क्रीडा

Ind Vs Aus ODI : भारताविरुद्ध मालिकेपूर्वी ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का! सलामीवीर फलंदाजासह फिरकीपटू संघातून बाहेर, कारण काय?

Australia Suffers Big Blow Before India Series : भारताविरुद्ध मालिकेपूर्वी ऑस्ट्रेलियाच्या संघाला मोठा धक्का बसला आहे. कारण सलामीवीर फलंदाज जोश इंग्लिस आणि फिरकीपटू अॅडन झांपा संघातून बाहेर झाले आहेत. त्यांच्याऐवजी मॅथ्यू कुहेनमन आणि जोश फिलिप यांना संधी देण्यात आली आहे.
Australia Suffers Big Blow Before India Series

Australia Suffers Big Blow Before India Series

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

रविवारपासून भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यात एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळवण्यात येणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी ऑस्ट्रेलियाच्या संघाला मोठा धक्का बसला आहे. सलामीवीर फलंदाज जोश इंग्लिस आणि फिरकीपटू अॅडन झांपा संघातून बाहेर झाले आहेत. झांपा खासगी कारणांमुळे तर जोश इंग्लिस दुखापतीमुळे पहिल्या सामन्याला मुकणार आहे.

Loading content, please wait...
ind vs aus

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com