोस"; फॅन गर्लच्या विधानावर कॅप्टनचा रिप्लाय; Vaibhav Sooryavanshi ने तरुणीकडे पाहिलं अन्....पाकिस्तानचा धुव्वा..दुसरीकडे टेबल टेनिस महिला सांघिक गटात भारताने ३-० अशा फरकाने पाकिस्तानचा धुव्वा उडवून उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला. सुतीर्था मुखर्जीने अलीना खानचा ११-३, ११-३, ११-४ असा एकतर्फी पराभव केला. त्यानंतर सिंद्रेला दासला संधी मिळाली, तिने कलसूम खानचा ११-६, ११-७, ११-५ असा धुव्वा उडवत भारताची आघाडी २-० अशी वाढवली. श्रीजा अकुलाने फातिमा खानचा ११-४, ११-४, ११-५ असा पराभव केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.