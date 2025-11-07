ऑस्ट्रेलियन खेळाडू बनला ‘भारतीय’! इंडियाच्या जर्सीसाठी स्टारचा मोठा निर्णय, 'या' सामन्यातून करणार डेब्यू

ऑस्ट्रेलियातील प्रसिद्ध फुटबॉलर रयान विलियम्सने ऑस्ट्रेलियन नागरिकता सोडून भारतीय पासपोर्ट स्वीकारला आहे. त्यामुळे त्याचा भारताच्या राष्ट्रीय फुटबॉल संघातील निवडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. रयान विलियम्स अँग्लो-इंडियन कुटुंबातील असून त्याचं नातं मुंबईशी आहे. ३२ वर्षीय विलियम्स हा इझुमी अरातानंतर भारताकडून खेळण्यासाठी नागरिकता सोडलेला दुसरा खेळाडू ठरला आहे..रयान विलियम्स हा मूळचा मुंबईतील अँग्लो-इंडियन कुटुंबातील आहे. त्याचे नाना लिंकन एरिक ग्रोस्टेट हे मुंबईचे प्रसिद्ध फुटबॉलर होते. ग्रोस्टेट हे टाटा संघासाठी खेळायचे. त्यांनी १९५६ च्या संतोष ट्रॉफी फायनलमध्ये तत्कालीन बॉम्बे संघाचं प्रतिनिधित्व केले होते. त्यांचा सामना सैयद रहीम यांच्या हैदराबाद संघाशी झाला होता..Indian Football Squad : भारताचा फुटबॉल संघ नव्या आव्हानासाठी सज्ज; नेशन्स करंडक, सुनील छेत्रीला स्थान नाहीच.दरम्यान पर्थ ग्लोरी संघासोबत अनेक वर्षे घालविल्यानंतर विलियम्सने आता भारतीय संघात खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे. बंगळुरु एफसी संघात खेळणारा विलियम्स यापूर्वी इंग्लंडमधील पोर्ट्समाउथ आणि फुलहम क्लबांसाठी खेळला आहे. २०१३ च्या अंडर-२० वर्ल्ड कपमध्ये त्याने ऑस्ट्रेलियाचे प्रतिनिधित्व केलं आहे. तसेच दक्षिण कोरियाविरुद्धच्या एका मैत्रीपूर्ण सामन्यातही तो ऑस्ट्रेलियन संघाचा भाग राहिला आहे. सध्या तो बंगळुरू एफसी संघाचा कर्णधार आहे..India Women Football: भारतीय महिला फुटबॉल संघाची झेप; एएफसी आशियाई करंडकासाठी पात्र; म्यानमारला नमवत गटात अव्वल.या महिन्यातच एएफसी एशियन कप २०२७ क्वालिफायर्समध्ये बांग्लादेशविरुद्धच्या सामन्यात विलियम्स भारतासाठी डेब्यू करण्याची शक्यता आहे. त्याचा अनुभव भारतीय संघासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. भारतीय फुटबॉल संघटनेने त्याच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून, भारतीय फुटबॉलसाठी विलियम्स मोठं योगदान देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.