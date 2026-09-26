क्रीडा

Asian Games 2026 Kabaddi: भारतीय महिलांची 'सुवर्ण' पकड! इराणची कडवी टक्कर मोडली अन् शेवटच्या क्षणाला बाजी मारली

India Clinch Women’s Kabaddi Gold At Asian Games 2026: भारतीय महिला कबड्डी संघाने पुन्हा एकदा सुवर्णपदकावर आपली मोहोर उमटवली. अंतिम सामन्यात भारतासमोर इराणचे कडवे आव्हान होते. सुरुवातीपासूनच दोन्ही संघांमध्ये चुरशीची लढत पाहायला मिळाली.
India vs Iran Womens Kabaddi Asian Games 2026

India vs Iran Womens Kabaddi Asian Games 2026

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India women kabaddi team wins gold medal Asian Games 2026: भारतीय महिला कबड्डी संघाने आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्णपदक कामय राखताना अंतिम सामन्यात इराणची कडवी टक्कर मोडून काढली. पहिल्या हाफमध्ये अवघ्या ६ गुणांची आघाडी घेणाऱ्या भारताला पुढील खेळात चांगली टक्कर मिळाली. इराणने यापूर्वीही भारतीय संघाला सडेतोड उत्तर दिले आहे आणि आजही त्यांच्याकडून असाच खेळ झाला. शेवटची ८ मिनिटे असताना इराणने लोन चढवून सामना एका गुणाच्या फरकावर आणला. त्यानंतर मॅचमध्ये रंगत आली, एकेका गुणासाठी दोन्ही संघ जोर लावताना दिसले. पण, भारताने शेवटच्या पाच मिनिटांत पुनरागमन करून सुवर्णपदक नावावर केले. भारतीय महिलांचे हे आशियाई स्पर्धेतील चौथे ( २०१०, २०१४, २०२२ आणि २०२६) सुवर्णपदक आहे.

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