Asian Games 2026: मुंबईच्या पोरीची जपानमध्ये हवा! Quimcy Dsouza ऐतिहासिक पदक जिंकण्याच्या उंबरठ्यावर; ती खेळते, तो Teqball नक्की आहे तरी काय?

MUMBAI’S QUIMCY DSOUZA CREATES BUZZ IN JAPAN: आशियाई क्रीडा स्पर्धेत क्विम्सी जोआकिम डिसोझा हिने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. २४ वर्षीय टेकबॉल खेळाडूने २०२६ च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत महिला एकेरीच्या उपांत्य फेरीत पोहोचून प्रसिद्धी मिळवली आणि या स्पर्धेत या खेळाच्या पदार्पणात भारतासाठी एक ऐतिहासिक पदक जिंकण्याच्या अगदी जवळ पोहोचली होती. उपांत्य फेरीत क्विन्सीचा पराभव झाला असला तरी, कांस्य पदकाची तिची आशा अजूनही कायम आहे. .आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील तिने पहिल्याच सामन्यात एक गेमने पिछाडीवर असताना जपानच्या जागतिक क्रमवारीत सातव्या क्रमांकावर असलेल्या आणि स्थानिक खेळाडू युइना साकामोटोला २-१ (१०-१२, १२-११, १३-११) असे ४३ मिनिटांत हरवून एक मोठा उलटफेर घडवला. पुढच्या सामन्यात तिने कंबोडियाच्या कोएमियन डायला २४ मिनिटांत २-० (१२-९, १२-७) असे पराभूत केले. पण, उपांत्य फेरीत तिला इंडोनेशियाच्या सुमायाकडून २-१ असा पराभव पत्करावा लागला..Asian Games 2026 Opening Ceremony : ध्वजारोहण सोहळ्यालाही विलंब; आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या संयोजनातील गोंधळात आणखी एक भर .Who is Quimcy Dsouza?मुंबईत जन्मलेली क्विम्सी डिसोझाने १९ वर्षांखालील फुटबॉल स्पर्धेत प्रतिनिधित्व केले आहे. वयाच्या १३ व्या वर्षापर्यंत ती लांबपल्ल्याची धावपटू होती. महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणारी माजी फुटबॉलपटू क्विम्सीने २०२२ मध्ये टेकबॉल खेळायला सुरुवात केली आणि तेव्हापासून ती सात वेळा राष्ट्रीय विजेती बनली आहे. तिने कारकिर्दीतील सर्वोत्तम जागतिक क्रमवारी (क्रमांक २४) मिळवली आहे आणि २०२६ च्या जागतिक चॅम्पियनशिपमध्ये नववे स्थान पटकावले होते. .स्पोर्ट्स मॅनेजमेंटची पदवी पूर्ण केल्यानंतर, क्विम्सी डेकॅथलॉन या क्रीडा साहित्य विक्रेत्या कंपनीत रुजू झाली आणि इन्स्टाग्राम व्हिडिओंवर ब्राझीलचा दिग्गज खेळाडू रोनाल्डिन्होला टेकबॉल खेळताना पाहून तिने हा खेळ खेळायला सुरुवात केली. क्विम्सी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व करणारी पहिली भारतीय महिला टेकर ठरली आणि तिने तळागाळात या खेळाला प्रोत्साहन देण्यासाठी बंगळूरुमध्ये टेकबॉल क्लबची स्थापनाही केली..What is Teqball?टेकबॉल (Teqball) हा फुटबॉल आणि टेबल टेनिसचे मिश्रण करून तयार करण्यात आला आहे. हा खेळ एका विशेष प्रकारच्या वक्र टेबलवर खेळला जातो. यामध्ये खेळाडू हातांचा वापर न करता, शरीराच्या इतर भागांनी (पाय, डोके, छाती, गुडघे) फुटबॉलला टेबलच्या दुसऱ्या बाजूला मारतात.हा खेळ एकेरी किंवा दुहेरी प्रकारात खेळला जातो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.