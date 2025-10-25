वर्ल्ड कपसाठी भारतात आलेल्या ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटपटूंची छेडछाड, आरोपीला अटक; नेमकं काय घडलं?

विश्वकप स्पर्धेसाठी भारतात आलेल्या ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटपटूंसोबत छेडछाड करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी हा प्रकार घडला. याप्रकरणी महिला क्रिकेटपटूंनी तक्रार दाखल केली असून आरोपीला अटकही करण्यात आली आहे. अकील खान असं या आरोपीचं नाव आहे. .आज आस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात सामना होणार आहे. त्यासाठी दोन्ही संघ इंदौरमध्ये दाखल झाले आहेत. तत्पूर्वी काल ऑस्ट्रेलियन संघातील दोन महिला क्रिकेटपटू एका कॅफेमध्ये जाण्यासाठी निघाल्या होत्या. यावेळी वाटेत आरोपीने बाईकवर येत त्यांची छेड काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर महिला क्रिकेटपटूंनी तत्काळ याची माहिती सुरक्षा अधिकारी डॅनी सिमंस यांना दिली..ICC Women World Cup : भारतीय महिला संघ सेमिफायनलमध्ये तर पोहोचला, पण सामना नेमका कधी अन् कुणाशी होणार? जाणून घ्या समीकरण....डॅनी सिमंस यांनी घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेत तत्काळ याची माहिती पोलिसांनी दिली. तसेच तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत तपास सुरु केला आणि आरोपीला २४ तासांच्या आत अटक केली. याप्रकरणी पुढील कार्यवाही सुरु असल्याचं सहाय्यक पोलीस आयुक्तांनी सांगितलं..Women World Cup 2025: ४७ वर्षांचा विजेतेपदाचा दुष्काळ संपवणार? महिलांचा एकदिवसीय विश्वकरंडक आजपासून; भारत-श्रीलंका सलामीची लढत.या घटनेनंतर सहायक पोलीस आयुक्त हिमानी मिश्रा यांनी स्वत: महिला क्रिकेटपटूंची भेट घेत त्यांचे जबाब नोंदवले. यासंदर्भात बोलताना, एका रस्त्यावरील नागरिकाने आरोपीच्या मोटारसायकलचा नंबर बघितला होता. त्याच आधारे अकील खान याला पकडण्यात यश आले. त्याच्यावर यापूर्वीही अनेक गुन्हे दाखल आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.