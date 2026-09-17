Asian Games Nagoya : भारतीय खेळाडूंच्या आगमनात अडथळे ; आशियाई क्रीडा स्पर्धा ; खेळाडूंना क्रुझवरील रूम्स मिळण्यासाठी कसरत

नागोया (जपान) : महिला क्रिकेट संघ, वुशू आणि टेबल टेनिस तसेच काही बॅटमिंटन खेळाडू आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी जपानमध्ये दाखल झाले, परंतु त्यांच्या आगमनात अनेक अडथळे आले.दोन प्रशिक्षकांसह वुशूचा सातसदस्यीय संघ नागोया येथे बुधवारी दुपारी दाखल झाला. परंतु नावनोंदणी तपासणीत एक खेळाडू आणि दोन प्रशिक्षकांच्या नावांची नोंद नसल्याचे दिसून आले. नागोया पोर्टवरील क्रुझ जहाजावर सहा वुशू खेळाडूंना त्यांच्या निवासाच्या खोल्या मिळाल्या, परंतु एक खेळाडू आणि दोन प्रशिक्षकांची नोंद कोठेच आढळून येत नव्हती. .नागोयात दाखल झाल्यानंतर दोन तास उलटूनही ही परिस्थिती असल्याचे एका वुशू खेळाडूने पीटीआयशी बोलताना सांगितले. मात्र काही वेळानंतर सर्व खेळाडूंना इटालिय क्रुझ जहाजावर निवासासाठी खोल्या मिळाल्याचे भारतीय ऑलिंपिक संघटनेच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले.वुशू आणि टेबल टेनिस खेळाडू यांच्या निवासाची सोय क्रुझवर करण्यात आली आहे. ही आशियाई स्पर्धा शनिवारपासून सुरू होत आहे. आणि वुशू, टेबल टेनिसचे सामने रविरपासून सुरू होत असल्यामुळे त्यांना सर्वप्रथम नागोया येथे दाखल व्हावे लागले. याच क्रुझवर निवासाच्या खोल्या मिळवण्यासाठी टेबल टेनिस खेळाडूंना मोठी प्रक्रिया करावी लागली. ही प्रकिया फारच मोठी होती, अशी माहिती एका टेबल टेनिस खेळाडूने दिली..Maratha Reservation: मनोज जरांगे पाटलांचे उपोषण मागे; मुंबई दौरा तूर्तास स्थगित, सरकारला ३ महिन्यांचा थेट अल्टिमेटम;\nमंत्री विखे पाटील, दादा भुसे अन् सुरेश धसांच्या मध्यस्थीला यश.दाखल झालेले भारतीय खेळाडूंच्या तुलनेत त्यांना देण्यात आलेल्या खोल्या कमी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली, परंतु त्यास कोणी दुजोरा दिला नाही. राहण्याची व्यवस्था पुरेशी होत नसल्यामुळे नाराज झालेल्या फिलिपिन्स संघाच्या अधिकाऱ्यांनी आपला मुक्काम इतरत्र हलवल्याचे वृत्त आहे. भारतीय संघाचे उपपथक प्रमुख अचंता शरथ कमाल यांनी आपल्या संघाचे खेळाडू नागोया येथे दाखल होत असून, चेकिंग करीत आहेत आणि त्यात कोणती अडचण येत नसल्याचे सांगितले..अशी आहे भारतीयांसाठी व्यवस्थाभारतीय संघ जवळपास ५०१ खेळाडू आणि २६५ अधिकाऱ्यांचा असून, त्यांच्या निवासाची सोय कंटेनर प्रकारच्या खोल्या, बंदरात उभे केलेले क्रूझ जहाज आणि हॉटेल्स अशा विविध ठिकाणी राहणार आहे.या स्पर्धेसाठी आशियातून जवळपास १७ हजार खेळाडू, अधिकारी नागोया शहरात येणार आहेत. क्रुझवरील कंटेनरमधील खोल्या फारच लहान असल्याची तक्रार दक्षिण कोरियाच्या खेळाडूंनी केली आहे. तसेच आशिया क्रिकेट परिषदेच्या काही सदस्यांनी निवासाच्या या व्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे..Pune Beed Train: पुणे-बीड प्रवास आता सात तासांत; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते आज रेल्वेसेवेचा प्रारंभ; असे आहे वेळापत्रक .जवळपा चार हजार ते पाच हजार खेळाडूंची व्यवस्था नागोया बंदरातील आलिशायन कोस्टा सेरेना क्रूझ जहाजावर करण्यात आली आहे. तर सुमारे दोन हजार खेळाडू नागोया उपसागरातील गार्डन पियर येथे उभारण्यात आलेल्या मालवाहू कंटेनरचे रूपांतर करून तयार केलेल्या निवास युनिट्समध्ये राहणार आहेत.बहुतांशी उर्वरित खेळाडू आणि अधिकारी स्पर्धेच्या ठिकाणापासून जवळ असलेल्या हॉटेल्समध्ये राहणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.