Asian Games 2026: मीराबाई चानूची स्वप्नपूर्ती! आशियाई क्रीडा स्पर्धेत जिंकले पहिले पदक; २८ वर्षांचा भारताचा दुष्काळ संपवला...

Mirabai Chanu wins first Asian Games medal 2026 : भारतीय नेमबाजांनी सांघिक गटात दोन कांस्यपदकांची कमाई करून दिली. महिला व पुरुष स्किट सांघिक प्रकारात भारताला ही पदकं मिळाली. पण, जय मीनाने सॉफ्ट टेनिसमध्ये जिंकलेले कांस्यपदक ऐतिहासिक ठरले. या क्रीडा प्रकारातील भारताचे हे आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पहिलेच पदक ठरले. उपांत्य फेरीत जयला पराभवाचा सामना करावा लागला, दुखापतीमुळे त्याच्या खेळावर परिणाम जाणवत होता. मीराबाई चानूच्या ( MIRABAI CHANU SAIKHOM) कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते, कारण तिला आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आतापर्यंत पदक जिंकता आले नव्हते. मात्र, आज तिने हे स्वप्न पूर्ण केले आणि विक्रमी 'भार' उचलून पदक निश्चित केले. .मीराबाई चानूच्या कामगिरीवर लक्ष...३१ वर्षीय वेटलिफ्टर मिराबाई चानू ( MIRABAI CHANU SAIKHOM) हिच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मीराबाईला आशियाई स्पर्धेत एकही पदक जिंकता आलेलं नाही आणि हा दुष्काळ संपवण्यासाठी ती प्रयत्नशील होती. २०२६ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत तिने महिलांच्या ४८ किलो वजनी गटात स्नॅच प्रकारात ८५ किलो वजन उचलून राष्ट्रकुल स्पर्धेचा नवा विक्रम प्रस्थापित केला आणि सुवर्णपदक जिंकले. तिचे हे राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील तिसरे सुवर्णपदक ठरले, त्याशिवाय तिने २०१४ मध्ये रौप्यपदक जिंकले होते..Asian Games 2026 : क्रिकेटची आवड असलेल्या Jay Meena ने इतिहास रचला! भारताला सॉफ्ट टेनिसमध्ये जिंकून दिले पहिले आशियाई पदक... जाणून घ्या कोण आहे तो?.टोक्यो ऑलिम्पिक (२०२०) मध्ये तिने महिलांच्या ४९ किलो वजनी गटात ऐतिहासिक रौप्य पदक (Silver Medal) जिंकले. कर्णम मल्लेश्वरीनंतर ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी ती दुसरी भारतीय वेटलिफ्टर ठरली. जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धा (World Championships) २०१७ मध्ये तिने सुवर्ण, २०२२ मध्ये रौप्य, आणि नॉर्वे येथे झालेल्या २०२५ जागतिक स्पर्धेत ४८ किलो वजनी गटात एकूण १९९ किलो वजन उचलून रौप्य पदक जिंकले होते..मीराबाईला कडवी टक्कर...मीराबाईने स्नॅच प्रकारात ८७ किलो वजन उचलून आघाडी घेतली होती, परंतु तिच्यासमोर कोरियाच्या रि साँग गूमने ९४ किलो व इंडोनेशियाच्या विजयन लुलूक डाएना हिने ८८ किलो वजन उचलून पदक शर्यतीत आगेकूच केली. त्यामुळे क्लिन अँड जर्क गटात या तिघींच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. या गटात तैपेईच्या फँग वॅन-लिंगने मनगटाच्या दुखापतीनंतरही १०० किलो भार उचलला... पहिला प्रयत्न अयशस्वी ठरल्याने ती ढसाढसा रडली, पंरतु पुन्हा पुनरागन करून दुसऱ्या प्रयत्नात १०० किलो भार उचलला..मीराबाईने तिच्या पहिल्याच प्रयत्नात १०७ किलो वजन उचलून एकूण १९४ किलो भारासह अव्वल स्थानावर पकड घेतली. तेच इंडोनेशियाच्या विजयानाचा १०७ किलो वजनाचा प्रयत्न फसल्याने मीराबाईचे पदक निश्चित झाले.तिने दुसऱ्या प्रयत्नात १११ किलो भार उचलला. पण, उत्तर कोरियाच्या रि साँग गूमने १२१ किलो वजनासह एकूण २१५ किलो वजन उचलून आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सलग तिसरे सुवर्णपदक निश्चित केले. यापूर्वी १९९८ मध्ये बँकॉक येथे झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत कर्णम मल्लेश्वरीने रौप्यपदक जिंकले होते. त्यानंतर वेटलिफ्टिंगमध्ये भारताला २८ वर्षानंतर यश मिळाले. गूमने वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला. मीराबाईला १९८ किलो वजनासह रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले, तर विजयानाने १९१ किलोसह कांस्यपदक जिंकले. .नेमबाजांची कमाल...रायझा ढिल्लन, परिनाझ धालीवाल आणि महेश्वरी चौहान यांच्या स्किट संघाने एकूण ३३१ गुणांसह महिलांच्या स्किट स्पर्धेत तिसरे स्थान पटकावले. तेच अनंतजीत सिंग नारुका, मैराज अहमद खान, भावतेघ सिंग यांच्या टीमने स्कीट पुरुष सांघिक प्रकारात ३४६ गुणांसह कांस्यपदक जिंकले. १० मीटर एअर पिस्तुल महिला गटात भारतीय संघाला चौथ्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले, तर वैयक्तिक गटात मनू भाकेरला पाचव्या स्थानावर समाधान मानावे लागले.कबड्डीमध्ये पुरुष व महिला संघाने विजयी घोडदौड कायम राखली. महिलांनी ३७-२३ अशा फरकाने इराणचा, तर पुरुष गटात बांगलादेशवर ४८-२४ असा विजय मिळवला गेला. टेबल टेनिसपटू मनुष शाह आणि दिया चितळे यांनी मिश्र दुहेरीच्या उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला आहे. त्यांनी मालदीवच्या अहमद मूसा आणि नाझिम आयशाथ यांचा अवघ्या १५ मिनिटांत ११-०, ११-७, ११-६ असा पराभव केला..Asian Games Cricket : वैभव सूर्यवंशी तिसऱ्या क्रमांकावर, संजू सॅमसन-अभिषेक शर्मा ओपनर; टीम इंडियाची बॅटिंग लाईनअप... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.