Asian Hockey Cup 2025 : 'सुपर फोर'च्या लढतीत भारताचा दणदणीत विजय; मलेशियाचा ४-१ ने पराभव...

India vs Malaysia Asian Hockey Cup 2025 : आशियाई हॉकी करंडकातील 'सुपर फोर' फेरीमधील लढतीत भारताने मलेशियावर ४-१ असा दमदार विजय मिळवत अंतिम फेरीत पोहोचण्याचे आव्हान कायम राखले.
asian hockey cup 2025 india vs malaysia

यजमान भारतीय पुरुष हॉकी संघाने गुरुवारी झालेल्या आशियाई हॉकी करंडकातील 'सुपर फोर' फेरीमधील लढतीत मलेशियावर ४-१ असा दमदार विजय मिळवला आणि अंतिम फेरीत पोहोचण्याचे आव्हान कायम राखले. मनप्रीत सिंग, सुखजीत सिंग, शिलानंद लाक्रा व विवेक सागर प्रसाद यांनी प्रत्येकी एक गोल करीत भारतीय संघाच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला.

