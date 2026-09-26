Barityatu Hockey School : खेडेगावातली शाळा बनली भारतीय महिला हॉकीची 'नर्सरी'; ऑलिम्पिकपटूंपासून कर्णधारांपर्यंत देशाची सेवा

मैदानावर हॉकीची स्टिक हातात घेतलेली मुलगी पुढे देशाची जर्सी घालून आंतरराष्ट्रीय मैदानावर उतरण्याचे स्वप्न पाहते. या स्वप्नाला गेल्या अनेक दशकांपासून दिशा देणारे ठिकाण म्हणजे रांचीतील बरियातू येथील सीएम स्कूल ऑफ एक्सलन्स (मुली). अभ्यासासोबतच महिला हॉकीपटू घडविण्याची परंपरा या शाळेने जपली असून, त्यामुळे तिची ओळख ‘महिला हॉकीपटूंची नर्सरी’ म्हणून निर्माण झाली आहे.१९७२ मध्ये महिला प्रशिक्षण केंद्र म्हणून या उपक्रमाची सुरुवात झाली. १९७६ मध्ये त्याचा राष्ट्रीय क्रीडा गुणवत्ता स्पर्धा (NSTC) कार्यक्रमाशी संबंध आला. त्यानंतर या केंद्रातून अनेक खेळाडूंनी राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपली छाप पाडली..ऑलिम्पिकपटूपासून कर्णधारांपर्यंतबरियातूच्या हॉकी परंपरेचा उल्लेख झाला की सर्वात आधी नाव येते ते निक्की प्रधान यांचे. रांचीच्या या मैदानावर हॉकीचे धडे घेतलेल्या निक्की प्रधान यांनी भारतीय महिला हॉकी संघाचे प्रतिनिधित्व करत २०१६ रिओ आणि २०२० टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये सहभाग घेतला. त्या झारखंडच्या पहिल्या महिला ऑलिम्पियन ठरल्या.याच शाळेने असुंता लाक्रा आणि सुमराय टेटे यांसारख्या भारतीय महिला हॉकी संघाच्या कर्णधार घडवल्या. सुमराय टेटे भारतीय संघासोबत राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतही सहभागी झाल्या. या खेळाडूंच्या यशामुळे बरियातूच्या मैदानाला देशाच्या महिला हॉकीमध्ये वेगळी ओळख मिळाली.सावित्री पुर्ती, पुष्पा प्रधान, सुभद्रा प्रधान, मसिरा सुरिन, कांती बा आणि अल्फा मिंझ यांसारख्या अनेक खेळाडूंनीही राष्ट्रीय स्तरावर प्रतिनिधित्व केले आहे. या केंद्रातून ५० हून अधिक खेळाडूंनी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व केल्याचे सांगितले जाते..माजी खेळाडूंच्या हातून नव्या पिढीची जडणघडणबरियातूच्या हॉकी परंपरेची आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे येथे घडलेल्या काही खेळाडू आता प्रशिक्षक म्हणून पुढील पिढी घडवत आहेत.शाळेच्या माजी राष्ट्रीय खेळाडू करुणा पुर्ती यांनी प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर याच केंद्रात प्रशिक्षक म्हणून जबाबदारी स्वीकारली आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली नव्या खेळाडूंना तंत्र, फिटनेस, शिस्त आणि सामन्याची तयारी याचे प्रशिक्षण दिले जाते.या परंपरेमुळे मैदानावरची शिकवण केवळ एका पिढीपुरती मर्यादित राहत नाही. कालच्या खेळाडूंचा अनुभव आजच्या खेळाडूंना मिळतो आणि आजच्या खेळाडूंमधून उद्याचे राष्ट्रीय खेळाडू घडवण्याची प्रक्रिया सुरू राहते..२०२६मध्येही भारतीय ज्युनियर संघात बरियातूच्या खेळाडूया परंपरेचा प्रभाव आजही कायम असल्याचे २०२६मधील निवडीवरून दिसून येते. भारतीय ज्युनियर महिला हॉकी संघाच्या इंग्लंड आणि स्कॉटलंड दौऱ्यासाठी बिनिमा धान, पार्वती टोप्पो आणि रोशनी एंद या बरियातूच्या तीन खेळाडूंची निवड झाली आहे.म्हणजेच निक्की प्रधान, असुंता लाक्रा आणि सुमराय टेटे यांच्यापासून सुरू झालेली ही परंपरा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचली आहे. राष्ट्रीय संघाच्या पुढील पातळीवर पोहोचण्यासाठी या खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय अनुभव मिळणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..पहाटेपासून सुरू होतो हॉकीचा दिवसया शाळेतील खेळाडूंची दिनचर्या केवळ मैदानापुरती मर्यादित नाही. वसतिगृहात राहणाऱ्या निवडक खेळाडूंच्या दिवसाची सुरुवात पहाटेच्या सरावाने होते.पहाटे साडेचार वाजता फिटनेस आणि कंडिशनिंग, त्यानंतर शाळेतील नियमित अभ्यास आणि संध्याकाळी हॉकी मैदानावर तांत्रिक सराव, अशी त्यांची दिनचर्या असते. स्टिकवर्क, पासिंग, टॅक्टिक्स आणि सामन्याची तयारी यावर प्रशिक्षण दिले जाते.खेळासोबत शिक्षणावरही भर दिला जात असल्याने विद्यार्थिनींना क्रीडा आणि शैक्षणिक कारकीर्द यांचा समतोल साधण्याची संधी मिळते..हॉकीमुळे करिअरचे नवे मार्गबरियातूच्या खेळाडूंसाठी हॉकी केवळ पदक जिंकण्याचे माध्यम राहिलेले नाही. चांगली कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना पुढे रोजगाराच्या संधीही मिळाल्या आहेत.दीपा कुल्लू आणि दीपा टोप्पो यांसारख्या खेळाडूंना क्रीडा कामगिरीच्या माध्यमातून भारतीय रेल्वेत नोकरी मिळाली. त्यामुळे ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील मुलींसाठी हॉकी हे खेळासोबतच भविष्यातील करिअरचेही साधन ठरू शकते, असा संदेश या परंपरेतून मिळतो.आज बरियातूच्या मैदानावर सराव करणाऱ्या अनेक मुलींच्या डोळ्यांसमोर निक्की प्रधान आणि सुमराय टेटे यांसारख्या खेळाडूंची उदाहरणे आहेत. देशासाठी खेळण्याचे स्वप्न, शिस्तबद्ध प्रशिक्षण आणि शिक्षणाची साथ या तीन गोष्टींच्या बळावर या शाळेने महिला हॉकीला अनेक खेळाडू दिले आहेत.रांचीतील या शाळेची कहाणी त्यामुळे केवळ हॉकीतील यशाची नाही; ती एका पिढीने पुढच्या पिढीला दिलेल्या क्रीडा वारशाची कहाणी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.