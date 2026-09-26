Asian Games 2026 Kabaddi: भारतीय महिलांची 'सुवर्ण' पकड! इराणची कडवी टक्कर मोडली अन् शेवटच्या क्षणाला बाजी मारली

India women kabaddi team wins gold medal Asian Games 2026: भारतीय महिला कबड्डी संघाने आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्णपदक कामय राखताना अंतिम सामन्यात इराणची कडवी टक्कर मोडून काढली. पहिल्या हाफमध्ये अवघ्या ६ गुणांची आघाडी घेणाऱ्या भारताला पुढील खेळात चांगली टक्कर मिळाली. इराणने यापूर्वीही भारतीय संघाला सडेतोड उत्तर दिले आहे आणि आजही त्यांच्याकडून असाच खेळ झाला. शेवटची ८ मिनिटे असताना इराणने लोन चढवून सामना एका गुणाच्या फरकावर आणला. त्यानंतर मॅचमध्ये रंगत आली, एकेका गुणासाठी दोन्ही संघ जोर लावताना दिसले. पण, भारताने शेवटच्या पाच मिनिटांत पुनरागमन करून सुवर्णपदक नावावर केले. भारतीय महिलांचे हे आशियाई स्पर्धेतील चौथे ( २०१०, २०१४, २०२२ आणि २०२६) सुवर्णपदक आहे. .सुवर्णपदक कायम राखण्याच्या निर्धाराने मॅटवर उतरलेल्या भारतीय महिला कबड्डी संघाला अंतिम सामन्यात इराणकडून कडवी टक्कर मिळाली. पहिल्या हाफमध्ये इराणच्या खेळाडूंनी अप्रतिम पकड बनवली होती आणि भारताचा बचाव भेदण्यात ते यशस्वी ठरताना दिसले. पण, भारतीय महिलांनी चांगले पुनरागमन करताना पहिल्या हाफमध्ये २२-१६ अशी आघाडी घेतली. यात भारताने चढाई-पकडीत १६ गुण कमावले आणि ३ बोनस गुणांसह एक लोन चढवून २ गुण मिळवले..Asian Games 2026 : अडखळला, पडला... पण जिद्दीने शर्यत पूर्ण करून भारताचा ४४ वर्षांचा दुष्काळ संपवला! कोण आहे सावन बरवाल?.दुसऱ्या हाफमध्ये इराणने चांगले पुनरागमन केले आणि सामना २०-२३ असा चुरशीचा केला. दोन खेळाडू मॅटवर उपस्थित असताना भारताला ऑल आऊट होण्यापासून वाचायचे होते आणि भारताच्या दोन्ही बचावपटूंनी सुपर टॅकल करून खात्यात दोन गुण जमा केले. भारताने आता २५-२० अशी आघाडी घेऊन इराणवर दडपण वाढवले. पण, २०१८ च्या सुवर्णपदक विजेत्या इराणनने जिद्द सोडली नाही आणि पकडीचा उत्कृष्ट खेळ दाखवला. इराणचे खेळाडू आक्रमकतेने पकड करताना दिसले आणि त्यात भारताचे चढाईपटू दुखापतग्रस्त झाले..सामन्याला ८.३० मिनिटांचा खेळ शिल्लक असताना इराणच्या चढाईपटूने भारताच्या शेवटच्या दोन खेळाडूंना बाद करून लोन चढवला आणि ४ गुणांची कमाई करून पिछाडी २६-२७ अशी कमी केली. भारताची बचावफळी किंचितशी खचलेली दिसली, परंतु त्यांनी चढाईत बोनससह पकडीचे गुण घेताना ३०-२७ अशी आघाडी मजबूत करण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला. संजू देवीने पाच मिनिटांचा खेळ सुरू असताना एका चढाईत दोन गुण घेताना सामना ३३-२८ असा भारताच्या बाजूने झुकवला. त्यानंतर इराणच्या प्रमुख चढाईपटूची पकड करून भारताने विजय निश्चित केला. भारतीय महिला संघाने हा सामना ३७-३४ असा जिंकून सुवर्ण नावावर केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.