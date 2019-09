Ashes 2019 : ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंना कितीवेळा म्हटले विकेट गमावू नका पण...

मॅंचेस्टर : ऍशेस मालिकेत इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील चौथ्या कसोटी सामन्याला आज सुरवात झाली. ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकून फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेत चांगली सुरवात केली. ऑस्ट्रेलियाचा माजी क्रिकेटपटू मायकेल वॉनने संघाला पहिल्या सत्रात विकेट न गमाविण्याचा सल्ला दिला मात्र, सलामीवीरांनी काही त्यांचे ऐकले नाही.

Feels like a good toss to have won .. Pitch is very dry .. Aussies have a great chance now .. but don’t rule out 5 wkts in the 1st session either !!!!! It’s one of those series ... #Ashes

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) September 4, 2019