क्रीडा

Asian Games 2026: भारताची नारी शक्ती! नेमबाजांनी जिंकलं कांस्य; मनू भाकरला अपयश पण, कबड्डीत महिलांची बाजी

Indian women shooters win bronze at Asian Games 2026: आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये भारतीय महिला खेळाडूंनी पुन्हा एकदा आपली ताकद दाखवून दिली आहे. नेमबाजीच्या महिलांच्या टीम स्कीट प्रकारात रायझा ढिल्लन, परिनाझ धालीवाल आणि महेश्वरी चौहान यांच्या भारतीय संघाने कांस्यपदक पटकावले.
ASIAN GAMES 2026

Indian women shooters Raiza Dhillon

esakal

Swadesh Ghanekar
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Manu Bhaker finishes fifth in 10m air pistol final : भारतीय महिला नेमबाजांनी आशियाई क्रीडा स्पर्धेत बुधवारी कांस्यपदकाची कमाई केली. रायझा ढिल्लन, परिनाझ धालीवाल आणि महेश्वरी चौहान यांच्या भारतीय महिला स्किट संघाने एकूण ३३१ गुणांसह महिलांच्या स्किट स्पर्धेत तिसरे स्थान पटकावले. रायझा आणि परिनाझ यांनी अनुक्रमे १२५ पैकी प्रत्येकी १११ गुणांची कमाई केली, तर महेश्वरीने १०९ गुण कमावले. चीनने ३५७ गुणांसह सुवर्णपदक, तर कझाकस्तानने ३३६ गुणांसह रौप्यपदक पटकावले.

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