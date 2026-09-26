Asian Games 2026 : अडखळला, पडला... पण जिद्दीने शर्यत पूर्ण करून भारताचा ४४ वर्षांचा दुष्काळ संपवला! कोण आहे सावन बरवाल?

ASIAN GAMES 2026: WHO IS SAWAN BARWAL? हिमाचल प्रदेशच्या सावन बरवालने आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये ऐतिहासिक कामगिरी केली. मॅरेथॉन स्पर्धेत त्याने रौप्यपदक जिंकून आशियाई स्पर्धेतील या क्रीडा प्रकारातील पदकाचा ४४ वर्षांचा दुष्काळ संपवला. सावनसाठी ही शर्यत इतकी सोपी नव्हती... सावन बरवालने रॉटरडॅम मॅरेथॉनमध्ये २:११:५८ अशी वेळ नोंदवून, १९७८ मध्ये शिवनाथ सिंग यांनी नोंदवलेला २:१२:०० चा विक्रम मोडला. शर्यत संपायला अवघे १०० मीटर अंतर बाकी असताना हा २८ वर्षीय खेळाडू कोसळल्याने, विक्रम मोडण्याचा हा प्रयत्न जवळजवळ फसला होता. पण, त्याने जिद्द सोडली नाही आणि पुन्हा उभा राहून तो पळाला आणि विक्रम नोंदवला. .अंतिम रेषेपासून फक्त १०० मीटर अंतरावर असताना, सावन फिनिशिंग गेटवरील डिजिटल घड्याळ दिसले. त्या डिस्प्लेवर ‘२:०९.५०’ अशी वेळ झळकत होती. त्या क्षणी आणखी जोर लावला असता तर २.१० मिनिटांपेक्षा थोड्या जास्त वेळेत मॅरेथॉन पूर्ण केली असती, याची जाण त्याला होती. पण, तो ते नाही करू शकला. गेल्या वर्षापर्यंत ५००० मीटर आणि १०००० मीटर शर्यतींमध्ये प्रावीण्य मिळवलेल्या आणि एकही आंतरराष्ट्रीय पदक न जिंकलेल्या सावनला, आपली पहिली मॅरेथॉन धावताना विशेष आव्हानाचा सामना करावा लागलेला दिसला नाही..Asian Games 2026: मनप्रीत, गुलवीर सिंग, बारानिका यांनी इतिहास घडवला! दिवसभरात १ सुवर्ण, दोन रौप्य अन् ३ कांस्यपदकांची कमाई.३५ किलोमीटरच्या टप्प्यावर तो २:०९:१४ वेळेत शर्यत पूर्ण करण्याच्या गतीने धावत होता. पण, वाऱ्याच्या अचानक आलेल्या झोतामुळे आणि तापमानातील घसरणीमुळे त्याचा वेग किंचित कमी झाला असला तरी, तो विक्रमी वेळेत शर्यत पूर्ण करण्याच्या मार्गावर कायम राहिला. अंतिम रेषा दृष्टिपथात असताना त्याच्या शरीराने साथ सोडली. सावन अडखळला आणि रस्त्यावर कोसळला. तो हळूहळू उठला, पण पुन्हा खाली पडला. शर्यतीचा एक स्वयंसेवक धावत त्याच्याकडे आला आणि त्याने त्याला त्याच्या डगमगत्या पायांवर उभे राहण्यास मदत केली. सावन अडखळत अंतिम रेषेकडे निघाला आणि त्याने २:११:५८ वेळेत अंतिम रेषा ओलांडली..Asian Games 2026: कबड्डीत भारताला दोन सुवर्ण जिंकण्याची संधी; दोन्ही संघ फायनलमध्ये! लढती कुठे, किती वाजता पाहता येणार?.सावन बरवालने १९८२ नंतर आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील मॅरेथॉन प्रकारात भारतासाठी पहिले पदक जिंकले आहे. भारताबाहेर मॅरेथॉन पदक जिंकणारा तो पहिलाच भारतीय ठरला आहे. यापूर्वीची सर्व पदके दिल्लीत जिंकली गेली होती. १९५१ मध्ये छोटा सिंग यांनी सुवर्णपदक, त्याच स्पर्धेत सुरत सिंग माथूर यानी कांस्यपदक जिंकले होते. त्यानंतर १९८२ मध्ये एच. के. सीताराम यांनी कांस्यपदक जिंकले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.