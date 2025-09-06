क्रीडा

Asian Hockey Cup 2025 : भारत अंतिम फेरीपासून केवळ एक पाऊल दूर; आज चीनला हरविणे आवश्यक

India vs China Super Four Match : भारतीय हॉकी संघ ‘सुपर फोर’मधील गुणतक्क्यात चार गुणांसह पहिल्या स्थानावर आहे. चीन व मलेशिया या देशांनी प्रत्येकी तीन गुणांची कमाई केली आहे, चीनचा संघ सरस गोलफरकाच्या जोरावर दुसऱ्या व मलेशियन संघ तिसऱ्या स्थानावर आहे.
Indian Hockey Team Eyes Final Spot : भारतीय पुरुष हॉकी संघ आज होत असलेल्या आशियाई करंडकातील ‘सुपर फोर’मधील अखेरच्या लढतीत चीनशी सामना करणार आहे. याप्रसंगी भारतीय हॉकी संघ आशियाई करंडकाच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्यापासून एक पाऊल दूर आहे. भारतीय हॉकी संघाने चीनला पराभूत केल्यास त्यांचे अंतिम फेरीतील स्थान पक्के होईल.

