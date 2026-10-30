३८ धावांत अर्धा संघ तंबूत, तरीही विजयाचा डाव पलटला! सहाव्या नंबरवर आलेल्या गोलंदाजाने अशक्य ते शक्य केलं! क्रिकेट विश्वात नवा विक्रम!

अफगाणिस्तान विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यातील दुसऱ्या टी-२० सामन्यात अजमतुल्लाह उमरजईने आपल्या आक्रमक फलंदाजीच्या जोरावर ऐतिहासिक कामगिरी केली. सुरुवातीला अवघ्या पाच धावांत चार गडी गमावल्यामुळे अफगाणिस्तानचा संघ अडचणीत सापडला होता. त्यानंतर ३८ धावांवर निम्मा संघ माघारी परतल्याने झिम्बाब्वेचा विजय जवळपास निश्चित असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र, सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आलेल्या उमरजईने परिस्थिती पालटली. त्याने शतकी खेळी करत संघाला संकटातून बाहेर काढले आणि टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये नवा विक्रम प्रस्थापित केला..अजमतुल्लाह उमरजईची वादळी शतकी खेळीनाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या अफगाणिस्तानची सुरुवात अत्यंत निराशाजनक झाली. अवघ्या पाच धावांवर चार विकेट पडल्याने संघासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले. त्यातच ३८ धावांच्या टप्प्यावर पाच फलंदाज बाद झाल्यामुळे अफगाणिस्तानचा डाव लवकर संपण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, उमरजईने आक्रमक फलंदाजी करत सामन्याचे चित्रच बदलून टाकले..उमरजईने अवघ्या ५० चेंडूंत पाच चौकार आणि तब्बल १२ उत्तुंग षटकारांच्या मदतीने ११६ धावांची खेळी केली. त्याच्या या स्फोटक फलंदाजीमुळे अफगाणिस्तानला निर्धारित २० षटकांत २२२ धावांपर्यंत मजल मारता आली. सुरुवातीच्या पडझडीनंतर संघाला शंभर धावांचा टप्पाही गाठता येईल की नाही, अशी परिस्थिती असताना उमरजईने मोठी धावसंख्या उभारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्याच्या या खेळीमुळे झिम्बाब्वेसमोर विजयासाठी २२३ धावांचे लक्ष्य उभे राहिले..सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजी करत नवा विक्रमउमरजईच्या या खेळीची विशेष नोंद टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासात झाली आहे. पूर्ण सदस्यत्व असलेल्या क्रिकेट संघांमध्ये सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजी करत शतक झळकावणारा तो पहिला गोलंदाज ठरला आहे. यापूर्वी या क्रमांकावर फलंदाजी करताना इतकी मोठी धावसंख्या कोणत्याही खेळाडूला उभारता आली नव्हती..सचिन तेंडुलकरसोबत केलं भारतीय संघात पदार्पण; वयाच्या २८ व्या वर्षी क्रिकेटमधून घ्यावी लागली निवृत्ती.याआधीचा विक्रमही अफगाणिस्तानच्याच मोहम्मद नबीच्या नावावर होता. नबीने २०१७ मध्ये आयर्लंडविरुद्ध ८९ धावांची खेळी केली होती. त्यानंतर वेस्ट इंडिजविरुद्ध २०१९ मध्ये सॅम बिलिंग्सने ८७ धावा केल्या होत्या. कॅमेरून व्हाइटने २०१० मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध नाबाद ८५, तर डेव्हिड मिलरने २०२१ मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध नाबाद ८५ धावा केल्या होत्या. आता उमरजईने ११६ धावांसह या सर्वांना मागे टाकले आहे..सिकंदर रझाची शतकी खेळी व्यर्थ२२३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना झिम्बाब्वेनेही अफगाणिस्तानला चांगली झुंज दिली. कर्णधार सिकंदर रझाने आक्रमक फलंदाजी करत ५६ चेंडूंत पाच चौकार आणि नऊ षटकारांच्या मदतीने १०६ धावा फटकावल्या. त्याने शतक झळकावून संघाला विजय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, दुसऱ्या बाजूने अपेक्षित साथ न मिळाल्याने त्याचे प्रयत्न अपुरे ठरले..झिम्बाब्वेने २० षटकांत पाच गडी गमावून २०२ धावा केल्या. परिणामी, अफगाणिस्तानने हा सामना १९ धावांनी जिंकला. या विजयासह अफगाणिस्तानने सामन्याबरोबरच टी-२० मालिकेवरही आपले नाव कोरले..ABHISHEK SHARMA RECORD: अभिषेक शर्माच्या निशाण्यावर राहुल-हार्दिकचा विक्रम! चौथ्या T20 सामन्यात इतिहास घडवण्याची संधी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.