Asian Hockey Cup 2025 : भारतीय महिलांचा दणदणीत विजय; थायलंडचा ११-० ने धुव्वा

Indian Women's Hockey Team defeated Thailand 11-0 in their Asian Hockey Cup 2025 opener : हँगझाऊ (चीन), ता. ५ : भारतीय महिला संघाने आशियाई हॉकी करंडकातील सलामीच्या लढतीत थायलंडचा ११-० अशा फरकाने धुव्वा उडवला. भारतीय संघातील आठ खेळाडूंनी गोल करण्याचा मान संपादन केला. उदिता डुहान व ब्युटी डुंग डुंग यांनी प्रत्येकी दोन गोल करताना आपला ठसा उमटवला. भारतीय महिला संघाने ब गटामधून तीन गुणांसह पहिले स्थान पटकावले..भारतीय महिला हॉकी संघाकडून खेळताना उदिता डुहान हिने ३०व्या व ५२व्या मिनिटाला गोल केले. तसेच ब्युटी डुंग डुंग हिने ४५व्या व ५४व्या मिनिटाला गोल केले. तसेच मुमताज खान (सातवे मिनिट), संगीतकुमारी (दहावे मिनिट), नवनीत कौर (१६वे मिनिट), लालरेमसियामी (१८वे मिनिट), सुमन देवी (४९वे मिनिट), शर्मिला देवी (५७वे मिनिट), ऋतुजा पिसाळ (६०वे मिनिट) यांनी प्रत्येकी एक गोल करीत आपली भूमिका चोख पार पाडली..Asian Hockey Cup 2025 : 'सुपर फोर'च्या लढतीत भारताचा दणदणीत विजय; मलेशियाचा ४-१ ने पराभव....थायलंडविरुद्धच्या लढतीत भारतीय महिला संघाकडून दमदार सुरुवात करण्यात आली. मुमताज खान व संगीताकुमारी यांनी अप्रतिम फिल्ड गोल करीत भारतीय संघाला आघाडी मिळवून दिली. पहिल्या सत्रात दोन गोल करीत वर्चस्व गाजवल्यानंतर पुढील सत्रामध्ये भारतीय महिला संघाकडून आणखी तीन गोल करण्यात आले. नवनीत कौर व लालरेमसियामी यांनी दोन मिनिटांच्या अंतरात झटपट गोल केले. दोन्ही फिल्ड गोल होते. पूर्वार्ध संपण्याआधी उदिता डुहान हिने पेनल्टी कॉर्नरवर गोल करीत भारताला ५-० असे पुढे नेले. .भारतीय महिला संघाला नऊ पेनल्टीथायलंडचा बचाव भेदताना भारतीय महिला खेळाडू कॉर्नर मिळाले. यापैकी पाच पेनल्टी कॉर्नरवर गोल करण्यात त्यांना यश लाभले. भारतीय महिला संघाला तिसऱ्या सत्रात चार पेनल्टी कॉर्नर मिळाले. या सत्रात ब्युटी डुंग डुंग हिने ४५व्या मिनिटाला पेनल्टी कॉर्नरवर गोल केला. अखेरच्या सत्रात भारतीय महिला संघाने आक्रमक खेळ करताना आणखी पाच गोल केले. पाच पेनल्टी कॉर्नरवर गोल भारतीय महिला संघाला थायलंडविरुद्धच्या लढतीत नऊ पेनल्टी कॉर्नर मिळाले. यापैकी पाच पेनल्टी कॉर्नरवर गोल करण्यात त्यांना यश लाभले. .Asian Hockey Cup 2025: शिलानंद लाक्रा, दिलप्रीत सिंगला संधी; आशियाई हॉकी करंडक, भारताचे नेतृत्व हरमनप्रीत सिंगकडे कायम.आज जपानशी लढत भारतीय महिला हॉकी संघासमोर उद्या (ता. ६) होत असलेल्या आशियाई महिला हॉकी करंडकातील साखळी फेरीतील ब गटातील लढतीत जपानचे आव्हान असणार आहे. जपानच्या संघाने सलामीच्या लढतीत सिंगापूर संघाचा ९-० असा धुव्वा उडवला आहे. त्यामुळे भारत-जपान यांच्यामधील लढतीवर सर्वांचे लक्ष असणार आहे..सत्रात चार पेनल्टी कॉर्नर मिळाले. या सत्रात ब्युटी डुंग डुंग हिने ४५व्या मिनिटाला पेनल्टी कॉर्नरवर गोल केला. अखेरच्या सत्रात भारतीय महिला संघाने आक्रमक खेळ करताना आणखी पाच गोल केले. मुमताज खान, उदिता डुहान, शर्मिला देवी यांनी पेनल्टी कॉर्नरवर गोल करण्यात यश मिळवले. ब्युटी डुंग डुंग व ऋतुजा पिसाळ यांनी फिल्ड गोल केले.