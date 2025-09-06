Asian Hockey Cup 2025 : भारत अंतिम फेरीपासून केवळ एक पाऊल दूर; आज चीनला हरविणे आवश्यक

Indian Hockey Team Eyes Final Spot : भारतीय पुरुष हॉकी संघ आज होत असलेल्या आशियाई करंडकातील ‘सुपर फोर’मधील अखेरच्या लढतीत चीनशी सामना करणार आहे. याप्रसंगी भारतीय हॉकी संघ आशियाई करंडकाच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्यापासून एक पाऊल दूर आहे. भारतीय हॉकी संघाने चीनला पराभूत केल्यास त्यांचे अंतिम फेरीतील स्थान पक्के होईल. .भारतीय हॉकी संघ ‘सुपर फोर’मधील गुणतक्क्यात चार गुणांसह पहिल्या स्थानावर आहे. चीन व मलेशिया या देशांनी प्रत्येकी तीन गुणांची कमाई केली आहे, चीनचा संघ सरस गोलफरकाच्या जोरावर दुसऱ्या व मलेशियन संघ तिसऱ्या स्थानावर आहे. गतविजेता दक्षिण कोरियन संघ एक गुणांसह अखेरच्या स्थानावर आहे. ‘सुपर फोर’ फेरीमधील अव्वल दोन देश अंतिम फेरीत एकमेकांसमोर उभे ठाकणार आहेत..Asian Hockey Cup 2025 : भारतीय महिलांचा दणदणीत विजय; थायलंडचा ११-० ने धुव्वा.भारतीय हॉकी संघाला ‘सुपर फोर’ फेरीमधील पहिल्या लढतीत दक्षिण कोरियाविरुद्ध २-२ अशा बरोबरीत समाधान मानावे लागले, मात्र मलेशियाविरुद्धच्या लढतीत भारतीय हॉकी संघाने ४-१ असा दमदार विजय साकारला, मात्र या विजयानंतरही भारतीय हॉकी संघाचे प्रशिक्षक क्रेग फुल्टन यांनी आपले मत व्यक्त करताना म्हटले की, भारतीय संघाकडून अजूनही प्रतिमेला साजेशा खेळ झालेला नाही..Asian Hockey Cup 2025 : 'सुपर फोर'च्या लढतीत भारताचा दणदणीत विजय; मलेशियाचा ४-१ ने पराभव....याचा अर्थ भारतीय हॉकी संघाकडून मोठ्या अपेक्षा बाळगल्या जात आहेत. भारतीय संघातील मधल्या फळीतील खेळाडू छान कामगिरी करीत आहेत. मनप्रीत सिंग, हार्दिक सिंग, विवेक सागर प्रसाद, राजिंदर सिंग यांच्याकडून मलेशियन संघाविरुद्धच्या लढतीत दमदार खेळ करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.