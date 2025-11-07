क्रीडा

ऑस्ट्रेलियन खेळाडू बनला ‘भारतीय’! इंडियाच्या जर्सीसाठी स्टारचा मोठा निर्णय, 'या' सामन्यातून करणार डेब्यू

Ryan Williams Becomes Indian Citizen : रयान विलियम्स अँग्लो-इंडियन कुटुंबातील असून त्याचं नातं मुंबईशी आहे. ३२ वर्षीय विलियम्स भारताकडून खेळण्यासाठी नागरिकता सोडलेला दुसरा खेळाडू ठरला आहे. तो लवकरच भारतासाठी डेब्यू करण्याची शक्यता आहे.
ऑस्ट्रेलियातील प्रसिद्ध फुटबॉलर रयान विलियम्सने ऑस्ट्रेलियन नागरिकता सोडून भारतीय पासपोर्ट स्वीकारला आहे. त्यामुळे त्याचा भारताच्या राष्ट्रीय फुटबॉल संघातील निवडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. रयान विलियम्स अँग्लो-इंडियन कुटुंबातील असून त्याचं नातं मुंबईशी आहे. ३२ वर्षीय विलियम्स हा इझुमी अरातानंतर भारताकडून खेळण्यासाठी नागरिकता सोडलेला दुसरा खेळाडू ठरला आहे.

