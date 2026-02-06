क्रीडा
T20 World Cup 2026 : विश्वकप स्पर्धेच्या एक दिवस आधी ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का! 'तो' लकी खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर, कारण काय?
Josh Hazlewood Ruled out of T20 World Cup : क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने यासंदर्भात पोस्ट करत माहिती दिली आहे. जोश हेजलवूड दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर पडत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
Australia face a major setback ahead of the T20 World Cup : शनिवारपासून टी-२० विश्वकप स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी ऑस्ट्रेलिया एक मोठा धक्का बसला आहे. वेगवान गोलंदाज जोश हेजलवूड दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. आधीच पॅट कमिन्स दुखापतीमुळे संघातून बाहेर आहे. अशातच आता हेजलवूडही बाहेर पडल्याने ऑस्ट्रेलिया संघाकडे अनुभवी वेगवान गोलंदाजांची पोकळी निर्माण झाली आहे.