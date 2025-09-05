Asian Hockey Cup 2025 : 'सुपर फोर'च्या लढतीत भारताचा दणदणीत विजय; मलेशियाचा ४-१ ने पराभव...

यजमान भारतीय पुरुष हॉकी संघाने गुरुवारी झालेल्या आशियाई हॉकी करंडकातील 'सुपर फोर' फेरीमधील लढतीत मलेशियावर ४-१ असा दमदार विजय मिळवला आणि अंतिम फेरीत पोहोचण्याचे आव्हान कायम राखले. मनप्रीत सिंग, सुखजीत सिंग, शिलानंद लाक्रा व विवेक सागर प्रसाद यांनी प्रत्येकी एक गोल करीत भारतीय संघाच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला..भारतीय हॉकी संघाला या लढतीच्या दुसऱ्याच मिनिटाला धक्का बसला. हसन शफीक याने मलेशियन संघासाठी गोल करीत त्यांना आघाडी मिळवून दिली. पहिल्या सत्रात मलेशियन संघाकडे ही आघाडी कायम राहिली. दुसऱ्या सत्रात भारतीय हॉकी संघाला सलग पाच पेनल्टी कॉर्नर मिळाले. त्यापैकी एका पेनल्टी कॉर्नरवर मनप्रीत सिंगने गोल करीत भारताला १-१ अशी बरोबरी साधून दिली. त्यानंतर लगेचच सुखजीत सिंगने भारताचा दुसरा गोल केला व आघाडी मिळवून दिली..Asian Hockey Cup : भारत दक्षिण कोरियामध्ये बरोबरी; आशियाई हॉकी करंडक, आता ‘सुपर फोर’ फेरीमध्ये मलेशियाविरुद्ध आज लढणार .शिलानंद लाक़ा याने याच सत्रात भारताला तिसरा गोल करुन दिला. त्याने मलेशियाचा बचाव भेदताना उल्लेखनीय खेळ केला. तिसऱ्या सत्रात विवेक सागर प्रसाद याने भारताचा चौथा गोल केला. यानंतर मात्र दोन्ही संघांना गोल करता आले नाहीत..हरमनप्रीतचा २५०वा सामनाभारतीय हॉकी संघाचा कर्णधार हरमनप्रीत सिंग याने मलेशियाविरुद्धच्या लढतीत आपल्या कारकीर्दीतील २५०वा सामना खेळला. हॉकी इंडिया या भारतीय हॉकी संघटनेच्या वतीने त्याला गौरवण्यात आले. हरमनप्रीत सिंग याने याप्रसंगी मत व्यक्त करताना म्हटले की, माझ्यासाठी हा क्षण विशेष ठरला. हॉकी या खेळामधून मला खूप काही मिळाले. हॉकीप्रेमींकडून भरभरुन प्रेम मिळाले..गेल्या काही वर्षांमध्ये मला मोठे यश मिळवता आले. सलग दोन ऑलिंपिकमध्ये भारतीय हॉकी संघाला ब्राँझपदक पटकावता आले. याचा आनंद तर आहेच. पण माझी मुलगी भारताचा सामना बघण्यासाठी स्टेडियमवर येत आहे. यामुळे माझा उत्साह द्विगुणीत झाला आहे. यापुढेही ठसा उमटवण्याचा प्रयत्न करणार आहे..Asian Hockey Cup : भारत गतविजेत्या कोरियाशी लढणार, आशियाई हॉकी करंडक; सुपर फोर फेरीला आजपासून सुरुवात.दक्षिण कोरियाला धक्कायजमान भारतीय हॉकी संघाला बुधवारी २-२ अशा बरोबरीत रोखणाऱ्या दक्षिण कोरियन हॉकी संघाला चीनकडून ३-० अशा फरकाने हार पत्करावी लागली. चीनच्या हॉकी संघाने 'सुपर फोर' फेरीतील लढतीत दक्षिण कोरियाचा धुव्वा उडवलाचीनकडून चेन बेनहाई याने १३व्या व ४३व्या मिनिटाला गोल केले. तसेच गाओ जिशेंग याने एक गोल केला..भारत चीन आमने-सामने'सुपर फोर' फेरीतील अखेरच्या लढती सहा सप्टेंबरला होणार आहेत. भारतीय संघ चीनचा सामना करणार आहे. तसेच दक्षिण कोरियन संघ मलेशियन संघाशी दोन हात करणार आहे. या लढतींनंतर अंतिम फेरीतील दोन संघ निश्चित होतील. तसेच तिसऱ्या व चौथ्या क्रमांकासाठीचे संघही पक्के होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.