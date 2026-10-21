क्रीडा

Asian Para Games : नाशिकच्या Dilip Gavitची 'सुवर्ण' धाव! सिमरनने स्पर्धा विक्रमासह जिंकले गोल्ड; भारताचे पदकांचे अर्धशतक...

Dilip Gavit wins gold in men's 100m T47 at Asian Para Games 2026: आशियाई पॅरा गेम्स २०२६ मध्ये भारतीय खेळाडूंची सुवर्णभरारी सुरूच आहे. महाराष्ट्राच्या नाशिकचा धावपटू दिलीप गावितने पुरुषांच्या १०० मीटर T47 प्रकारात सुवर्णपदक जिंकून देशाची मान उंचावली.
Asian Para Games 2026

Dilip Gavit wins gold in men's 100m T47 at Asian Para Games 2026

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India crosses 50-medal mark at Asian Para Games 2026: भारताने आशियाई पॅरा क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये बुधवारी आतापर्यंत पाच सुवर्ण, ८ रौप्य आणि ९ कांस्यपदकांची कमाई केली आहे. सांगलीच्या सचिन खिलारीपाठोपाठ नाशिकच्या दिलीप गावितने ( Dilip Gavit ) भारताच्या खात्यात सुवर्णपदक जमा केले. धावपटू सिमरन हिनेही महिलांच्या १०० मीटर टी १२ प्रकारात १२.०२ सेकंदाच्या स्पर्धा विक्रमासह सुवर्णपदक जिंकले. भारताने यंदाच्या पॅरा स्पर्धेत आतापर्यंत १४ सुवर्ण, २० रौप्य व २३ कांस्य अशी एकूण ५७ पदकांची कमाई करताना पदकतालिकेत चौथे स्थान पटकावले आहे.

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