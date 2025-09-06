क्रीडा

Asian Hockey Cup 2025 : भारतीय महिलांचा दणदणीत विजय; थायलंडचा ११-० ने धुव्वा

India Women’s Hockey Team Thrash Thailand 11-0 : भारतीय संघातील आठ खेळाडूंनी गोल करण्याचा मान संपादन केला. उदिता डुहान व ब्युटी डुंग डुंग यांनी प्रत्येकी दोन गोल करताना आपला ठसा उमटवला.
India Women’s Hockey Team Thrash Thailand

India Women’s Hockey Team Thrash Thailand

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Indian Women’s Hockey Team defeated Thailand 11-0 in their Asian Hockey Cup 2025 opener : हँगझाऊ (चीन), ता. ५ : भारतीय महिला संघाने आशियाई हॉकी करंडकातील सलामीच्या लढतीत थायलंडचा ११-० अशा फरकाने धुव्वा उडवला. भारतीय संघातील आठ खेळाडूंनी गोल करण्याचा मान संपादन केला. उदिता डुहान व ब्युटी डुंग डुंग यांनी प्रत्येकी दोन गोल करताना आपला ठसा उमटवला. भारतीय महिला संघाने ब गटामधून तीन गुणांसह पहिले स्थान पटकावले.

Loading content, please wait...
Asian Hockey Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com