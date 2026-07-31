Asmita Dey won historic Gold : अस्मिता डे हिने 'Golden Score'वर जिंकले सुवर्ण! राष्ट्रकुल स्पर्धेत ज्युदोपटूने इतिहास घडवला, पहिली भारतीय

First time India won Gold in Judo at Commonwealth Games : भारताच्या २३ वर्षीय ज्युदोपटू अस्मिता डे हिने राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये सुवर्ण इतिहास रचला. महिला ४८ किलो वजनी गटाच्या अंतिम सामन्यात तिने अत्यंत चुरशीच्या लढतीनंतर Golden Score मध्ये विजय मिळवत भारताला ज्युदोमधील पहिले सुवर्णपदक मिळवून दिले. संपूर्ण लढत अतिशय तणावपूर्ण झाली होती. दोन्ही खेळाडूंनी एकमेकांना कडवी झुंज दिल्याने नियोजित वेळेत निकाल लागला नाही आणि सामना गोल्डन स्कोअरमध्ये गेला. .राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये शुक्रवारचा दिवस भारताच्या ज्युदोपटूंनी गाजवला... सर्वांना भालाफेकपटू नीरज चोप्राच्या ( Neeraj Chopra) च्या सामन्याची उत्सुकता लागलेली असताना ३ ज्युदोपटूंनी आपापल्या गटाच्या अंतिम फेरीत प्रवेश निश्चित केला. हर्ष सिंग, अस्मिता डे आणि यामिनी मौर्य यांनी आपापल्या गटात अंतिम फेरीत प्रवेश पक्का करून भारतासाठी पदक निश्चित केले. अस्मितासमोर महिलांच्या ४८ किलो गटात कॅनडाच्या हेडी क्वाचचे आव्हान होते..पहिल्या बाऊटमध्ये कॅनडाच्या खेळाडूने सुरुवातीचा एक गुण मिळवला आणि त्याची बरोबरी करण्यासाठी अस्मिताने जोर लावला. तिला पिवळे कार्ड दाखवून ताकिद दिली गेली, परंतु अस्मिताने पुनरागमन करताना बरोबरीचा गुण मिळवला. दोन्ही खेळाडूंमध्ये कडवी टक्कर पाहायला मिळाली... दरम्यान, अस्मिताचा प्रोत्साहन वाढवण्यासाठी स्टेडियममध्ये भारत माता की जय... चा जयघोष झालेला ऐकायला मिळाला. बरोबरीची कोंडी न सुटल्याने सामना "गोल्डन स्कोअर" मध्ये गेला. यात जो खेळाडू पहिला गुण मिळवतो, त्याला विजयी घोषित केले जाते आणि अस्मिताने २५ सेकंदात तो गुण मिळवून सुवर्णपदक नावावर केले. .पुरुषांच्या ६० किलो गटाचा अंतिम सामना हर्ष सिंग विरुद्ध जोशुआ कॅट्झ (ऑस्ट्रेलिया) आणि महिलांच्या ५७ किलो गटाचा अंतिम सामना यामिन मौर्या विरुद्ध असेलिया टोप्राक (इंग्लंड) असा होणार आहे. अस्मिताने कॅसाब्लांका आफ्रिकन ओपन २०२५ स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले आहे. मकाऊ ज्युनियर आशियाई चषक २०२३ स्पर्धेत तिने सुवर्णपदक पटकावून आपली छाप पाडली..Commonwealth Games 2026: सायकल दुरूस्तीचे काम करणाऱ्या बापाच्या लेकीने इतिहास घडवला... ज्युदोत पक्कं केलं पदक, कोण आहे अस्मिता डे? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.