Asian Games 2026: राही सरनोबतचा एक 'निशाणा' चुकला अन् भारताचे पदक गेलं; 'Frame hit' चा फुल ड्रामा, ५५ हजार भरून अपील केले पण...

India 25m pistol team medal Asian Games 2026: भारतीय महिला नेमबाज संघाचे सुवर्णपदक अवघ्या १६ गुणांनी हुकले. २५ मीटर पिस्तूल सांघिक गटात भारताची नेमबाज राही सरनोबत ( Rahi Sarnobat) हिची एक चूक महागात पडली आणि भारताचे हातचे पदक निसटले. राहीचा एक निशाणा फ्रेम हिट ( Frame Hit) ठरवला गेला आणि त्यावरून रामायण झाले. फ्रेम हिट असल्याने राहीला एकही गुण मिळाला नाही आणि तिथेच भारताच्या हातून पदक गेले. राही, मनू भाकेर व इशा सिंग यांचा समावेश असलेल्या या संघाला १७२७ गुणांसह पाचव्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले..भारताला आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सोमवारी निराशाजनक निकालाचा सामना करावा लागला. नेमबाजांनी यंदाच्या आशियाई स्पर्धेत सपलेश निराश केले आहे, परंतु राही, मनू व इशा यांच्याकडून २५ मीटर पिस्तूल सांघिक गटात पदकाची अपेक्षा होती. या तिघींनी चांगली कामगिरी केली होती, परंतु रॅपिड फायरमध्ये राहीचा एक शॉट फ्रेम हिट ठरवला गेला आणि त्याविरोधात भारतीय संघाने ५४ हजार रुपये भरून अपीलही केले. ज्युरींनी पाहणी करून तो फ्रेम हिटच निर्णय कायम ठेवला आणि राहीला एकही गुण मिळाला नाही. इथेच भारताच्या हातून पदक निसटले..IND vs AFG Asian Games: एकही चेंडू न खेळता भारत उपांत्य फेरीत; अफगाणिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात नेमकं काय घडलं? नियम काय सांगतो?.चीनने १७४३ गुणांसह सुवर्ण, कोरियाने १७३५ गुणांसह रौप्य, तर चायनीस तैपेईने १७३४ गुणांसह कांस्यपदक जिंकले. म्हणजे १७२७ गुण मिळवणाऱ्या भारताला ९ गुणांच्या फरकाने रौप्यपदकाने हुलकावणी दिली. राहीने साधलेला निशाणा योग्य ठरला असता तर किमान आपल्याला पदक मिळाले असते..What is Frame Hit?नेमबाजीत "Frame Hit" म्हणजे जेव्हा गोळी मुख्य टार्गेटवर न लागता, त्या टार्गेटला धरून ठेवणाऱ्या बाहेरील धातूच्या किंवा प्लास्टिकच्या चौकटीला लागते. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक टार्गेटचा वापर केला जातो. यामध्ये गोळी टार्गेटच्या मुख्य भागातून कुठे पार झाली, हे मोजण्यासाठी लेझर किंवा ध्वनी लहरींचे सेन्सर्स बसवलेले असतात. जेव्हा गोळी टार्गेटच्या मुख्य पांढऱ्या/काळ्या भागाला सोडून बाहेरील लोखंडी चौकटीला (Frame) लागते, तेव्हा ती सेन्सरच्या कक्षेबाहेर असते. त्यामुळे मशीनमध्ये त्याची नोंद "Miss" (शून्य गुण) अशी होते..राही सरनोबतचा शेवटचा शॉट या फ्रेमला लागला. नियमांनुसार टार्गेटच्या मुख्य भागाला गोळी लागली तरच गुण मिळतात. हा शॉट थेट फ्रेमवर लागल्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीने त्याला 'शून्य' (0) गुण दिले. जर तिथे अगदी ९ किंवा १० गुण मिळाले असते, तर भारताचे मेडल नक्की झाले असते. भारतीय संघाने यावर अपील (दाद) देखील मागितली, पण ज्युरींनी कॅमेरा फुटेज तपासून तो 'फ्रेम हिट' असल्याचे स्पष्ट केले आणि अपील फेटाळले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.