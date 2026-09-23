Asian Games 2026: भारताची नारी शक्ती! नेमबाजांनी जिंकलं कांस्य; मनू भाकरला अपयश पण, कबड्डीत महिलांची बाजी

Manu Bhaker finishes fifth in 10m air pistol final : भारतीय महिला नेमबाजांनी आशियाई क्रीडा स्पर्धेत बुधवारी कांस्यपदकाची कमाई केली. रायझा ढिल्लन, परिनाझ धालीवाल आणि महेश्वरी चौहान यांच्या भारतीय महिला स्किट संघाने एकूण ३३१ गुणांसह महिलांच्या स्किट स्पर्धेत तिसरे स्थान पटकावले. रायझा आणि परिनाझ यांनी अनुक्रमे १२५ पैकी प्रत्येकी १११ गुणांची कमाई केली, तर महेश्वरीने १०९ गुण कमावले. चीनने ३५७ गुणांसह सुवर्णपदक, तर कझाकस्तानने ३३६ गुणांसह रौप्यपदक पटकावले. .१० मीटर एअर पिस्तुल महिला गटात भारतीय संघाला ( Asian Games 2026 ) चौथ्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले. इशा सिंग, सुरूची इंदर सिंग व मनू भाकेर यांचा समावेश असलेल्या संघाला १७१९ गुण कमावता आले. चीन ( १७३५), कोरिया ( १७३०) व व्हिएतनाम ( १७१९) यांनी अव्वल तीन स्थान पटकावले. मनूने याच क्रीडा प्रकारात वैयक्तिक गटात फायनलमध्ये प्रवेश केला होता. पण, तिला तिथेही अपयश आले. तिला १८१.१ गुणांसह पाचव्या स्थानावर समाधान मानावे लागले. कोरियाच्या चू गाएयूनने २४६.३ गुणांसह सुवर्ण, चीनच्या शेन यियाओ व जिआंग रानक्सिन यांनी अनुक्रमे २४१.३ व २२१.६ गुणांसह रौप्य व कांस्यपदक जिंकले..Asian Games 2026 Medal Table: भारतीय महिलांच्या 'Gold' ने पदकतालिकेत उलथापालथ, १२ व्या स्थानावर असलेलो आपण थेट पोहोचलो... .Jay Meena Creates Historyभारताच्या जय मीनाने सॉफ्ट टेनिसमध्ये ऐतिहासिक पदक निश्चित केले. त्याने पुरुष एकेरीच्या उपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्यात फिलिपाईन्सच्या शेर्वीन नुगूईटवर ०-४, ४-२, २-४, ४-२, ५-३, २-४ व ७-५ असा विजय मिळवून उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. उपांत्य फेरीत त्याला जपानच्या टकुया कुरोसाकाशी सामना करावा लागणार आहे..रोइंगमध्ये ऐन वेळेस खेळाडूंची बदलाबदल करून भारतीय खेळाडूंनी चांगली कामगिरी केली. बलराज पनवार पुरुषांच्या सिंगल स्कल्स हीटमध्ये तिसऱ्या (एकूण चौथ्या) स्थानावर राहून अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरला.सतनाम सिंग-सलमान खान पुरुषांच्या डबल्स स्कल्स हीटमध्ये दुसऱ्या (एकूण चौथ्या) स्थानावर राहून अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरले. गुरबानी कौर, अलीना अँटो, टेंडेंथोई हाओबिजाम, पूनम यांनी महिलांच्या फोर हीटमध्ये एकूण सहावे स्थान मिळवून फायनल ए साठी पात्रता मिळवली..IND vs NZ T20I Squad: भारत-न्यूझीलंड ट्वेंटी-२० मालिकेसाठी संघ जाहीर; अष्टपैलू खेळाडूची माघार, १५ जणांची तगडी टीम.कबड्डी संघाची आगेकूचभारतीय महिला कबड्डी संघाने बहुतांश वेळेत भक्कम आघाडी कायम ठेवत इराणवर ३७-२३ असा विजय मिळवला. भारताचा हा सलग दुसरा विजय असून, यापूर्वी त्यांनी बांगलादेशला ४२-२१ असे हरवले होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.