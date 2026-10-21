Asian Para Games : नाशिकच्या Dilip Gavitची 'सुवर्ण' धाव! सिमरनने स्पर्धा विक्रमासह जिंकले गोल्ड; भारताचे पदकांचे अर्धशतक...

India crosses 50-medal mark at Asian Para Games 2026: भारताने आशियाई पॅरा क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये बुधवारी आतापर्यंत पाच सुवर्ण, ८ रौप्य आणि ९ कांस्यपदकांची कमाई केली आहे. सांगलीच्या सचिन खिलारीपाठोपाठ नाशिकच्या दिलीप गावितने ( Dilip Gavit ) भारताच्या खात्यात सुवर्णपदक जमा केले. धावपटू सिमरन हिनेही महिलांच्या १०० मीटर टी १२ प्रकारात १२.०२ सेकंदाच्या स्पर्धा विक्रमासह सुवर्णपदक जिंकले. भारताने यंदाच्या पॅरा स्पर्धेत आतापर्यंत १४ सुवर्ण, २० रौप्य व २३ कांस्य अशी एकूण ५७ पदकांची कमाई करताना पदकतालिकेत चौथे स्थान पटकावले आहे..पुरुषांच्या १०० मीटर टी४७ अंतिम फेरीत दिलीप गावित आणि बासिल मोहम्मद यांच्यात कडवी लढत झाली आणि गतविजेत्या गावितने १०.६९ सेकंदांची वेळ नोंदवून सुवर्णपदक जिंकले. बासिल मोहम्मद अगदी थोड्या फरकाने मागे होता, शेवटच्या क्षणी केवळ ०.०३ सेकंदांनी मागे राहून त्याने १०.७२ सेकंदांची वेळ नोंदवली. चीनच्या शी कांगजूनने १०.८० सेकंदांची वेळ नोंदवून कांस्यपदक पटकावले..IND vs NZ 1st T20I : संजू सॅमसन-अभिषेक शर्मा सलामीला... श्रेयसने स्पष्ट केलं; न्यूझीलंडला धडकी भरवणारी भारताची Playing XI.काल २०० मीटर शर्यतीत सुवर्णपदक जिंकल्यानंतर, सिमरनने १२.०२ सेकंदांची जबरदस्त धाव घेत या खेळांमधील आपले दुसरे सुवर्णपदक पटकावले आहे. सिमरनने हांगझूमध्ये १०० मीटर आणि २०० मीटरमध्ये रौप्यपदक जिंकले होते आणि आयची-नागोयामध्ये तिने त्या दोन्ही पदकांचे सुवर्णपदकात रूपांतर केले आहे. या भारतीय धावपटूने पॅरिस पॅरालिम्पिकमध्ये कांस्यपदकही जिंकले होते, पण त्यानंतर २०२४ आणि २०२५ च्या जागतिक चॅम्पियनशिपमध्ये सुवर्णपदक पटकावले..महाराष्ट्राची भाग्यश्री जाधवने महिलांच्या गोळाफेक एफ३४ प्रकारात रौप्यपदक पटकावताना आपली सर्वोत्तम वैयक्तिक कामगिरी नोंदवली. भाग्यश्रीने फेकलेला ८.१९ मीटरचा सर्वोत्तम थ्रो सुरुवातीला आशियाई पॅरा गेम्सच्या विद्यमान विक्रमाची बरोबरी करणारा होता, परंतु लवकरच चीनच्या झोउ लिजुआनने ९.०७ मीटरचा थ्रो करून तो विक्रम मोडला, जो तिच्या ९.२५ मीटरच्या विश्वविक्रमापेक्षा किंचित कमी होता. त्यामुळे भाग्यश्रीला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. .Asian Para Games : सांगलीच्या सचिन खिलारीची 'गोल्डन' कामगिरी! दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या तालुक्यातील पोरानं इतिहास घडवला.भारताचे आजच्या दिवसाचे पदकविजेते खेळाडूपुरुषांच्या गोळा फेक F46 प्रकारात सचिन खिलारीने सुवर्ण, मोहम्मद यासरने रौप्य आणि परवीनने कांस्यपदक जिंकले. भालाफेक F55 अंतिम प्रकारात सुखचैनने कांस्यपदक जिंकले, तर पुरुषांच्या १०० मीटर T64 अंतिम शर्यतीत प्रणव देसाईने कांस्यपदक जिंकले. प्रवीण कुमारने उंच उडी टी ६४ मध्ये सुवर्णपदक जिंकले आणि बंटीने रौप्य पदक जिंकले. आयुष वर्माने पुरुषांच्या गोळाफेक F53 प्रकारात सुवर्ण पदक जिंकले. तिरंदाजीत शीतल देवी आणि पायल नाग यांनी रौप्य पदक जिंकले; पॅरा कंपाउंड महिला दुहेरीच्या सुवर्णपदक सामन्यात त्यांना चीनच्या झाओ जिंग आणि जू शुएकिंग यांच्याकडून १४१-१५० असा पराभव पत्करावा लागला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.