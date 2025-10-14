Ind Vs Aus ODI : भारताविरुद्ध मालिकेपूर्वी ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का! सलामीवीर फलंदाजासह फिरकीपटू संघातून बाहेर, कारण काय?

रविवारपासून भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यात एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळवण्यात येणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी ऑस्ट्रेलियाच्या संघाला मोठा धक्का बसला आहे. सलामीवीर फलंदाज जोश इंग्लिस आणि फिरकीपटू अॅडन झांपा संघातून बाहेर झाले आहेत. झांपा खासगी कारणांमुळे तर जोश इंग्लिस दुखापतीमुळे पहिल्या सामन्याला मुकणार आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार झांपाची पत्नी गर्भवती आहे. लवकरच ती बाळाला जन्म देणार आहे. त्यामुळे त्याने पहिल्या सामन्यातून माघार घेतली आहे. मात्र, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यांसाठी तो उपलब्ध असणार आहे. तसेच तो टी-२० मालिकेतही खेळणार आहे.याशिवाय न्यूझीलंड दौऱ्यावर जॉश इंग्लिसची पायाला दुखापत झाली होती. तो अजून या दुखापतीतून सावरला नाही. त्यामुळे तो पहिले दोन सामने खेळू शकणार नाही. मात्र, तिसऱ्या सामन्यापर्यंत तो फिट होईल, अशी अपेक्षा ऑस्ट्रेलिया संघाला आहे..IND vs AUS: 'Harshit Rana च्या निवडीचं कारण काय? मिटिंगमध्ये मला...' आर अश्विनचाही अजित आगरकरच्या निवड समितीला सवाल.दोघांच्या अनुपस्थितीत मॅथ्यू कुहेनमन आणि जोश फिलिप यांना संघात स्थान देण्यात आले आहे. फिलिप २०२१ पासून एकदिवसीय सामना खेळलेला नाही. देशांतर्गत स्पर्धेत त्याने चांगली कामगिरी केली आहे. तसेच कुहेनमनचा तीन वर्षांनंतर एकदिवसीय संघात समावेश झाला आहे. त्याने २०२२ श्रीलंकेविरुद्ध शेवटचा एकदिवसीय सामना खेळला. पण त्यानेही देशांतर्गत सामन्यांमध्ये उत्तम कामगिरी केली आहे..AUS vs IND: रोहित शर्मा, विराट कोहली कर्णधार शुभमन गिलसह ऑस्ट्रेलियाला जाणार की नाही? प्रवासाच्या तारखा आल्या समोर.ऑस्ट्रेलिया वनडे संघमिचेल मार्श (कर्णधार), झेव्हियर बर्टलेट, अॅलेक्स केअरी (विकेटकीपर), कूपर कोनॉली, बेन ड्वार्शुईस, नॅथन एलिस, कॅमरन ग्रीन, जोश हेझलवूड, ट्रॅव्हिस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), मॅथ्यू कुहेनमन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मॅट रेन्शॉ, मॅथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, अॅडम झांपा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.